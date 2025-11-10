屏東封廚餘大門！ 外縣市載入占8成　環保局絕對禁止祭重罰令

▲屏東縣政府環保局重申外縣市廚餘禁止進入屏縣焚化廠。（圖／屏東縣環保局提供）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣每日餵養豬隻的廚餘量約為240公噸，其中屏東縣自行產生僅約40噸，外縣市載入屏東的廚餘卻高達200噸，亦即有80%養豬的廚餘來自外縣市，包括高雄、台南、台東、花蓮…等縣市。屏東縣環保局近日發現廚餘禁止養豬後，仍有大量外縣市廚餘進入崁頂焚化廠處理，為確保屏東縣廚餘妥善去化及垃圾清運順暢，環保局重申自即日起(11/10)絕對禁止外縣市廚餘進入屏東縣處理，請業者務必遵守，違者將依法嚴處。

環保局表示，疫情仍在高風險階段，廚餘流向管理不可鬆懈，任何僥倖都可能造成防疫破口。疫情期間，外縣市產源之廚餘及下腳料一律禁止進入崁頂焚化廠，避免跨區運輸造成污染疑慮。所有廚餘進場車輛皆須事前向環保局申請，經審核通過後方可進場；未申請擅自運入、偷倒者，將依法開罰並移送相關單位偵辦。



另環保局強調：本縣廚餘不瀝乾不進焚化廠。廚餘進場前必須完成瀝乾，含水量過高將直接退運，不予受理，以維持焚化處理效率。為避免排擠本縣垃圾清運時程，廚餘進廠時間自即日起統一為每日08：00至17：00，逾時不受理，請業者確實配合。若屬本縣產源且為事業廢棄物之下腳料，業者須依規定向焚化廠操作廠商（榮福公司）提出申請，經核准後始得進場，未依程序者同樣依法開罰。

屏東縣政府嚴正呼籲，防疫無僥倖、規範要落實。遵守流程不僅是維護公共衛生與畜牧安全，更保障本縣廢棄物處理系統正常運作。環保局將持續與動防所加強查核，杜絕違規行為，確保疫情防控滴水不漏。再次重申，違規偷倒、未申請擅自進場等行為，將從重處分，絕不寬貸，籲請業者切勿以身試法。此外，也籲請鄉親在將廚餘投入回收桶前，務必先瀝乾水分，不僅能減輕清運負擔，更有助於環境整潔與後端處理效率。防疫與環境保護都應從源頭做起，呼籲大家落實「吃多少、煮多少」的飲食習慣，減少食物浪費，讓有限資源被更妥善運用，共同守住屏東的防疫防線。