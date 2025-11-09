妃妃姐姐太空萌樂園爆場　陳亭妃：青壯世代不該再被夾成「三明治」

▲妃妃姐姐太空探索萌樂園在武聖夜市登場，吸引大批親子到場同樂。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

由立委陳亭妃主辦的「妃妃姐姐太空探索萌樂園」，9日在中西區武聖夜市熱鬧登場，延續8日新營南瀛綠都心的超高人氣，再度吸引大量親子家庭湧入，現場笑聲不斷，成為週末台南最亮眼的親子盛事之一。

本次活動以「太空探索」為主題，打造大型沉浸式氣墊樂園，讓孩子在遊戲中學習，在互動中發揮想像力與創造力。深受小朋友歡迎的「蝦餅哥哥」與「氣球姐姐」接力登場，帶來活力表演。現場也設置「妃妃歇腳亭」讓家長舒適休息，一旁孩子盡情奔跑放電，整個園區氣氛歡樂熱烈。

陳亭妃表示，舉辦親子活動的初衷，不只希望孩子能擁有快樂的童年，更希望凸顯青壯世代的壓力。「現在的父母上有長輩要照顧、下有孩子要養，典型的『三明治世代』，辛苦程度真的超乎外界想像。」

陳亭妃指出，家庭的負擔不該由個人獨力扛起，政府應該透過政策「一起分擔」，像是擴大託育與教育補助、增加公共託育名額、健全長照制度與學前資源配置，讓父母能安心工作、孩子快樂長大、長輩獲得妥善照顧，城市幸福感才會真正提升。

此外，陳亭妃也在昨日提出「教育十大美景」政見，強調要把教育作為城市願景的核心。她說，教育不應只是競爭的起點，而是快樂學習的起點，唯有改善教育環境與減輕家庭負擔，孩子才能自由發展、創造更寬廣的未來。

陳亭妃表示，「妃妃姐姐太空萌樂園」只是開始，未來將持續在台南各地巡迴舉辦不同主題的親子活動，讓更多家庭能走出家門共享相處時光。她強調，希望每個孩子都能安全、快樂地成長，也希望每位父母都能在生活中喘息一下，「照顧家庭，不應該只是爸爸媽媽的責任，而是整座城市的責任。」