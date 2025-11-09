　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

詐團新歡平台是脆！「普發萬元」被盯上　可疑連結千萬別點

▲▼刑事局外觀空景。（圖／記者吳杰澄攝）

▲圖為刑事局外觀。（圖／資料畫面）

記者張君豪／台北報導

為防範網路詐騙內容持續擴散，刑事局9日公布最新監測成果，指出詐騙集團手法不斷翻新，近期以「普發現金1萬元」為最新詐騙廣告，誘使民眾點擊連結、交出個資或金融帳戶。刑事局呼籲，網路詐騙已滲透日常生活各種情境，民眾務必提高警覺，勿輕信任何可疑廣告或貼文。

刑事局統計，自今年1月1日至9月30日止，已通報各大網路廣告平台下架逾7萬則詐騙廣告。其中，第三季通報Meta下架5761則、Google下架59則。詐騙廣告主要類型以「假求職／假活動體驗」最多，占63.49%；其次為「假投資」27.62%，「補助金詐騙」5.19%，其餘則占3.7%。

刑事局表示，假求職或活動體驗廣告常以「徵照服員」、「配音員」、「課程體驗」或「做公益領禮券」等名義吸引點擊，再誘導民眾加入LINE或其他通訊軟體，進而詐取個資、騙取帳戶甚至招募車手。假投資廣告則常以「準時報牌」、「名人贈書」等話術包裝，偽冒知名企業家、財經名人或網紅形象博取信任，最終讓民眾落入投資陷阱。

加上政府即將發放「全民普發現金1萬元」，詐騙集團趁勢推出「領取補助金」、「生活援助津貼」等假廣告，要求民眾提供金融帳戶以利「申請程序」。這些廣告往往以圖片或短影音搭配聳動字眼，如「1萬元放大術」、「手機變現術」、「全民都能領」實則為假投資詐騙誘餌。

刑事局發現，今年第3季起，Threads平台上詐騙貼文數量明顯增加。除假交友、假求職外，詐團還以「店家歇業」、「二手出清」、「情侶分手贈物」等理由吸引留言，隨後提供「假賣貨便」連結，要求民眾進行「身分驗證」轉帳，藉此詐取財物。

刑事警察局提醒，民眾若遇可疑網路廣告或貼文，切勿點擊或提供個資，尤其是要求加入通訊軟體、提供帳戶或操作轉帳的內容，極可能為詐騙陷阱。可撥打165反詐騙專線查證，並主動提醒親友提高警覺，共同維護網路安全環境。
刑事局最後強調，網路廣告平台依法有明確責任，不得放任詐騙廣告流竄。《詐欺犯罪危害防制條例》第30條已明定，平台不得刊登或推播含詐欺內容之廣告，並應建立防詐機制。刑事局呼籲業者應積極配合法規、落實防詐義務，從源頭防堵詐騙，守護民眾財產與資訊安全，重建社會對數位環境的信任基礎。

獨／豪宅雙屍美女藥頭正面曝　疑48小時「馬拉松極樂趴」奪2命

太子集團層峰派對淫亂內幕曝　總務長出口海量台灣女模網紅性服務

9億CEO「極樂毒趴」內幕曝！富家女留學返台...竟淪「上流藥頭」

 
每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/07 全台詐欺最新數據

更多新聞
446 2 2716 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
花蓮象鼻隧道女遊客落水！　黑鷹吊掛送醫無生命跡象
朱茵被騙拍「大尺度三級片」！仙女形象一夕全毀　痛心：我被騙了
F4合體生變！　朱孝天突宣布開新公司
粿粿王子「浴室裸擁照」被針孔偷拍？　徵信社提2疑點
ET專訪／林岱樺保證：初選公正就願賭服輸　相信賴清德身歷其境
網友稱「花80億歐元」讓蕭美琴進歐洲議會　總統府：造謠！已報
萬華72年「昶鴻麵點」熄燈！　必比登菊花肉麵吃不到了

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

花蓮象鼻隧道女遊客落水！黑鷹吊掛送醫無生命跡象　4人受困獲救

詐團新歡平台是脆！「普發萬元」被盯上　可疑連結千萬別點

當眾蓋毛巾「按摩」私處　武術大咖教練猥褻2女高中生20次判3年

「騙什麼騙？沒出息」　台中警前進惠文高中宣導反詐

花蓮男遭情敵擄走痛毆！警網攔截2車逮5煞　搜出木棒、毒品

高雄男拒檢狂飆撞警車！挨轟6槍仍落跑　8hrs後台南落網

酒後情緒失控！台東男與家人起糾紛「持刀理論」　2人遭砍傷送醫

網路約砲被要求戴眼罩　嗨完驚見她是平頭男！騙砲男黑歷史曝

快訊／台南後壁碾米廠火警！警消救出1人　持續灌救中

花蓮通緝犯拒捕「持刀襲警」劫車逃逸！躲3天外出用餐狼狽落網

李光洙為贏「用臉玩躲避球」XD　穿指壓拖鞋被笑「像剛出生長頸鹿」

《再見愛人5》李施嬅「眼睛開刀4次」　男友「私下幫她保險」完全沒說！

姜河那接受「女友和異性去旅行」　Rain脫口「瘋了嗎」開演情境劇

黃尚禾哽咽憶顏正國：教會我誠懇做人　李千娜爆哭道別「盡力守護你的家人」

TSMC特製鞋太狂！　魏哲家一亮相全場暴動：明年一定買得到

看護騎電動三輪車載她看病！休旅車切西瓜猛撞畫面曝　99歲嬤慘死

張忠謀「身體不適」未出席運動會！　黃仁勳曝「會和他聯絡」

Lulu登記結婚…爸媽感動落淚！　陳漢典超緊張「連住址都忘記」

花蓮象鼻隧道女遊客落水！黑鷹吊掛送醫無生命跡象　4人受困獲救

詐團新歡平台是脆！「普發萬元」被盯上　可疑連結千萬別點

當眾蓋毛巾「按摩」私處　武術大咖教練猥褻2女高中生20次判3年

「騙什麼騙？沒出息」　台中警前進惠文高中宣導反詐

花蓮男遭情敵擄走痛毆！警網攔截2車逮5煞　搜出木棒、毒品

高雄男拒檢狂飆撞警車！挨轟6槍仍落跑　8hrs後台南落網

酒後情緒失控！台東男與家人起糾紛「持刀理論」　2人遭砍傷送醫

網路約砲被要求戴眼罩　嗨完驚見她是平頭男！騙砲男黑歷史曝

快訊／台南後壁碾米廠火警！警消救出1人　持續灌救中

花蓮通緝犯拒捕「持刀襲警」劫車逃逸！躲3天外出用餐狼狽落網

估台中、苗栗登陸！鳳凰颱風「最快這天消散」　風雨影響時程曝光

F4下個月開唱「傳沒有朱孝天」！　相信音樂證實：F3＋阿信共同策劃

美股將大崩盤？專家警告「AI股恐暴跌40％」：抱好現金

談桃園球場露微妙笑容　KT巫師教頭李強喆：要聽實話嗎？

花蓮象鼻隧道女遊客落水！黑鷹吊掛送醫無生命跡象　4人受困獲救

妹妹買房「亮底牌」房仲秒知財力！他傻眼了...兩派戰翻：時間寶貴

稀土禁令再鬆綁　陸商務部：暫停鍺、銻、石墨兩用物項對美出口管制

鐵人女首相高市早苗也困擾！曝「自己剪頭髮」失敗　慘遭丈夫嘲笑

沈伯洋回應央視紅色通緝全球抓捕　「7分半的偽紀錄片充滿造謠」

詐團新歡平台是脆！「普發萬元」被盯上　可疑連結千萬別點

【這水很深欸】橘貓搶先用媽媽的泡腳桶 整隻塞入媽看傻眼

社會熱門新聞

女大生生日趴慘遭壽星性侵！5男同學圍觀不救

國道2死車禍後「預拌車又翻」！在地驚：抓交替？

快訊／韓籍翁赴台家族旅遊！陳屍北投某溫泉會館

朋友新開火鍋店！妹子捧場「爛醉遭撿屍」

「最美檢察官」攜5司法官轉行當律師

人夫偷錄女客性影像　威脅「叫你脫褲也得脫」慘了

載泥醉女上摩鐵性侵　二審判3年1月

沒掛號問病情遭拒竟辱醫「缺錢」！醫師超狂背景曝

正德佛堂女出納2年盜4545萬　重判8年

淫教練性侵32童！90罪重判36年　再押2個月

網路約砲被要求戴眼罩　嗨完驚見她是平頭男！

豪宅管委會通知檢方要查　太子集團藏豪車先衝君悅

2飛行傘玩家傘具「空中交纏」墜樹林

彰化田中馬拉松62歲選手昏倒命危　消防救回一命送醫治療

更多熱門

相關新聞

學長發文罵「人品差、騙感情」　前韓團成員吉贏了

學長發文罵「人品差、騙感情」　前韓團成員吉贏了

來自屏東漁村的吳宸宇，曾遠赴南韓參加選秀節目，星路備受看好，不過吳宸宇的許姓高中學長卻在Threads上發文，貼出吳宸宇的照片並指涉他「騙感情」、「人品差」。吳宸宇不忍遭到抹黑提告，法院審理後，認定許姓男子侵害吳宸宇的個資，依《個人資料保護法》判處許男有期徒刑3月，得易科罰金，全案可上訴。

心動高大特區1建案　一票卻搖頭：不建議

心動高大特區1建案　一票卻搖頭：不建議

拿普發1萬繳「民眾黨黨費」　他嗨喊氣死青鳥

拿普發1萬繳「民眾黨黨費」　他嗨喊氣死青鳥

阿北從大陸走私雲端點歌機上盒　侵權市值120億

阿北從大陸走私雲端點歌機上盒　侵權市值120億

黑幫指揮逃逸移工運毒　千萬大麻「埋包」公墓

黑幫指揮逃逸移工運毒　千萬大麻「埋包」公墓

關鍵字：

刑事局打詐詐騙平台threads

讀者迴響

熱門新聞

鳳凰大甩尾轉彎逼台　影響時間延後了

女大生生日趴慘遭壽星性侵！5男同學圍觀不救

國道2死車禍後「預拌車又翻」！在地驚：抓交替？

曾馨瑩今晨發聲　還原「婆婆過世仍去慶生」真相

通背拳傳人被打到看人重影　完全好不可能

鳳凰暴風圈侵襲率2縣市達91%　本島均超過7成

黃明志口供曝光！謝侑芯「進廁所神秘30分鐘」卻身亡

范姜彥豐婚變上直播「1舉動不OK」！　陶晶瑩搖頭

日本預估鳳凰路徑曝！中國：恐成西北太平洋風王

快訊／11級強風來了　今午後變天

中國網紅堅持《一拳超人》訓練法千天　作者驚呆

女主播拒用免治馬桶　肛門科醫師也不用

馬斯克想取代台積電？黃仁勳：想太簡單

紐約「超帥外送員」竟是金馬影帝

鳳凰估將登陸穿台　2地防驚人雨勢

更多

最夯影音

更多
李光洙為贏「用臉玩躲避球」XD　穿指壓拖鞋被笑「像剛出生長頸鹿」

李光洙為贏「用臉玩躲避球」XD　穿指壓拖鞋被笑「像剛出生長頸鹿」
《再見愛人5》李施嬅「眼睛開刀4次」　男友「私下幫她保險」完全沒說！

《再見愛人5》李施嬅「眼睛開刀4次」　男友「私下幫她保險」完全沒說！

姜河那接受「女友和異性去旅行」　Rain脫口「瘋了嗎」開演情境劇

姜河那接受「女友和異性去旅行」　Rain脫口「瘋了嗎」開演情境劇

黃尚禾哽咽憶顏正國：教會我誠懇做人　李千娜爆哭道別「盡力守護你的家人」

黃尚禾哽咽憶顏正國：教會我誠懇做人　李千娜爆哭道別「盡力守護你的家人」

TSMC特製鞋太狂！　魏哲家一亮相全場暴動：明年一定買得到

TSMC特製鞋太狂！　魏哲家一亮相全場暴動：明年一定買得到

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

新手保暖湯品一步到味！

新手保暖湯品一步到味！

「文里補習班」開課啦！今天來冬令進補！一起製作暖呼呼又營養的麻油薑絲菇菇湯

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面