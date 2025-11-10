　
社會 社會焦點 保障人權

颱風來別闖警戒區！觀浪今年已罰20件　「無須勸導」最高罰25萬

▲鳳凰颱風來襲，海巡署呼籲民眾切莫觀浪以免受罰。（圖／記者張君豪翻攝）

鳳凰颱風來襲，海巡署呼籲民眾切莫觀浪以免受罰。（圖／記者張君豪翻攝、下同）

記者張君豪／台北報導

颱風「鳳凰」逼近臺灣，中央氣象署預測最快今晚間將發布海上颱風警報，明（11）日上午進一步發布陸上警報。海巡署表示，已全面啟動防颱應變作業，針對沿海滯留船舶進行淨空，並同步展開岸際巡查與預防性宣導，提醒民眾勿前往海邊觀浪、垂釣或從事水域活動，以免發生意外。

海巡署指出，依《災害防救法》規定，地方政府發布公告警戒區後，若民眾仍違法進入，海巡執勤人員現場將逕行開立舉發單，函送地方政府裁罰新台幣5萬元以上至25萬元，也無須再勸離。今年以來，海巡署已依法開立20張舉發單，顯示部分民眾仍心存僥倖，冒險進入危險海域。

▲鳳凰颱風來襲，海巡署呼籲民眾切莫觀浪以免受罰。（圖／記者張君豪翻攝）

海巡署強調，颱風期間沿岸風浪劇烈、潮位變化大，不論是拍照、釣魚或賞浪行為，都可能因突發大浪導致意外。民眾應嚴守警戒區範圍，切勿因好奇或僥倖心理貿然靠近海邊，以免發生危險。

海巡署建議民眾可下載海洋委員會「GoOcean海域遊憩風險資訊」APP，即時查詢當地海域安全狀況，避開高風險時段與區域。如發現有人受困、遇險或其他緊急情況，請立即撥打「118」海巡報案專線，海巡署將迅速派員前往救援。
 

