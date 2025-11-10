　
快訊／氣象署17:30發布鳳凰颱風海上警報　估提前周三下半天登陸

▲▼鳳凰颱風。（圖／氣象署提供）

▲鳳凰颱風。（圖／氣象署提供）

記者周湘芸／台北報導

鳳凰颱風今、明兩天逐漸北轉接近台灣，預計周三下半天登陸，登陸點以台南、嘉義一帶機率最大。中央氣象署表示，將於今天傍晚5時30分發布海上颱風警報，明天上半天發布陸警。

氣象署指出，鳳凰颱風原先預估周三深夜至周四登陸，目前時程略微提前到周三下半天，主因路徑往南調整，導致距離縮短，登陸範圍為台中以南，其中又以台南、嘉義一帶機率較大，預計今天傍晚5時30分發布海上颱風警報。

[廣告]請繼續往下閱讀...

氣象署表示，颱風中心已經進入南海，未來在南海附近逐漸整合，北轉接近台灣西南方海域過程中，由於海氣條件不適合發展，屆時會明顯減弱，可能以輕度颱風等級接近台灣。

氣象署指出，鳳凰颱風今天白天逐漸往西北轉北北西移動，明天再往北北東移動，今、明天逐漸北轉，周三白天到晚間接近台灣西南方海域，周三至周四通過台灣陸地上空，由於環境不利於發展，加上地形影響，將逐漸減弱，可能以輕度颱風，甚至是熱帶性低氣壓通過台灣，周四往琉球海面移動再減弱為溫帶氣旋。

氣象署表示，今天白天基隆北海岸、大台北、宜花及東南部降雨明顯，其他地區也有零星雨，今晚到明天白天大台北、東半部及恆春有大雨或局部豪雨，大台北及宜花有局部豪雨等級以上降雨。

氣象署指出，隨著颱風逐漸北上，共伴效應影響也會逐漸減少，明天下半天中南部及花東降雨增加，周三中南部及花東有局部大雨或豪雨，北台灣則趨緩。周四颱風遠離，受東北季風影響，中部以北及宜蘭仍有降雨，北部也有較大雨勢機率。

快訊／氣象署17:30發布鳳凰颱風海上警報　估提前周三下半天登陸

鳳凰颱風逼近台灣　北市影響最大時間出爐

今年第26號颱風「鳳凰」正式升格成中度颱風，台北市長蔣萬安今日上午赴災害應變中心聽起防颱整備。根據市府氣象團隊提供數據預估，這次鳳凰颱風影響最大的時間點，降雨最大會在明天下午，時雨量約10至30毫米；山區今明都有20至30毫米。至於風力，平地7-8級陣風；山區風力將達10-12級。

即／新人搶拍婚紗　清境等三高農場今下午2時休園

金門超前部署防颱　嚴陣以待防「風倒木」

「鳳凰」逼近南部沿海進入警戒　觀浪最高罰25萬

鳳凰颱風撲台　蔣萬安令：停止上班課「及早評估」

歐陽妮妮想生三胎遭拒絕　張書豪扛家事+顧娃：很辛苦

KT巫師啦啦隊李今珠「樂意來台發展」　金海莉喝正宗珍奶超開心

宋逸民.陳維齡婚姻險告吹：忍耐很久　吳東諺「結婚第8天就想離」白家綺反擊

TSMC特製鞋太狂！　魏哲家一亮相全場暴動：明年一定買得到

驚險！埔里2飛行傘玩家傘具「空中交纏」墜林　1人誤判路線釀禍

