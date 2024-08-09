桃園平鎮環南地下道車道將封閉　黃敬平籲車輛分流配套

▲平鎮環南地下道車道將封閉，黃敬平(左一)邀集相關單位會勘研商。（圖／黃敬平服務處提供）

記者楊淑媛／桃園報導

平鎮區環南路地下道因鐵路地下化工程，8月下旬將封閉2條車道，桃園市議員黃敬平9日邀集鐵道局等單位會勘，籲勿同時封閉環南路及振興西路地下道，避免交通衝擊過大；搭建鋼構便橋紓解車流壅塞。鐵道局承諾不會同時封2個地下道，鋼構便橋搭建緩不濟急，將縮短工期為1年因應。

黃敬平說，平鎮環南路地下道為南桃園重要交通樞紐，肩負聯絡中壢、平鎮、龍潭、楊梅的重大功能，也是通往新屋交流道和台66號快速道路，以及連接省道台3線與台1線的關鍵路段。

交通部鐵道局北部工程分局為了興建鐵路地下化平鎮段工程，8月24日起將分3階段，封閉部份車道長達679天，對周遭交通影響甚鉅，環南路地下道、振興西路地下道為市民上下班通勤主要幹道，黃敬平擔憂造成南桃園地區交通大打結，且日前鐵北局召開地方說明會時，引發在地民眾反彈。

因此，9日上午黃敬平邀集交通部鐵道局北部工程分局第二工務段段長楊朝景、桃園市政府交通局交安科科長黃貴正、平鎮警分局長徐坤隆、桃園市警局交通大隊長李維振、平鎮義交中隊長彭榮嬌、新英里長秦耀舜、新富里長梁瑞其、新榮里長鄧秀真、義民里長吳尚融、台灣世曦公司、世久營造工程等代表共同會勘研商。

黃敬平要求改善環南地下道的交維計畫，包括增加施工預告改道行駛告示及義交協勤交管人力部署。他強調，環南路地下道東、西向現有4條汽車道及2條機車道，若貿然封閉，缺乏適當配套，近2年的漫長交通黑暗期勢必引爆不小民怨。

黃敬平指出，鐵北局目前交維計畫預計將車流疏導至振興西路，但振興西路僅有2條車道且路幅狹小，緊鄰平鎮國中，目前上下學尖峰就已如水洩不通，遑論從環南路地下道分流過來的車流，且鐵北局已著手申請同時封閉振興西路地下道，他批評現行交維版本，不僅「拆東牆、補西牆」，充滿矛盾，「若同時封閉要平鎮人坐直昇機嗎？或是從老街溪划船？」交通堵塞範圍一旦擴大，屆時遇上下班尖峰時段，半個平鎮市區形同癱瘓，恐成無法聯外的孤島！

黃敬平說，依據規劃，環南路地下道施工縮減2條汽車道後，預估引導至振興西路地下道的車流量，平均車速將會從時速50公里降至15公里以下，道路服務品質將大幅下降。所以他強烈要求勿同時封閉環南及振興西路地下道。

而針對交維措施應採高強度審查，黃敬平籲請鐵北局研究沿老街溪畔搭建臨時鋼構便橋，作為環南地下車道封閉後的替代方案，紓解環南路因地下道半封閉後的車流及交通壅塞問題。

不過，楊朝景說，臨時鋼構便橋耗時逾2年，在老街溪上搭橋須經水務局、環保局等環評通過，鋼箱涵、橋基等鋼構施工空間恐與鐵路地下化工程產生衝突，施工難度高且造價也超過2億元，曠日費時、緩不濟急，傾向縮短施工時程為375天左右。

楊朝景表示，振興西路地下道封閉交維案已被交通局駁回，所以保證跟環南路地下道不會同時封閉。8/24封閉環南地下道部份車道前，鐵北局會再增設雙向施工看板，配合沿線里長公告周知。義交的交管人力部署調整及增加，也會再與平鎮警分局交通組和義交中隊協調。