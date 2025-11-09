　
地方焦點

屏東萬丹新增登革熱病例　鄰近村民78人快篩皆陰性

▲登革熱病媒蚊消毒。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣政府衛生局昨(8)日接獲轄內醫院通報1例登革熱病毒檢驗陽性病例，為萬丹鄉50餘歲女性，11月6日起陸續出現發燒、頭痛、關節痛、肌肉痛、骨頭痛等登革熱疑似症狀，今(9)日經衛生福利部疾病管制署研判確診，屏東縣政府已完成案例居住地及工作地周邊環境孳生源清除及噴消等緊急防治作爲，防堵疫情擴散。

▲登革熱病媒蚊消毒。（圖／記者陳崑福翻攝）

衛生局指出，經疫調個案平時活動範圍以住家及工作地為主，均在萬丹鄉萬安村，工作地點與日前鳳山確診個案在本縣流動攤位(元泰街臨時攤販集中場)距離超過150公尺，近期無出國旅遊史，11月6日出現發燒、頭痛、關節痛、肌肉痛、骨頭痛等症狀，當日至診所就醫，11月8日因症狀未緩解且持續發燒，前往醫院急診就醫，經抽血檢驗NS1快篩陽性、PCR檢驗結果陽性，目前住院治療中，同住家人快篩均陰性。

局長張秀君進一步說明，為降低社區傳播風險，縣府接獲鳳山確診案每週固定一天在萬丹鄉元泰街流動擺攤後，已立即完成攤販集中場、周邊環境孳生源清除及戶外消毒工作，針對鄰近攤商及採買民眾採血檢驗，42人均為陰性；今日衛生、環保、警察及民政等單位合作同步針對個案居住地、工作地及鄰近範圍進行強制孳清及戶內外消毒等緊急防治工作。另持續針對周遭民眾擴大採檢，以釐清感染來源及找出可能潛在感染者，今日再採血檢驗78人，快篩均呈陰性。

衛生局提醒，登革熱潛伏期為3至8天(最長約14天)，被病毒蚊叮咬並不會立即出現症狀，提醒近期曾前往攤集場周邊或居住萬安、萬全及萬生村的民眾，主動前往衛生所採檢，如有發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛、出疹等任一疑似登革熱症狀，請儘速就醫並主動告知相關活動史，由醫師評估進行快篩檢驗。

鳳凰來襲　北大武山+浸水營步道10日中午起封閉

鳳凰來襲　北大武山+浸水營步道10日中午起封閉

依據中央氣象署資料，預估於明(10)日下午發布鳳凰颱風海上颱風警報。考量山域安全，林業保育署屏東分署轄管北大武山及浸水營國家步道西段將自明天中午12時起預警性關閉，開放日期將視天候狀況影響，另行公布開放時間。

台東縣性騷案10個月22件　空軍志航基地10件居冠

台東縣性騷案10個月22件　空軍志航基地10件居冠

日本流感快「全面大流行」　最嚴重地區曝

日本流感快「全面大流行」　最嚴重地區曝

雙11年末感謝祭」　點數11倍+美食買一送一

雙11年末感謝祭」　點數11倍+美食買一送一

中颱鳳凰來勢洶洶　台電屏東啟動防颱整備

中颱鳳凰來勢洶洶　台電屏東啟動防颱整備

登革熱屏東疫情防治衛生局

