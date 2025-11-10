　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

不滿鄭麗文拜共諜！　藍青年赴黨中央要求道歉「遭黨工攔阻」

▲不滿鄭麗文拜共諜，丁瑀赴國民黨中央黨部喊話鄭出面道歉，卻因為申請遭阻攔。（圖／記者鄭佩玟攝）

▲不滿鄭麗文祭拜共諜，丁瑀（中）赴國民黨中央黨部喊話鄭出面道歉，卻因未申請場地遭阻攔。（圖／記者鄭佩玟攝）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨主席鄭麗文日前出席統派團體舉辦的「白色恐怖受難者追思慰靈大會」，追思「共諜密使」吳石惹怒自家人，前立委陳學聖直言她不該出席，前青年部副主任丁瑀今（10日）日下午赴中央黨部要求鄭麗文向中華民國及百萬國軍英靈道歉，不過，卻因未申請場地被黨部人員擋下，雙方僵持近二十分鐘，一度爆發口角。最終，丁瑀只好站在門口受訪；他強調，若鄭麗文依然不道歉，週三（12日）將會返回黨中央給鄭麗文神秘禮物。

丁瑀今日下午赴國民黨中央黨部，原先要召開記者會要求鄭麗文為追思共諜吳石道歉，豈料卻因未申請場地時段遭黨部人員阻擋，雙方還因此起口角。黨部人員表示，大家都想來這邊開記者會就開嗎？這邊是中央黨部，這樣沒規矩了。丁瑀則回嗆，應展現國民黨言論自由，出來混就不要怕！不要阻攔民意，「我就是民意，我有製造恐慌嗎？我沒有要陳抗，只是希望她道歉，拜吳石是對的嗎？希望台灣更好，你公然阻止我，你會不會丟工作我不知道，被你搞到很複雜，我很失望。」

▲不滿鄭麗文拜共諜，丁瑀赴國民黨中央黨部喊話鄭出面道歉，卻因為申請遭阻攔。（圖／記者鄭佩玟攝）

丁瑀狠嗆，「我如果不尊重鄭麗文主席，我會直接衝四樓，請她跟國父講，祭拜匪諜是對的嗎？」不過最終，丁瑀仍被請出中央黨部大門，只好站在黨中央門口召開記者會。他要求鄭麗文48小時內，站在孫中山銅像前，因公然、公開祭拜吳石的離譜行徑，向中華民國及百萬國軍英靈鄭重道歉；同時他也說，鄭麗文從稱「普丁不是獨裁者」到公然祭拜吳石，一定會影響2026、2028國民黨的選情。

丁瑀批評，鄭麗文在黨主席選舉僅拿下6萬多名黨員票，但不能代表2300萬的護照持有者，而這種民意走在路上和100人說拜吳石，相信99人都會打臉鄭麗文，「希望妳可以改邪歸正、犯下屠刀、立地成佛」。

此外，民進黨高雄市立委邱議瑩說，喊出投給柯志恩就是投鄭麗文？丁瑀則套用鄭麗文的話「出來混就不要怕」回應，就算選情艱困也不會懼怕，但黨內很多同志私底下表達憂心忡忡，今天也看到柯志恩的確受到打壓，現在距離選舉還有一年多時間，就已經扣紅帽子、潑紅漆，「現在更應該站出來，就像現在只是癌症第一期，但不正視它做化療一直到末期，國民黨就會消失」。

▲不滿鄭麗文拜共諜，丁瑀赴國民黨中央黨部喊話鄭出面道歉，卻因為申請遭阻攔。（圖／記者鄭佩玟攝）

▲丁瑀最終在中央黨部門口受訪。（圖／記者鄭佩玟攝）

最後，丁瑀還預告，若鄭麗文這兩天還是沒有任何形式上的致歉，自己星期三還會再到黨中央，也會準備神秘禮物給鄭麗文，希望對方能改進。

11/08 全台詐欺最新數據

鳳凰直撲穿台！宜蘭縣今晚8時宣布明天是否停班課
不是周三！鳳凰直撲「北部這2天風雨最猛」　天氣粉專：觸台後減
快訊／7縣市豪大雨特報！台北市雨勢升級
快訊／北捷白髮婦打2歲女童！畫面曝光
快訊／鳳凰北上過程還會增強　估明天上午發布陸警
國民黨鄭麗文共諜吳石丁瑀

