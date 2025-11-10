　
地方 地方焦點

屏基心肌梗塞急診患者10月病例飆至53人　國際輔導提升救心速度

▲屏基心導管團隊24小時待命隨時上線。（圖／屏基提供）

▲屏基心導管團隊24小時待命隨時上線。（圖／屏基提供）

記者陳崑福／屏東報導

屏東基督教醫院繼月前與美國心臟學會（American Heart Association, AHA）簽署「國際胸痛中心認證備忘錄」後，於10月底迎來AHA亞洲專員Amy Tam親臨指導，進行「到院輔導與流程優化」作業。這不僅是屏基落實與AHA合作的重要一步，更象徵屏基在急性心肌梗塞照護品質上正式與國際標準接軌，邁入全新里程碑。

▲屏基心導管團隊24小時待命隨時上線。（圖／屏基提供）

▲屏基心導管團隊24小時待命隨時上線。（圖／屏基提供）

屏基院長吳榮州表示，這次美國心臟學會專員與急診、心臟內科、重症照護、護理及個案管理師等跨領域團隊共同檢視屏基的胸痛照護流程，針對標準化作業、心導管室啟動時間、人力配置，以及後續復健與追蹤機制等面向，提供具體的優化建議。「屏基是全台第一家與美國心臟學會合作推動胸痛中心認證的醫院」吳院長指出，「我們希望透過這次輔導，讓屏基的胸痛照護系統與美國同步，真正做到即時、精準與高效救治。」

屏基自民國88年成立心導管團隊以來，已成為南台灣心臟急症照護的重要據點。此次輔導將協助醫院依循美國心臟學會最高等級的「全方位胸痛照護中心」（Comprehensive Chest Pain Center）標準，進一步強化院內流程整合與品質管理，讓「黃金90分鐘」的救心時間更加無縫與精準。

屏基副院長黃偉春指出，胸痛中心的照護並非僅限於急診現場，而是涵蓋從到院前救護、心電圖判讀、重症照護，以及藥事、營養與戒菸輔導等跨領域整合服務。經美國心臟學會確認，目前屏基是全台第一家導入「首次醫療接觸到血管打通時間」（First Medical Contact to Wire, FMC to Wire）品質監控指標的醫院。

黃副院長進一步解釋，傳統的「Door to Wire」指標是以病人抵達心導管醫院急診為起點，而「FMC to Wire」則更前推至病人第一次接觸醫療體系的時間，例如救護車現場或非心導管醫院急診。屏基率先啟動「雙指標監控」，代表醫院不僅追求院內速度，更著眼於整體急救系統的協作與病人全程照護品質。

時序入冬，屏基急診室開始湧現心血管急症病人，10月心肌梗塞病人就多達53人次足足比9月的18人次高出兩倍。屏基心臟內科主任張雲德強調，屏基是屏北地區唯一的重度級急救責任醫院，也是唯一24小時提供心肌梗塞急救服務的醫療機構。近年來，醫院每年平均搶救超過350位心肌梗塞患者。「美國心臟學會的輔導不只是國際認證的開始，更是品質持續提升的起點，」張主任說「我們的目標，是讓每一位心臟急症患者都能在最短時間內獲得最安全、最先進的治療。」此次與美國心臟學會的深度合作，預示著屏基將以國際級的胸痛照護品質，守護更多心臟病患者的生命與希望。

11/08 全台詐欺最新數據

屏東基督教醫院AHA心臟照護急性心肌梗塞

