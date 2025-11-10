鳳凰將來襲　天池山莊、奧萬大、合歡山園區11日先後休園

▲天池山莊11月11日上午8時起休館。（圖／資料照片，民眾提供）

記者高堂堯／南投報導

中央氣象署將於今日下午發布鳳凰颱風之海上颱風警報，台灣東部、中部及南部將隨即進入警戒區；林業保育署南投分署考量山區天候與行車安全，宣布能高越嶺國家步道的天池山莊於11月11日上午8點、奧萬大及合歡山國家森林遊樂區於11月11日下午2點起預警性休園，轄屬各森林步道暫時性封閉。

林業署南投分署指出，奧萬大及合歡山國家森林遊樂區聯外道路地質較為脆弱，各山區步道遇豪大雨時易有土石崩塌或泥流災害發生，基於安全考量，颱風期間暫時封閉。

▲▼奧萬大、合歡山國家森林遊樂區11月11日下午2時起休園。（圖／資料照片，林業保育署南投分署提供）

南投分署提醒國人事先做好防颱準備，山區居民隨時注意颱風動態，以避免危難發生；上述封閉步道將於颱風過後立即啟動安檢程序，確認條件符合後再行開放。

休園期間已有訂房的民眾，將可全額退費，有關國家森林遊樂區開休園及訂房退款相關訊息，請利用山林悠遊網(https://recreation.forest.gov.tw/)或臉書「奧萬大情報站」查詢。；另能高越嶺西段國家步道及天池山莊最新訊息，隨時公告於天池山莊網站(https://tconline.forest.gov.tw/)，請民眾持續關注。