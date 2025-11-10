快訊／氣象署17:30發布鳳凰颱風海上警報　估提前周三下半天登陸

▲鳳凰颱風。（圖／氣象署提供）

記者周湘芸／台北報導

鳳凰颱風今、明兩天逐漸北轉接近台灣，預計周三下半天登陸，登陸點以台南、嘉義一帶機率最大。中央氣象署表示，將於今天傍晚5時30分發布海上颱風警報，明天上半天發布陸警。

氣象署指出，鳳凰颱風原先預估周三深夜至周四登陸，目前時程略微提前到周三下半天，主因路徑往南調整，導致距離縮短，登陸範圍為台中以南，其中又以台南、嘉義一帶機率較大，預計今天傍晚5時30分發布海上颱風警報。

氣象署表示，颱風中心已經進入南海，未來在南海附近逐漸整合，北轉接近台灣西南方海域過程中，由於海氣條件不適合發展，屆時會明顯減弱，可能以輕度颱風等級接近台灣。

氣象署指出，鳳凰颱風今天白天逐漸往西北轉北北西移動，明天再往北北東移動，今、明天逐漸北轉，周三白天到晚間接近台灣西南方海域，周三至周四通過台灣陸地上空，由於環境不利於發展，加上地形影響，將逐漸減弱，可能以輕度颱風，甚至是熱帶性低氣壓通過台灣，周四往琉球海面移動再減弱為溫帶氣旋。

氣象署表示，今天白天基隆北海岸、大台北、宜花及東南部降雨明顯，其他地區也有零星雨，今晚到明天白天大台北、東半部及恆春有大雨或局部豪雨，大台北及宜花有局部豪雨等級以上降雨。

氣象署指出，隨著颱風逐漸北上，共伴效應影響也會逐漸減少，明天下半天中南部及花東降雨增加，周三中南部及花東有局部大雨或豪雨，北台灣則趨緩。周四颱風遠離，受東北季風影響，中部以北及宜蘭仍有降雨，北部也有較大雨勢機率。