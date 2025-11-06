限今天！全家咖啡「買6送6」　搭配哈根達斯半價優惠

▲全家便利商店限時一天單品咖啡「買6送6」。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

全家便利商店今（6日）推出Let’s Café單品咖啡「買6送6」，同步還有搭配哈根達斯冰淇淋半價優惠。7-ELEVEN即日起至11月10日，門市也有濃萃美式「買2送2」、濃萃拿鐵「買2送1」優惠，APP還有「買11送11杯」。萊爾富門市即日起除了美式、拿鐵，還有燕麥奶拿鐵、巧克力歐蕾等通通「買1送1」。

★全家

全家便利商店在11月6日限時一天「好咖日」，Let’s Café單品美式、拿鐵「買6送6」，兌換期限至2026年5月31日；還有「大杯單品咖啡6杯」搭配「哈根達斯迷你杯6杯」半價組合，可兌換至明年1月31日。

除了咖啡，全家同步祭出多款甜點與點心優惠。「minimore 甜點」系列指定商品同品項「買2送1」，包含法式千層蛋糕、可可脆皮泡芙、開心果Q皮半月燒等。另有「極鬆餅」指定品項「任選買6送3」，包括大納言紅豆、經典蜂蜜、醇濃黑巧、摩卡可可、香濃起司等口味。

同場加碼Let’s Café罐裝咖啡（香濃咖啡拿鐵、焦糖風味拿鐵）也推出「買6送6」優惠，兌換期限至2026年2月28日。各項商品數量有限，售完為止。

▼全家好咖日，指定咖啡買6送6。（圖／業者提供，點圖可放大）

★7-ELEVEN

●門市即日起至11月10日優惠：

◾大杯濃萃美式，買2送2，原價50元/杯。

◾大杯濃萃拿鐵，買2送1，原價60元/杯。

◾珍珠焙火烏龍奶茶，買2送2，原價75元/杯。

◾現萃茶小葉奶茶／奶青，買2送2，原價60元/杯。

●OPENPOINT行動隨時取

7-ELEVEN 即日起至11月12日在「OPENPOINT行動隨時取」推出「7-ELEVEN DAY歡慶購物節」多組寄杯優惠：

1.CITY CAFE特大美式，買11送11，優惠價660元（每日限量1.5萬組）。

2.CITY CAFE特大拿鐵，買11送5，優惠價770元（每日限量1萬組）。

3.CITY TEA琥珀小葉奶茶/梔子花奶青，任選買11送11，優惠價660元（每日限量5000組）。

4.CITY CAFE特選美式/特選拿鐵，任選16杯優惠價711元 （限量8萬組）。

5.CITY CAFE西西里風檸檬氣泡咖啡/檸檬咖啡，任選13杯優惠價711元 （限量8萬組）。

6.CITY TEA黑糖珍珠撞奶，18杯優惠價711元 （限量5萬組）。

＊其中「每日限量」組合若當日售完，可隔日再把握，此波兌換期限以OPENPOINT行動隨時取說明為主。

▼7-11寄杯優惠。（圖／業者提供）

★萊爾富

●萊爾富即日起至11月25日門市優惠：

◾大杯特濃美式，買1送1，原價55元/杯。

◾大杯特濃拿鐵，買1送1，原價65元/杯。

◾特大杯美式，買1送1，原價60元/杯。

◾特大杯拿鐵，買1送1，原價70元/杯。

◾醇脆黑糖拿鐵，買1送1，原價65元/杯。

◾燕麥奶拿鐵，買1送1，原價65元/杯。

◾黑糖珍珠燕麥奶，買1送1，原價79元/杯。

◾大杯恐龍巧克力歐蕾，買1送1，原價65元/杯。

◾大杯巧克力歐蕾，買1送1，原價65元/杯。

◾大杯巧克力珍珠歐蕾，買1送1，原價79元/杯。

▲▼萊爾富Hi cafe優惠。（圖／業者提供）