民生消費

超商連續5天「買1送1」懶人包！零食、飲料、保健品都有

▲▼全家便利商店推出「普發三重奏」優惠。（圖／業者提供）

▲全家便利商店特濃美式、拿鐵「任選兩杯99元」。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

滿足消費者日常小確幸，超商祭出連續5天多項商品「買1送1」、「第二件更省」優惠！全家自今（5日）起至11月9日，泡麵、能量飲料、雪糕、蒜味香腸等「買1送1」；萊爾富同步多款人氣商品「買1送1」，包括農心辛拉麵、麗芝士威化餅等，還有卡迪那洋芋片特價。

★全家

全家即日起至11月9日連續5天「會員限定優惠」，祭出多項超值組合、買1送1活動，涵蓋咖啡、飲品、冰品、泡麵、零食、熟食等多品項。

咖啡及飲品部分，Let’s Café 推出大杯特濃美式、特濃拿鐵「任選兩杯99元」，Let's Tea仙女紅茶「兩杯50元」。瑞穗調味乳（蘋果、麥芽、巧克力）3件100元、光泉茉莉茶園蜜茶加10元多1件。

冰品及乳製品方面，杜老爺甜筒「加10元多1件」、桂冠冰果室百香白葡萄雪酪「買1送1」、福樂自然零優酪（原味、藍莓、無加糖）任選「加10元多1件」。

零食方面，奧利奧餅乾小條裝原味、比菲多綜合水果軟糖「加10元多1件」，老楊鹹蛋黃餅、天然谷燕麥棒系列（蜂蜜、蔓越莓、黑巧克力、楓糖）「買1送1」。

保健品及生活用品方面，船井FIP100纖維粉與黑金倍熱極纖錠、倍熱極纖錠「買1送1」，葡萄王康貝特能量飲「買1送1」、德國百靈油5ml「2件359元」。

家庭補貨組合也同步祭優惠，大武山鮮蛋（10粒裝）2件特價139元，石安牧場動福蛋（30粒裝）特價329元；熟食則有全家古早味甜甜圈（4入1包）特價100元、夯番麥（4入1包）70元、哈逗堡蒜味香腸（5支1包）買1送1。

▼全家會員優惠。（圖／業者提供）

▲▼超商優惠。（圖／業者提供）

★萊爾富

萊爾富自11月5日至11月9日推出「限時殺5日」優惠，祭出多款人氣商品買1送1與超值折扣。包括「芬達橘子寶特瓶600ml」、「農心辛拉麵（香辣雞肉風味）」、「麗芝士威化餅（起司／巧克力）」、「漢堡QQ糖」、「杜老爺福爾摩莎西瓜牛奶雪糕」等，多款零食、甜品通通「買1送1」，讓民眾一次囤好囤滿。

此外，指定「卡迪那洋芋片」系列（海鹽／牛排）任選2件49元；「Niseko厚奶奶酥幸福杯」則推出第2件10元超值價。

▼萊爾富。（圖／業者提供）

▲▼超商優惠。（圖／業者提供）

超商普發優惠懶人包！全家「好神卡」2千送210元　抽萬元購物金

超商美式拿鐵、燕麥奶「買1送1」　超市寄杯咖啡「買50送50杯」

好市多雙11「連7天300品項特價」　超商祭出1111元買iPhone

最新AI路徑！　準鳳凰可能強又大「大家辛苦了」
快訊／太子集團詐騙「人資主管」聲押　爆乳特助15萬交保
黃明志躲2天才投案　「自拍文」網抓疑點：超反常
黃明志投案！雪碧深夜再發影片　曝謝侑芯生前最後對話
鳳凰估今生成可能達強颱　最靠近時間曝
小熊不留人！日籍強投今永昇太拒執行選項　放棄4.6億投身自由
AI泡沫化？美股淪陷費半狂洩291點　台積電ADR跌破300
快訊／柬埔寨太子集團詐騙洗錢！豪乳助理15萬交保　人資長移送
快訊／黃明志深夜投案！　下車先自拍友人陪同

超商優惠全家萊爾富

