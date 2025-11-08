咖啡買2送2、茶飲寄杯買11送11　超商「周末優惠」來了

▲超商推出咖啡、飲品優惠。（圖／記者林育綾攝）
記者林育綾／綜合報導
立冬剛過，周末來杯咖啡放鬆，各大超商紛紛推出優惠，7-ELEVEN 濃萃美式「買2送2」，還有茶飲寄杯「買11送11杯」。全家也有康康5指定夯品「買1送1」，萊爾富多項咖啡飲品「買1送1」。
★7-ELEVEN
●門市即日起至11月10日優惠：
◾大杯濃萃美式，買2送2，原價50元/杯。
◾大杯濃萃拿鐵，買2送1，原價60元/杯。
◾珍珠焙火烏龍奶茶，買2送2，原價75元/杯。
◾現萃茶小葉奶茶／奶青，買2送2，原價60元/杯。
●OPENPOINT行動隨時取
7-ELEVEN 即日起至11月12日在「OPENPOINT行動隨時取」推出「7-ELEVEN DAY歡慶購物節」多組寄杯優惠：
1.CITY CAFE特大美式，買11送11，優惠價660元（每日限量1.5萬組）。
2.CITY CAFE特大拿鐵，買11送5，優惠價770元（每日限量1萬組）。
3.CITY TEA琥珀小葉奶茶/梔子花奶青，任選買11送11，優惠價660元（每日限量5000組）。
4.CITY CAFE特選美式/特選拿鐵，任選16杯優惠價711元 （限量8萬組）。
5.CITY CAFE西西里風檸檬氣泡咖啡/檸檬咖啡，任選13杯優惠價711元 （限量8萬組）。
6.CITY TEA黑糖珍珠撞奶，18杯優惠價711元 （限量5萬組）。
＊其中「每日限量」組合若當日售完，可隔日再把握，此波兌換期限以OPENPOINT行動隨時取說明為主。
▼7-11寄杯優惠。（圖／業者提供）
此外，7-11即日起至11月9日在「OPENPOINT行動隨時取」推出「一起品茶趣」優惠：
◾琥珀小葉紅茶／梔子花青茶，買10送10。（原價45元／杯）。
◾青梅冰茶／一顆檸檬青茶／一顆檸檬紅茶，任選4杯160元，67折（原價60元／杯）。
◾珍珠焙火烏龍奶茶，4杯200元，67折（原價75元／杯）。
◾珍珠奶茶，4杯160元，67折（原價60元／杯）。
◾香鑽水果茶，4杯190元，69折（原價70元／杯）。
▼7-11「一起品茶趣」優惠。（圖／業者提供，點圖可放大）
★全家
●門市
全家即日起至11月9日門市咖啡、茶飲優惠：
◾特大杯特濃美式、特濃拿鐵，任選2杯99元。
◾經典冰磚拿鐵，2件99元。
◾仙女紅茶，第2杯10元。
●康康5「買1送1」
全家即日起至11月9日：
◾FMC牧場直送4.0 巧克力牛乳雪糕，買1送1（原價40元）。
◾FMC旨味日式生茶，買1送1（原價30元）。
◾金車漢堡肉燥擔仔風味麵，買1送1（原價35元）。
◾農心安成杯麵，買1送1（原價49元）。
◾米香脆奶昔，買1送1（原價69元）。
▼全家周末買1送1。（圖／業者提供）
★萊爾富
●萊爾富即日起至11月25日門市優惠：
◾大杯特濃美式，買1送1，原價55元/杯。
◾大杯特濃拿鐵，買1送1，原價65元/杯。
◾特大杯美式，買1送1，原價60元/杯。
◾特大杯拿鐵，買1送1，原價70元/杯。
◾醇脆黑糖拿鐵，買1送1，原價65元/杯。
◾燕麥奶拿鐵，買1送1，原價65元/杯。
◾黑糖珍珠燕麥奶，買1送1，原價79元/杯。
◾大杯恐龍巧克力歐蕾，買1送1，原價65元/杯。
◾大杯巧克力歐蕾，買1送1，原價65元/杯。
◾大杯巧克力珍珠歐蕾，買1送1，原價79元/杯。
▲▼萊爾富Hi cafe優惠。（圖／業者提供）
