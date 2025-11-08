咖啡買2送2、茶飲寄杯買11送11　超商「周末優惠」來了

▲超商推出咖啡、飲品優惠。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／綜合報導

立冬剛過，周末來杯咖啡放鬆，各大超商紛紛推出優惠，7-ELEVEN 濃萃美式「買2送2」，還有茶飲寄杯「買11送11杯」。全家也有康康5指定夯品「買1送1」，萊爾富多項咖啡飲品「買1送1」。

★7-ELEVEN

●門市即日起至11月10日優惠：

◾大杯濃萃美式，買2送2，原價50元/杯。

◾大杯濃萃拿鐵，買2送1，原價60元/杯。

◾珍珠焙火烏龍奶茶，買2送2，原價75元/杯。

◾現萃茶小葉奶茶／奶青，買2送2，原價60元/杯。

●OPENPOINT行動隨時取

7-ELEVEN 即日起至11月12日在「OPENPOINT行動隨時取」推出「7-ELEVEN DAY歡慶購物節」多組寄杯優惠：

1.CITY CAFE特大美式，買11送11，優惠價660元（每日限量1.5萬組）。

2.CITY CAFE特大拿鐵，買11送5，優惠價770元（每日限量1萬組）。

3.CITY TEA琥珀小葉奶茶/梔子花奶青，任選買11送11，優惠價660元（每日限量5000組）。

4.CITY CAFE特選美式/特選拿鐵，任選16杯優惠價711元 （限量8萬組）。

5.CITY CAFE西西里風檸檬氣泡咖啡/檸檬咖啡，任選13杯優惠價711元 （限量8萬組）。

6.CITY TEA黑糖珍珠撞奶，18杯優惠價711元 （限量5萬組）。

＊其中「每日限量」組合若當日售完，可隔日再把握，此波兌換期限以OPENPOINT行動隨時取說明為主。

▼7-11寄杯優惠。（圖／業者提供）

此外，7-11即日起至11月9日在「OPENPOINT行動隨時取」推出「一起品茶趣」優惠：

◾琥珀小葉紅茶／梔子花青茶，買10送10。（原價45元／杯）。

◾青梅冰茶／一顆檸檬青茶／一顆檸檬紅茶，任選4杯160元，67折（原價60元／杯）。

◾珍珠焙火烏龍奶茶，4杯200元，67折（原價75元／杯）。

◾珍珠奶茶，4杯160元，67折（原價60元／杯）。

◾香鑽水果茶，4杯190元，69折（原價70元／杯）。

▼7-11「一起品茶趣」優惠。（圖／業者提供，點圖可放大）

★全家

●門市

全家即日起至11月9日門市咖啡、茶飲優惠：

◾特大杯特濃美式、特濃拿鐵，任選2杯99元。

◾經典冰磚拿鐵，2件99元。

◾仙女紅茶，第2杯10元。

●康康5「買1送1」

全家即日起至11月9日：

◾FMC牧場直送4.0 巧克力牛乳雪糕，買1送1（原價40元）。

◾FMC旨味日式生茶，買1送1（原價30元）。

◾金車漢堡肉燥擔仔風味麵，買1送1（原價35元）。

◾農心安成杯麵，買1送1（原價49元）。

◾米香脆奶昔，買1送1（原價69元）。

▼全家周末買1送1。（圖／業者提供）

★萊爾富

●萊爾富即日起至11月25日門市優惠：

◾大杯特濃美式，買1送1，原價55元/杯。

◾大杯特濃拿鐵，買1送1，原價65元/杯。

◾特大杯美式，買1送1，原價60元/杯。

◾特大杯拿鐵，買1送1，原價70元/杯。

◾醇脆黑糖拿鐵，買1送1，原價65元/杯。

◾燕麥奶拿鐵，買1送1，原價65元/杯。

◾黑糖珍珠燕麥奶，買1送1，原價79元/杯。

◾大杯恐龍巧克力歐蕾，買1送1，原價65元/杯。

◾大杯巧克力歐蕾，買1送1，原價65元/杯。

◾大杯巧克力珍珠歐蕾，買1送1，原價79元/杯。

▲▼萊爾富Hi cafe優惠。（圖／業者提供）