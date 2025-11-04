　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

超商美式拿鐵、燕麥奶「買1送1」　超市寄杯咖啡「買50送50杯」

▲▼7-11咖啡優惠，超商咖啡優惠，CITY CAFE，特大杯咖啡。（圖／記者林育綾攝）

▲咖啡控把握！超商、超市紛紛推出寄杯優惠。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／綜合報導

咖啡控想省錢要把握！超商近來搶攻「雙11」、「普發現金」紛紛祭出優惠，萊爾富門市即日起除了美式、拿鐵，還有燕麥奶拿鐵、巧克力歐蕾等，通通「買1送1」。7-ELEVEN也有連續6天指定咖啡「買2送2」，APP更有濃萃美式「買11送11杯」。家樂福量販及超市也有inlove Cafe美式、拿鐵「買50送50杯」。

★萊爾富

●萊爾富即日起至11月25日門市優惠：

◾大杯特濃美式，買1送1，原價55元/杯。
◾大杯特濃拿鐵，買1送1，原價65元/杯。
◾特大杯美式，買1送1，原價60元/杯。
◾特大杯拿鐵，買1送1，原價70元/杯。
◾醇脆黑糖拿鐵，買1送1，原價65元/杯。
◾燕麥奶拿鐵，買1送1，原價65元/杯。
◾黑糖珍珠燕麥奶，買1送1，原價79元/杯。
◾大杯恐龍巧克力歐蕾，買1送1，原價65元/杯。
◾大杯巧克力歐蕾，買1送1，原價65元/杯。
◾大杯巧克力珍珠歐蕾，買1送1，原價79元/杯。

▲▼超商超市咖啡優惠，超商優惠。（圖／業者提供）

▲▼萊爾富Hi cafe優惠。（圖／業者提供）

▲▼超商超市咖啡優惠，超商優惠。（圖／業者提供）

●萊爾富即日起至11月25日，Hi-Life VIP APP 推出「雙11購物節」超值組合：

◾「大美式38杯＋茶葉蛋38顆」，原價2,204元，限時1,111元，約 51折。
◾「大拿鐵30杯＋茶葉蛋30顆」，原價2,040元，限時1,111元，約 55折。

活動可於 Hi-Life VIP APP 整買零取，享「跨店取、分次領、贈好友」等彈性功能，兌換期限至2026年7月25日。數量有限，售完為止。

★7-ELEVEN

●11月5日至11月10日，門市優惠：

◾大杯濃萃美式，買2送2，原價50元/杯。
◾大杯濃萃拿鐵，買2送1，原價60元/杯。
◾珍珠焙火烏龍奶茶，買2送2，原價75元/杯。
◾現萃茶小葉奶茶／奶青，買2送2，原價60元/杯。

●OPENPOINT行動隨時取

7-ELEVEN 即日起至11月12日在「OPENPOINT行動隨時取」推出「7-ELEVEN DAY歡慶購物節」多組寄杯優惠：

1.CITY CAFE特大美式，買11送11，優惠價660元（每日限量1.5萬組）。
2.CITY CAFE特大拿鐵，買11送5，優惠價770元（每日限量1萬組）。
3.CITY TEA琥珀小葉奶茶/梔子花奶青，任選買11送11，優惠價660元（每日限量5000組）。
4.CITY CAFE特選美式/特選拿鐵，任選16杯優惠價711元 （限量8萬組）。
5.CITY CAFE西西里風檸檬氣泡咖啡/檸檬咖啡，任選13杯優惠價711元 （限量8萬組）。
6.CITY TEA黑糖珍珠撞奶，18杯優惠價711元 （限量5萬組）。

＊其中「每日限量」組合若當日售完，可隔日再把握，此波兌換期限以OPENPOINT行動隨時取說明為主。

▼7-11寄杯優惠。（圖／業者提供）

★家樂福

家樂福響應即將到來的普發1萬元登記，即日起至11月21日，家樂福線上購物推出「inlove Cafe美式／拿鐵通通享買50送50杯」，等同買1送1優惠，可寄杯分批取。

▲▼超商超市咖啡優惠，超商優惠。（圖／業者提供）

▲▼家樂福咖啡「買50送50杯」。（圖／業者提供）

▲▼超商超市咖啡優惠，超商優惠。（圖／業者提供）

★全聯

全聯小時達「分批取」自11月8日至11月11日，限時4天加碼優惠，OFF COFFEE 精品美式「50杯組下殺1111元」，原價2490元，等於45折，比買1送1更划算。小農拿鐵「35杯組1111元」，原價2200元，約5折，自帶杯再折5元。

▲全聯OFF COFFEE 組合優惠比半價更便宜。（圖／全聯提供）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/02 全台詐欺最新數據

更多新聞
326 1 0479 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／辦公室待命卻衝豬瘟場消毒　中市府認防疫出包：重大錯誤
公園「脫衣打籃球」　被檢舉挨罰2000元
謝侑芯與黃明志住五星級酒店　一晚「奢華房價」曝光！
謝侑芯謀殺案逮捕黃明志！馬國「最重判死刑」
吳音寧沒接台肥董座　周玉蔻讚懸崖勒馬：卓榮泰救了自己和民進黨

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

超商美式拿鐵、燕麥奶「買1送1」　超市寄杯咖啡「買50送50杯」

超商普發優惠懶人包！全家「好神卡」2千送210元　抽萬元購物金

蔡淑臻《左撇子女孩》再掀熱議　「漂亮女孩」靠海芙電音雙波維持

雙11價格狂降！德國雙人必買好物年度爆殺　沒搶到只能含淚明年再見

病毒季免驚！超人氣石頭科技F25 Ultra淨蒸者×Giaretti奶瓶清洗機「蒸。安心」組合46折起

超商連續6天多項商品「買2送2」　普發萬元ATM領現優惠再加碼

達美樂「家有喜事」推2款新披薩　漢堡王「芥末豬排堡」明開賣

【廣編】蜜豆奶新品上市家樂福　作家兔包站台、分享孩子成長不掉隊秘訣

速食店「雙11優惠」懶人包　比薩、蛋撻只要11元

7-11特大美式「買11送11」　超商新一波咖啡寄杯優惠來了

186公分范姜彥豐暴瘦剩65公斤　親揭公開爆料原因「我需要重新振作」

偷女高中生內褲被抓懷恨報復　 變態男竟縱火母女雙亡　倒車撞屋斷生路　父兄4人不在家躲死劫

Alan誇陳喬恩：像一個太陽！　曝真實家世「只有我配不上她」

護理女神猝死命案！黃明志否認2罪　被驗4毒品陽性遭轟「在隱瞞什麼？」

老婦撿浪貓闖斑馬線…遭2機車撞飛身亡！兒全程目睹驚悚畫面

小哥跟遊客接歌唱《沒出息》　被糾正反嗆「呀！你不會」

信義豪宅雙屍手機破解！9億CEO大量購毒...清秀女藥頭落網

蔡依林自信簽很快：讓大家去看GD　曝演唱會跨年場「不唱倒數原因」

三重墜樓

超商美式拿鐵、燕麥奶「買1送1」　超市寄杯咖啡「買50送50杯」

超商普發優惠懶人包！全家「好神卡」2千送210元　抽萬元購物金

蔡淑臻《左撇子女孩》再掀熱議　「漂亮女孩」靠海芙電音雙波維持

雙11價格狂降！德國雙人必買好物年度爆殺　沒搶到只能含淚明年再見

病毒季免驚！超人氣石頭科技F25 Ultra淨蒸者×Giaretti奶瓶清洗機「蒸。安心」組合46折起

超商連續6天多項商品「買2送2」　普發萬元ATM領現優惠再加碼

達美樂「家有喜事」推2款新披薩　漢堡王「芥末豬排堡」明開賣

【廣編】蜜豆奶新品上市家樂福　作家兔包站台、分享孩子成長不掉隊秘訣

速食店「雙11優惠」懶人包　比薩、蛋撻只要11元

7-11特大美式「買11送11」　超商新一波咖啡寄杯優惠來了

無懼45%房地合一稅　大咖「閃電轉手」商旅加價1.3億賣

台南中輟預防績效亮眼　奪全國「績優縣市」等4獎殊榮

「樂齡動起來、健康不打烊」　桃園試辦「2025年長者圓夢計畫」

快訊／辦公室待命卻衝豬瘟場消毒　中市府認防疫出包：重大錯誤

Apple Intelligence繁體中文正式登場！五大實用功能一次掌握

「豬咪」超愛躺陽台曬太陽　圓滾滾身材惹網笑：怎麼有海豹？

北市托嬰監視器只存45天挨轟！　顏若芳要求年底前擴增至60天

COMEBUY創始永吉店新推「黑糖系列」　紅綠茶限時免費喝

宜蘭宣布即日起全面禁廚餘養豬　輔導10業者轉型改用飼料

台日創投結盟！　開發創新管顧與GxPartners簽合作備忘錄

186公分范姜彥豐暴瘦剩65公斤　親揭公開爆料原因「我需要重新振作」

消費熱門新聞

星展卡祭出18%神級回饋

7-11美式「買11送11杯」　超商咖啡優惠

德克士炸雞板橋新店明開幕

超商連6天買2送2　普發萬元再加碼

《左撇子女孩》再掀熱議！「漂亮女孩」靠海芙電音雙波維持

好市多「黑五購物節」11/24登場　資深會員免費吃烤雞、披薩

超商多款咖啡買1送1　超市寄杯買50送50

全家普發萬元加碼！好神卡送購物金

雙11價格狂降！德國雙人必買好物年度爆殺

全聯超過300商品買1送1、爆殺品11元

奢華「山茶花香」獨家飄進美式賣場！

好市多雙11「連7天300品項特價」

速食店「雙11優惠」懶人包　比薩、蛋撻只要11元

這款乳液靠「穩膚金三角」成分拯救敏感肌

更多熱門

相關新聞

全家普發萬元加碼！好神卡送購物金、咖啡買2送2

全家普發萬元加碼！好神卡送購物金、咖啡買2送2

響應普發萬元，超商紛紛祭出「現金放大」回饋，繼7-ELEVEN公布後，全家便利商店今（4）日也公開「普發三重奏」，包括推出「好神卡」有媽祖、財神款式，每張2000元，再送210元紅利金。此外還能買刮刮樂抽萬元購物金；ATM領現小白單加碼，包括Let’s Caf特濃美式、拿鐵「買2送2」等優惠。

便利商店也有買水時機！租屋族曝實測心得

便利商店也有買水時機！租屋族曝實測心得

7-11美式「買11送11杯」　超商咖啡優惠

7-11美式「買11送11杯」　超商咖啡優惠

全聯超過300商品買1送1、爆殺品11元

全聯超過300商品買1送1、爆殺品11元

全家新推「起司蛋糕霜淇淋」　全聯新推7款起司甜點麵包

全家新推「起司蛋糕霜淇淋」　全聯新推7款起司甜點麵包

關鍵字：

咖啡優惠超商優惠7-11萊爾富家樂福全聯

讀者迴響

熱門新聞

快訊／護理女神謝侑芯變謀殺案！　吉隆坡警方證實

粿粿、王子「裸體相擁照」被抓包！同居小王3個月

遭粿粿「全方位不倫」羞辱成媽寶男　范姜彥豐握裸體相擁證據

黃明志被捕照曝光！身上搜出9顆藍藥丸

即／9億CEO大量購毒　清秀女藥頭落網

粿粿為何很受男生歡迎？　網吐實話

妻當面跳樓！棒棒堂小馬：我人渣

鳳凰最快2天生成　初估路徑大轉彎逼台

即／美女藥頭正面曝　疑48小時馬拉松毒極樂趴奪2命

謝侑芯猝逝前一天　好友曝她反常舉動

真美子好美！靠在大谷手臂上閃瞎眾人

謝侑芯命案燒到她！「台最強AV女優」急發6聲明

國道7連撞　29歲BMW女下車看被撞死

非洲豬瘟案場台中豬農父子遭羈押禁見

殷仔獲得傳說中那張卡！王建民第2人

更多

最夯影音

更多
186公分范姜彥豐暴瘦剩65公斤　親揭公開爆料原因「我需要重新振作」

186公分范姜彥豐暴瘦剩65公斤　親揭公開爆料原因「我需要重新振作」
偷女高中生內褲被抓懷恨報復　 變態男竟縱火母女雙亡　倒車撞屋斷生路　父兄4人不在家躲死劫

偷女高中生內褲被抓懷恨報復　 變態男竟縱火母女雙亡　倒車撞屋斷生路　父兄4人不在家躲死劫

Alan誇陳喬恩：像一個太陽！　曝真實家世「只有我配不上她」

Alan誇陳喬恩：像一個太陽！　曝真實家世「只有我配不上她」

護理女神猝死命案！黃明志否認2罪　被驗4毒品陽性遭轟「在隱瞞什麼？」

護理女神猝死命案！黃明志否認2罪　被驗4毒品陽性遭轟「在隱瞞什麼？」

老婦撿浪貓闖斑馬線…遭2機車撞飛身亡！兒全程目睹驚悚畫面

老婦撿浪貓闖斑馬線…遭2機車撞飛身亡！兒全程目睹驚悚畫面

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

Threads超紅乾拌麵開箱

Threads超紅乾拌麵開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來煮「乾拌麵」！開箱Threads上超紅的4款乾拌麵

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面