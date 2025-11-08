Global Mall屏東店雙11年末感謝祭　點數11倍+美食買1送1

▲Global Mall屏東店串聯環球Online同步推出《雙11年末感謝祭》。（圖／Global Mall屏東店提供）

記者陳崑福／屏東報導

Global Mall屏東店串聯環球Online同步推出《雙11年末感謝祭》，集滿額贈、點數11倍、美食買一送一、會員獨享價等多重優惠，線上線下一次滿足。雙11當日指定商品消費滿3,000元最高享29%回饋，還可再刷聯名卡領取加碼回饋。屏東店更祭出1,111元爆品與多款餐飲加價購，邀消費者吃喝玩樂一站式開心省。

年底購物檔期熱烈登場，Global Mall串聯全台八店與環球Online推出《雙11年末感謝祭》，強打線上線下雙平台優惠；自11月9日起推出限時優惠，全站不限金額結帳享9折，消費滿1,000元現折100元，滿3,000元再享88折、折111元及刷Global Mall聯名卡最高贈411元，回饋總計最高達29%。另祭出寢飾、美膚保養、科技家電等商品最低3折起，以及買一送一與1,111元爆品專區，打造年末最強購物攻略。

Global Mall屏東店同步加入「雙11年末感謝祭」行列，即日起至11月26日推出滿額贈、點數加倍贈、會員獨享價與美食買一送一活動。凡於館內綁定GMpay單筆消費滿3,000元即可兌換200元電子商品禮券，11月11日前單筆消費滿1,000元再享點數11倍回饋，若使用聯名卡支付可再加碼1倍，讓回饋效益加倍升級。

屏東店同時網羅多家人氣品牌祭出雙11限定爆品，包含香氛品牌OHANA MAHAALO推出「輕香水套組」、潮流配件品牌TIIMEC主打「MANGO藍寶石腕錶」、BTU推出「OUTDOOR電腦後背包」等會員獨享價1,111元起，帶動時尚、美妝與生活用品全面熱銷。

除購物外，Global Mall屏東店餐飲品牌也推出多項雙11限定美食優惠，像是宮武讚崎烏龍麵享小菜買一送一、大戶屋套餐贈紅茶、燒肉老大點海陸雙拼套餐即送奶油醬燒扇貝等，讓消費者在享受美食同時也能輕鬆省荷包。