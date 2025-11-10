鳳凰颱風逼近　屏東墾丁、雙流及各自然步道11日起暫時關閉

▲鳳凰颱風逼近，墾丁、雙流及各自然步道自11日暫時關閉。（圖／林業保育署屏東分署提供）

記者陳崑福／屏東報導

依據中央氣象署發布114年第26號鳳凰颱風資訊，預計於今(10)日晚間發布海上颱風警報，11日發布陸上颱風警報，林業保育署屏東分署轄內各森林遊樂區及自然步道將自11月11日起預警性休園，開放日期另行公告。若提前發布陸上颱風警報，警戒區域則配合立即休園。 林後四林平地森林園區則配合屏東縣政府停班課資訊決定是否休園。

鳳凰颱風逐漸接近，考量強風及降雨恐影響遊客安全，林業保育署屏東分署所轄育樂場域除浸水營西段及北大武山國家步道已於10日暫停開放外，雙流、墾丁國家森林遊樂區，以及雙溪、靈山、六義山、尾寮山、浸水營前段、里龍山、石門山、高士佛等高屏地區自然步道，將於11日起預警性關閉。後續將視颱風過後影響程度，適時恢復開放。另藤枝國家森林遊樂區、筏灣泰武步道則受之前雨勢影響，仍維持暫停開放。

受颱風外圍環流影響，恆春半島山區風雨將漸趨明顯，可能有強陣風及局部豪大雨發生。請遊客暫時避免入山。

相關訊息請上台灣山林悠遊網(https://recreation.forest.gov.tw/)