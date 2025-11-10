　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

鳳凰颱風逼近台灣！北市影響最大時間出爐　山區陣風恐達10-12級

▲台北市長蔣萬安出席鳳凰颱風整備會議。（圖／北市府提供）

▲台北市長蔣萬安出席鳳凰颱風整備會議。（圖／北市府提供）

記者鄭佩玟／台北報導

今年第26號颱風「鳳凰」正式升格成中度颱風，台北市長蔣萬安今（10）日上午赴災害應變中心聽起防颱整備。根據市府氣象團隊提供數據預估，這次鳳凰颱風影響最大的時間點，降雨最大會在明（11日）下午，時雨量約10至30毫米；山區今明都有20至30毫米。至於風力，平地7-8級陣風；山區風力將達10-12級。

北市府氣象團隊表示，根據氣象署最新預估，鳳凰預計今晚八時會發布海上警報；明中午對南部發布陸上颱風警報，北市周三晚五時將納陸上颱風警報範圍。但颱風登陸之後，到北市上空將減弱為熱帶性低氣壓，周四早上八時預估解除海陸警發布。至於影響北市最大時間點，會是颱風在東沙島周邊時產生的共伴效應，13日開始颱風中心到北市上空，會減弱為熱帶性低氣壓。

北市氣象團隊指出，鳳凰目前結構有比昨弱一點，變中度颱風，逐漸由西北轉北、朝台灣移動，海風環境菲律賓西側發展環境還算良好，預計有可能重新整合達中颱上限，朝台灣前進。不過因台灣周邊海溫不適合發展，預估會逐漸減弱為輕颱。不過，氣象團隊也提到，鳳凰颱風未來發展還有相當多不確定性，包括有從台南以北登陸，也有各國預估是不登陸在海上移動，對於後期風雨預報會有差異，不確定性比較大。

至於這次鳳凰颱風的預估累積雨量，目前預估10-11日累積雨量，市區150-300毫米，陽明山區 400-650毫米，基隆河中游350-550毫米，翡翠水庫集水區250-400毫米。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

關鍵字：

鳳凰颱風氣象署蔣萬安氣象台北

