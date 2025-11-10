鄭麗文追思共諜　民進黨嗆「敵我不分」：淪統戰幫兇

▲民進黨發言人吳崢、韓瑩召開「鄭麗文敵我不分 配合統戰共諜變烈士」記者會。（圖／記者湯興漢攝）

記者詹詠淇／台北報導

國民黨主席鄭麗文上周出席統戰團體在馬場町舉辦的「白色恐怖秋祭追思慰靈大會」，活動追思對象包含台灣高階共諜吳石。對此，民進黨發言人吳崢、韓瑩今（10日）召開「鄭麗文敵我不分 配合統戰共諜變烈士」記者會，痛批最大在野黨竟配合中共統戰滲透，嚴重混淆國家認同，如今國民黨早已失去反共的DNA，民進黨才是台灣真正的「反共第一品牌」。

吳崢指出，鄭麗文事後辯稱並未追思吳石、企圖切割，但活動手冊清楚載明，此次秋祭配合中國電視劇《沈默的榮耀》，歌頌吳石、朱楓、陳寶倉等人為「烈士」，活動自始至終就是追思共諜。吳石當年身為國軍中將，卻洩漏軍事機密導致徐蚌會戰潰敗，來台後仍持續通敵內應，若非當年破獲共諜網，台灣恐無今日的民主與自由。

▲民進黨發言人吳崢。（圖／記者湯興漢攝）

吳崢進一步指出，北京早已在西山國家森林公園為吳石等共諜立碑、立像紀念，其身分無庸置疑。鄭麗文竟以台灣民主體制選出的政黨主席身分，公開出席紀念共諜的活動，令人難以置信。吳崢並公開質問蔣萬安、盧秀燕，以及明年縣市長參選人，是否認同此舉？呼籲國民黨政治人物應嚴正看待國家認同問題，勿再混淆視聽、配合中共統戰。

▲民進黨發言人韓瑩。（圖／民進黨提供）

韓瑩表示，國民黨主席選舉前，黨內人士曾強調需要「反共」的黨主席，如今鄭麗文明確選擇親共，早已失去反共DNA，反而民進黨才是台灣「反共第一品牌」。相較於前總統蔡英文、副總統蕭美琴在國際上為台灣發聲，鄭麗文卻參加親中統戰活動，這不僅愧對中華民國，也向國際釋出錯誤訊號。

韓瑩痛批，中國近期威嚇立委沈伯洋、揚言全球抓捕，行徑蠻橫、喪心病狂，不只是在恐嚇立委，更是在威脅每一個台灣人。呼籲立法院長韓國瑜身兼民主基金會董事長，應帶頭譴責中國。當立委們為台灣發聲時，立法院應不分黨派共同支持，也請韓國瑜明確表態，是否認同鄭麗文的親共立場。