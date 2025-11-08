　
民生消費

咖啡買2送2、茶飲寄杯買11送11　超商「周末優惠」來了

▲▼7-11推出「巧克力大賞」。超商優惠。（圖／記者林育綾攝）

▲超商推出咖啡、飲品優惠。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／綜合報導

立冬剛過，周末來杯咖啡放鬆，各大超商紛紛推出優惠，7-ELEVEN 濃萃美式「買2送2」，還有茶飲寄杯「買11送11杯」。全家也有康康5指定夯品「買1送1」，萊爾富多項咖啡飲品「買1送1」。

★7-ELEVEN

●門市即日起至11月10日優惠：

◾大杯濃萃美式，買2送2，原價50元/杯。
◾大杯濃萃拿鐵，買2送1，原價60元/杯。
◾珍珠焙火烏龍奶茶，買2送2，原價75元/杯。
◾現萃茶小葉奶茶／奶青，買2送2，原價60元/杯。

●OPENPOINT行動隨時取

7-ELEVEN 即日起至11月12日在「OPENPOINT行動隨時取」推出「7-ELEVEN DAY歡慶購物節」多組寄杯優惠：

1.CITY CAFE特大美式，買11送11，優惠價660元（每日限量1.5萬組）。
2.CITY CAFE特大拿鐵，買11送5，優惠價770元（每日限量1萬組）。
3.CITY TEA琥珀小葉奶茶/梔子花奶青，任選買11送11，優惠價660元（每日限量5000組）。
4.CITY CAFE特選美式/特選拿鐵，任選16杯優惠價711元 （限量8萬組）。
5.CITY CAFE西西里風檸檬氣泡咖啡/檸檬咖啡，任選13杯優惠價711元 （限量8萬組）。
6.CITY TEA黑糖珍珠撞奶，18杯優惠價711元 （限量5萬組）。

＊其中「每日限量」組合若當日售完，可隔日再把握，此波兌換期限以OPENPOINT行動隨時取說明為主。

▼7-11寄杯優惠。（圖／業者提供）

此外，7-11即日起至11月9日在「OPENPOINT行動隨時取」推出「一起品茶趣」優惠：

◾琥珀小葉紅茶／梔子花青茶，買10送10。（原價45元／杯）。
◾青梅冰茶／一顆檸檬青茶／一顆檸檬紅茶，任選4杯160元，67折（原價60元／杯）。
◾珍珠焙火烏龍奶茶，4杯200元，67折（原價75元／杯）。
◾珍珠奶茶，4杯160元，67折（原價60元／杯）。
◾香鑽水果茶，4杯190元，69折（原價70元／杯）。

▼7-11「一起品茶趣」優惠。（圖／業者提供，點圖可放大）

▲▼超商優惠。（圖／業者提供）

★全家

●門市

全家即日起至11月9日門市咖啡、茶飲優惠：

◾特大杯特濃美式、特濃拿鐵，任選2杯99元。
◾經典冰磚拿鐵，2件99元。
◾仙女紅茶，第2杯10元。

●康康5「買1送1」

全家即日起至11月9日：

◾FMC牧場直送4.0 巧克力牛乳雪糕，買1送1（原價40元）。
◾FMC旨味日式生茶，買1送1（原價30元）。
◾金車漢堡肉燥擔仔風味麵，買1送1（原價35元）。
◾農心安成杯麵，買1送1（原價49元）。
◾米香脆奶昔，買1送1（原價69元）。

▼全家周末買1送1。（圖／業者提供）

▲▼超商優惠。（圖／業者提供）

★萊爾富

●萊爾富即日起至11月25日門市優惠：

◾大杯特濃美式，買1送1，原價55元/杯。
◾大杯特濃拿鐵，買1送1，原價65元/杯。
◾特大杯美式，買1送1，原價60元/杯。
◾特大杯拿鐵，買1送1，原價70元/杯。
◾醇脆黑糖拿鐵，買1送1，原價65元/杯。
◾燕麥奶拿鐵，買1送1，原價65元/杯。
◾黑糖珍珠燕麥奶，買1送1，原價79元/杯。
◾大杯恐龍巧克力歐蕾，買1送1，原價65元/杯。
◾大杯巧克力歐蕾，買1送1，原價65元/杯。
◾大杯巧克力珍珠歐蕾，買1送1，原價79元/杯。

▲▼超商超市咖啡優惠，超商優惠。（圖／業者提供）

▲▼萊爾富Hi cafe優惠。（圖／業者提供）

▲▼超商超市咖啡優惠，超商優惠。（圖／業者提供）

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

咖啡買2送2、茶飲寄杯買11送11　超商「周末優惠」來了

木村拓哉戴黑框現身異世界！全新OWNDAYS廣告「穿越岩石金屬異界」展現熟男魅力 

普發萬元催熱雙11！Top10熱銷榜揭買氣　換機、升級成最大亮點

德克士雙11福袋1.1折開賣　黑金咔滋雞腿堡好評延長

速食店雙11優惠！拿坡里炸雞桶、大披薩199元　頂呱呱買1送1

出國上網不卡卡！網友激推「一鍵搞定＋穩定連線」限時再抽免費東京機票

雙11居家升級購機指南　出遠門也能安心、在家更順暢的智慧生活提案

Lulu登記結婚…爸媽感動落淚！　陳漢典超緊張「連住址都忘記」

另一視角曝！屏東特斯拉高速撞水泥車噴飛　再衝撞機車釀1死7傷

顏正國癌逝..李千娜愕然：我們這麼親　與黃尚禾聊到哭「我們的緣分他給的」

桃園大樓藏應召站！警攻堅逮12女　拉衣擋胸急喊「我在睡覺」

鳳凰颱風北轉3路徑「不排除通過台灣」　2地降雨劇烈

鳳凰來襲！風未到雨先來　專家：11/12恐登陸中南部　全台風強雨彈炸3天

「海鷗」颱風強襲菲律賓！　「增至188死」近40萬人被迫撤離

