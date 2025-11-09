　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

妃妃姐姐太空萌樂園爆場　陳亭妃：青壯世代不該再被夾成「三明治」

▲妃妃姐姐太空探索萌樂園在武聖夜市登場，吸引大批親子到場同樂。（記者林東良翻攝，下同）

▲妃妃姐姐太空探索萌樂園在武聖夜市登場，吸引大批親子到場同樂。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

由立委陳亭妃主辦的「妃妃姐姐太空探索萌樂園」，9日在中西區武聖夜市熱鬧登場，延續8日新營南瀛綠都心的超高人氣，再度吸引大量親子家庭湧入，現場笑聲不斷，成為週末台南最亮眼的親子盛事之一。

▲妃妃姐姐太空探索萌樂園在武聖夜市登場，吸引大批親子到場同樂。（記者林東良翻攝，下同）

本次活動以「太空探索」為主題，打造大型沉浸式氣墊樂園，讓孩子在遊戲中學習，在互動中發揮想像力與創造力。深受小朋友歡迎的「蝦餅哥哥」與「氣球姐姐」接力登場，帶來活力表演。現場也設置「妃妃歇腳亭」讓家長舒適休息，一旁孩子盡情奔跑放電，整個園區氣氛歡樂熱烈。

陳亭妃表示，舉辦親子活動的初衷，不只希望孩子能擁有快樂的童年，更希望凸顯青壯世代的壓力。「現在的父母上有長輩要照顧、下有孩子要養，典型的『三明治世代』，辛苦程度真的超乎外界想像。」

▲妃妃姐姐太空探索萌樂園在武聖夜市登場，吸引大批親子到場同樂。（記者林東良翻攝，下同）

陳亭妃指出，家庭的負擔不該由個人獨力扛起，政府應該透過政策「一起分擔」，像是擴大託育與教育補助、增加公共託育名額、健全長照制度與學前資源配置，讓父母能安心工作、孩子快樂長大、長輩獲得妥善照顧，城市幸福感才會真正提升。

此外，陳亭妃也在昨日提出「教育十大美景」政見，強調要把教育作為城市願景的核心。她說，教育不應只是競爭的起點，而是快樂學習的起點，唯有改善教育環境與減輕家庭負擔，孩子才能自由發展、創造更寬廣的未來。

▲妃妃姐姐太空探索萌樂園在武聖夜市登場，吸引大批親子到場同樂。（記者林東良翻攝，下同）

陳亭妃表示，「妃妃姐姐太空萌樂園」只是開始，未來將持續在台南各地巡迴舉辦不同主題的親子活動，讓更多家庭能走出家門共享相處時光。她強調，希望每個孩子都能安全、快樂地成長，也希望每位父母都能在生活中喘息一下，「照顧家庭，不應該只是爸爸媽媽的責任，而是整座城市的責任。」

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/07 全台詐欺最新數據

更多新聞
446 2 2716 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
溫蒂漢堡掀關店潮　美國350家門市將熄燈
馬太鞍溪堰塞湖黃色警戒！若發紅色警戒將「強制撤離逾5千人」
泫雅暈倒　認「不太記得了」連三道歉
一生救回26萬人！「葉克膜之父」巴列特病逝　享壽86歲
捷運站「巨大金庫門」神秘用途曝光　北捷遙憶逾20年前慘況

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

妃妃姐姐太空萌樂園爆場　陳亭妃：青壯世代不該再被夾成「三明治」

從產地到舞台　霧峰草地音樂會以文化軟實力拚觀光

從追訴罪犯到守護尊嚴　前檢察官沈淑宜轉任律師推意定監護

新北推動AI親職共育機器人　侯友宜：助力家庭教育新模式

企業ESG結合食農教育　新北打造永續學習場域新典範

新北市圖第二總館邀民眾命名　三重分館「城視跨閱」懷舊迎新

屏東萬丹新增登革熱病例　鄰近村民78人快篩皆陰性

87歲嬤拿雨傘當拐杖迷路街頭　東港警貼心泡茶安撫助團圓

未戴安全帽、闖紅燈違規仍多　屏東警專案取締

南投縣地價稅開徵！繳納期限順延至12/1　每逾3日多付1%滯納金

《再見愛人5》李施嬅「眼睛開刀4次」　男友「私下幫她保險」完全沒說！

李光洙為贏「用臉玩躲避球」XD　穿指壓拖鞋被笑「像剛出生長頸鹿」

姜河那接受「女友和異性去旅行」　Rain脫口「瘋了嗎」開演情境劇

黃尚禾哽咽憶顏正國：教會我誠懇做人　李千娜爆哭道別「盡力守護你的家人」

TSMC特製鞋太狂！　魏哲家一亮相全場暴動：明年一定買得到

張忠謀「身體不適」未出席運動會！　黃仁勳曝「會和他聯絡」

看護騎電動三輪車載她看病！休旅車切西瓜猛撞畫面曝　99歲嬤慘死

跟姪子打賭阿公不會幫洗澡　愛孫開口阿公秒答應她輸慘

妃妃姐姐太空萌樂園爆場　陳亭妃：青壯世代不該再被夾成「三明治」

從產地到舞台　霧峰草地音樂會以文化軟實力拚觀光

從追訴罪犯到守護尊嚴　前檢察官沈淑宜轉任律師推意定監護

新北推動AI親職共育機器人　侯友宜：助力家庭教育新模式

企業ESG結合食農教育　新北打造永續學習場域新典範

新北市圖第二總館邀民眾命名　三重分館「城視跨閱」懷舊迎新

屏東萬丹新增登革熱病例　鄰近村民78人快篩皆陰性

87歲嬤拿雨傘當拐杖迷路街頭　東港警貼心泡茶安撫助團圓

未戴安全帽、闖紅燈違規仍多　屏東警專案取締

南投縣地價稅開徵！繳納期限順延至12/1　每逾3日多付1%滯納金

何超雲疑擁新歡「神秘男背後摟腰」照片曝　3個月前刪光未婚夫貼文

「9戰6場」拿全能大三元　金塊約基奇打破上古神獸張伯倫紀錄

高雄「天價自助餐」一個便當5百元！店員：可能不只買一個

車銀優「電話號碼」粉絲狂打10萬通　路人意外成苦主　

美周記／Jo Malone聖誕倒數月曆藏25格驚喜、TOM FORD冬日彩妝搶先看

泫雅發文報平安！　表演途中暈倒認「不太記得了」連三道歉

一生救回26萬人！「葉克膜之父」巴列特病逝　享壽86歲　

T1三連冠再創《英雄聯盟》歷史…宙斯秒發IG送祝福

馬太鞍溪堰塞湖黃色警戒！若發紅色警戒將「強制撤離逾5千人」

全台宵夜飯店懶人包！吃至尊寶牛肉麵看夜景　24小時點心吧免費吃

【命懸一線】狗狗腳懸空掛在行駛車邊緣　騎士急攔車救援

地方熱門新聞

外送專法公聽會！業者喊：外送員非低薪血汗　月入可達6萬6

連江北竿鄉民受傷！海巡署出艇緊急醫療後送

林俊憲安南區後援會成立五千人力挺、初選氣勢直線攀升

麻豆消防結合武術與市集推防災運動城市帶動在地安全意識

永福里「苦茶油文化體驗節」　推廣健康好油

台南市府公布南科教育量能：多校可供選擇、預留校地再擴建

桃園社造博覽會登場　即起迄11/16日

台東汽車遭射擊毀損　台東分局成立專案積極偵辦

太子爺也3D回春福安宮百年神像以科技復刻原貌

五股27戶「合力自拆」違建　助污水接管

新北「蜂蜜廚神2」競賽登場　青農推甜蜜創意料理

2026新北消防形象月曆亮相　侯友宜號召市民響應公益

龍山寺捐贈消防救援裝備　侯友宜：善行守護城市安全

台南鹽水坔頭港空屋起火！25平方公尺燃燒幸無人傷亡

更多熱門

相關新聞

妃妃姐姐太空萌樂園熱鬧登場教育是守護孩子的信仰

妃妃姐姐太空萌樂園熱鬧登場教育是守護孩子的信仰

立委陳亭妃8日在「妃妃姐姐太空萌樂園」活動中，正式公布她心中的台南教育藍圖「妃妃市長的教育十現美景」，陳亭妃表示，讓孩子快樂學習、保持競爭力並能與國際接軌，是台南未來教育政策的核心，「台南的孩子絕對不能輸在起跑點。」

陳亭妃發布溫暖篇形象影片喊「政治是對生活的責任」

陳亭妃發布溫暖篇形象影片喊「政治是對生活的責任」

妃妃姐姐「太空探索萌樂園」首登場！陳亭妃：打造親子友善城市不是口號

妃妃姐姐「太空探索萌樂園」首登場！陳亭妃：打造親子友善城市不是口號

台南桌球男雙倫敦奪冠培養選手不只看今天更要保障未來

台南桌球男雙倫敦奪冠培養選手不只看今天更要保障未來

謝龍介指林俊憲民調上升　陳亭妃怒嗆：介入民進黨初選！怕什麼？

謝龍介指林俊憲民調上升　陳亭妃怒嗆：介入民進黨初選！怕什麼？

關鍵字：

妃妃姐姐陳亭妃

讀者迴響

熱門新聞

鳳凰大甩尾轉彎逼台　影響時間延後了

國道2死車禍後「預拌車又翻」！在地驚：抓交替？

女大生生日趴慘遭壽星性侵！5男同學圍觀不救

估台中、苗栗登陸！鳳凰颱風「最快這天消散」

那對夫妻妮妮突不適送醫

曾馨瑩今晨發聲　還原「婆婆過世仍去慶生」真相

朱茵被騙拍王晶三級片！劇情全是激情大尺度

鳳凰暴風圈侵襲率2縣市達91%　本島均超過7成

通背拳傳人被打到看人重影　完全好不可能

日氣象廳：鳳凰颱風將「橫穿整個台灣」

女主播拒用免治馬桶　肛門科醫師也不用

黃明志口供曝光！謝侑芯「進廁所神秘30分鐘」卻身亡

颱風還沒來雨先炸！鳳凰共伴效應明晚發威

巴西掃毒上百死「整排屍體」空拍照曝光

范姜彥豐婚變上直播「1舉動不OK」！　陶晶瑩搖頭

更多

最夯影音

更多
《再見愛人5》李施嬅「眼睛開刀4次」　男友「私下幫她保險」完全沒說！

《再見愛人5》李施嬅「眼睛開刀4次」　男友「私下幫她保險」完全沒說！
李光洙為贏「用臉玩躲避球」XD　穿指壓拖鞋被笑「像剛出生長頸鹿」

李光洙為贏「用臉玩躲避球」XD　穿指壓拖鞋被笑「像剛出生長頸鹿」

姜河那接受「女友和異性去旅行」　Rain脫口「瘋了嗎」開演情境劇

姜河那接受「女友和異性去旅行」　Rain脫口「瘋了嗎」開演情境劇

黃尚禾哽咽憶顏正國：教會我誠懇做人　李千娜爆哭道別「盡力守護你的家人」

黃尚禾哽咽憶顏正國：教會我誠懇做人　李千娜爆哭道別「盡力守護你的家人」

TSMC特製鞋太狂！　魏哲家一亮相全場暴動：明年一定買得到

TSMC特製鞋太狂！　魏哲家一亮相全場暴動：明年一定買得到

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

新手保暖湯品一步到味！

新手保暖湯品一步到味！

「文里補習班」開課啦！今天來冬令進補！一起製作暖呼呼又營養的麻油薑絲菇菇湯

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面