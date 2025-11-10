統領廣場展現在地關懷　愛心公益餐會陪伴育幼院童

▲統領廣場舉辦愛心公益餐會（左圖）。「樂活育幼院」贈感謝狀感謝統領廣場陪伴育幼院童（右圖）。（圖／統領廣場提供）

記者楊淑媛／桃園報導

為回饋社會、關懷在地弱勢族群，統領廣場與翁黃琴社會福利基金會，攜手館內品牌廠商橫濱牛排與日本橋，9日舉辦「樂活溫馨在統領、幸福陪伴100分」愛心公益餐會，邀請「樂活育幼院」的孩子們，到統領廣場享用豐盛的午餐與特別精心規劃的驚喜活動，氣氛溫馨熱絡。

桃園統領廣場熱情迎接樂活的孩子們，孩子們在社工、老師的陪伴下開心入場，現場充滿笑聲與期待。餐會中，橫濱牛排多樣化的主餐與自助吧，讓孩子們盡情享受美味時光，其中DIY的棉花糖機，大開孩子的想像力：有的捲成白雲、小熊、飛碟還有雞腿….逗得現場大小朋友哈哈大笑。

▲統領廣場舉辦愛心公益餐會。（圖／統領廣場提供）

餐中同時安排互動小遊戲與分享交流時間，讓孩子們暢談心得，也讓現場的每位參與者感受到孩子們真誠、勇敢與充滿希望的心。餐敘的最後的伴手禮「盲盒驚喜大開箱」，讓孩子們一起倒數解拆統領廣場精心準備的盲盒玩偶，小朋友的開心驚喜的反應真是可愛極了，現場更是驚嘆聲不斷，紛紛表示好可愛、好喜歡…，讓規劃活動的統領廣場夥伴們超感欣慰，其中兩歲的小女童，還一直拿著自己的布偶小兔給旁人分享，畫面既可愛又惹人疼。

統領廣場持續關注社區發展與弱勢關懷，每個年度除了舉辦公益餐會、公益義賣、認養心願活動外，並積極推動「樂活、關懷、共好」的企業理念。未來，統領廣場將持續以「在地關懷、幸福共榮」為目標，結合更多社會資源，讓每一場公益活動不只是短暫的感動，更是長久的力量，為社會注入源源不絕愛的正能量。

樂活育幼院主要協助、照顧，由各縣市政府社會局轉介2~18歲的失依兒少，這群孩子們的安置原因多為家遭變故無力照顧、家暴、未受適當照顧、父母與監護人藥酒癮或入監服刑、身心虐待等失依家庭，樂活育幼院就像是個類家庭、院童們的代理父母，陪伴院童成長與學習是他們的日常。