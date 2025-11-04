超商美式拿鐵、燕麥奶「買1送1」　超市寄杯咖啡「買50送50杯」

▲咖啡控把握！超商、超市紛紛推出寄杯優惠。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／綜合報導

咖啡控想省錢要把握！超商近來搶攻「雙11」、「普發現金」紛紛祭出優惠，萊爾富門市即日起除了美式、拿鐵，還有燕麥奶拿鐵、巧克力歐蕾等，通通「買1送1」。7-ELEVEN也有連續6天指定咖啡「買2送2」，APP更有濃萃美式「買11送11杯」。家樂福量販及超市也有inlove Cafe美式、拿鐵「買50送50杯」。

★萊爾富

●萊爾富即日起至11月25日門市優惠：

◾大杯特濃美式，買1送1，原價55元/杯。

◾大杯特濃拿鐵，買1送1，原價65元/杯。

◾特大杯美式，買1送1，原價60元/杯。

◾特大杯拿鐵，買1送1，原價70元/杯。

◾醇脆黑糖拿鐵，買1送1，原價65元/杯。

◾燕麥奶拿鐵，買1送1，原價65元/杯。

◾黑糖珍珠燕麥奶，買1送1，原價79元/杯。

◾大杯恐龍巧克力歐蕾，買1送1，原價65元/杯。

◾大杯巧克力歐蕾，買1送1，原價65元/杯。

◾大杯巧克力珍珠歐蕾，買1送1，原價79元/杯。

▲▼萊爾富Hi cafe優惠。（圖／業者提供）

●萊爾富即日起至11月25日，Hi-Life VIP APP 推出「雙11購物節」超值組合：

◾「大美式38杯＋茶葉蛋38顆」，原價2,204元，限時1,111元，約 51折。

◾「大拿鐵30杯＋茶葉蛋30顆」，原價2,040元，限時1,111元，約 55折。

活動可於 Hi-Life VIP APP 整買零取，享「跨店取、分次領、贈好友」等彈性功能，兌換期限至2026年7月25日。數量有限，售完為止。

★7-ELEVEN

●11月5日至11月10日，門市優惠：

◾大杯濃萃美式，買2送2，原價50元/杯。

◾大杯濃萃拿鐵，買2送1，原價60元/杯。

◾珍珠焙火烏龍奶茶，買2送2，原價75元/杯。

◾現萃茶小葉奶茶／奶青，買2送2，原價60元/杯。

●OPENPOINT行動隨時取

7-ELEVEN 即日起至11月12日在「OPENPOINT行動隨時取」推出「7-ELEVEN DAY歡慶購物節」多組寄杯優惠：

1.CITY CAFE特大美式，買11送11，優惠價660元（每日限量1.5萬組）。

2.CITY CAFE特大拿鐵，買11送5，優惠價770元（每日限量1萬組）。

3.CITY TEA琥珀小葉奶茶/梔子花奶青，任選買11送11，優惠價660元（每日限量5000組）。

4.CITY CAFE特選美式/特選拿鐵，任選16杯優惠價711元 （限量8萬組）。

5.CITY CAFE西西里風檸檬氣泡咖啡/檸檬咖啡，任選13杯優惠價711元 （限量8萬組）。

6.CITY TEA黑糖珍珠撞奶，18杯優惠價711元 （限量5萬組）。

＊其中「每日限量」組合若當日售完，可隔日再把握，此波兌換期限以OPENPOINT行動隨時取說明為主。

▼7-11寄杯優惠。（圖／業者提供）

★家樂福

家樂福響應即將到來的普發1萬元登記，即日起至11月21日，家樂福線上購物推出「inlove Cafe美式／拿鐵通通享買50送50杯」，等同買1送1優惠，可寄杯分批取。

▲▼家樂福咖啡「買50送50杯」。（圖／業者提供）

★全聯

全聯小時達「分批取」自11月8日至11月11日，限時4天加碼優惠，OFF COFFEE 精品美式「50杯組下殺1111元」，原價2490元，等於45折，比買1送1更划算。小農拿鐵「35杯組1111元」，原價2200元，約5折，自帶杯再折5元。

▲全聯OFF COFFEE 組合優惠比半價更便宜。（圖／全聯提供）