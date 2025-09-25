　
地方 地方焦點

統領廣場七週年慶開打首日　開慶熱舞、福袋好康吸客

▲統領廣場七週年慶開打

▲開南大學熱舞社表演「開慶熱舞秀」。（圖／統領廣場提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園統領廣場於9月25日至10月20日，展開七週年慶系列活動，為吸引年輕消費族群，邀請開南大學熱舞社同學，於開幕慶首日在開店前進行「開慶熱舞秀」，看到同學活力四射的賣力演出，現場驚呼聲連連，駐留許多圍觀民眾，紛紛拍手叫好。

統領廣場說：有民眾受到學生舞蹈的感染，也興奮拍手搖了起來。統領廣場也獻出滿滿誠意，在1F中正大門入口，免費發放100個驚喜福袋，還有機會抽中500元的橫濱牛排券。

▲統領廣場七週年慶開打

▲統領廣場七週年慶「開慶秀」現場人潮簇擁。（圖／統領廣場提供）

排隊民眾絡繹不絕，拿著號碼牌，瞬間擠滿了整個大門入口期待福袋到手。開店吉時，由統領店長郭玫君協理，帶領同仁們大聲迎賓，隨著響炮與繽紛花絮的爆發儀式，期開起七週年慶業績強強滾！針對首次教師節連假，統領廣場歡慶教師節，只要憑教師員工證件，送bbq CHICKEN150元抵用券，以及祥記-梅這回事-梅塩糖果，祝福老師們教師節快樂。

統領廣場七週年慶主題「樂7來，愛能量再起動」有三大活動亮點：「多重滿額贈」、「多重夢幻抽大獎」、「品牌新櫃進駐」，迎接週慶也引進獨家、全台首店，新品牌更多元，開幕活動於週年慶檔期熱烈展開，各餐廳也推出獨家優惠活動，歡迎教師節、中秋節，及國慶連假，和朋友、家人一起前來，希望大家開心逛起來，享受充滿溫暖與驚喜的購物饗宴。

09/24 全台詐欺最新數據

統領廣場七週年慶開慶熱舞福袋

57歲伊能靜為了兒子重回舞台　穿迷你裙唱跳..助陣庾恩利！

57歲伊能靜為了兒子重回舞台　穿迷你裙唱跳..助陣庾恩利！
「我爸爸一定在最裡面」阿公扶阿婆救小沂妹妹　兒淚等機具救援

「我爸爸一定在最裡面」阿公扶阿婆救小沂妹妹　兒淚等機具救援

堰塞湖最新空拍！壩體被洪流切削成V型　溢流量是估計的4倍

堰塞湖最新空拍！壩體被洪流切削成V型　溢流量是估計的4倍

專訪／酷員工只有3人！連作夢都在剪片　苦嘆做《中文怪物》壓力大：不敢看脆

專訪／酷員工只有3人！連作夢都在剪片　苦嘆做《中文怪物》壓力大：不敢看脆

竹科旁槍響！中壢警圍捕槍砲犯畫面曝　轟10多槍攔不住

竹科旁槍響！中壢警圍捕槍砲犯畫面曝　轟10多槍攔不住

