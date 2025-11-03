台南桌球男雙倫敦奪冠　陳亭妃：培養選手不只看今天更要保障未來

▲台南桌球男雙馮翊新、郭冠宏在倫敦站勇奪冠軍，民進黨立委陳亭妃呼籲建立長期運動保障制度。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台灣桌球再傳捷報！台南出身的桌球雙將馮翊新、郭冠宏勇奪WTT倫敦球星挑戰賽男雙冠軍，在國際舞台上大放異彩，民進黨立法委員陳亭妃3日邀集台南優秀桌球與跆拳道選手、教練舉行記者會，恭賀選手表現亮眼，並提出完整體育人才政策藍圖，強調「台灣不是沒有人才，是需要完整支持計劃來挺運動選手。」

陳亭妃指出，運動部成立後，台灣體育升級的第一步已經踏出，但地方政府也應接軌政策，未來將加強體育選手分級訓練、增加國家隊選手營養金、保障國手工作與收入，建立具光榮感的獎金制度，「政府不能只有在選手得獎時鼓掌，而要在他們努力的每一天都陪伴。」她也提醒，選手退役後常面臨工作空窗與收入不穩，國家有責任打造完整運動職涯環境，「體育不是一時的榮耀，而是一條長期的道路。」

今日到場的選手與教練象徵台南深厚的基層體育能量。包括桌球教練吳文嘉、吳志祺、黃聖盛、蔡淳佑、譚吉倉，倫敦站男雙冠軍馮翊新、世青賽多面獎牌得主陳忞昕，以及楊子儀、莊家權、黃韞纈、鄭旻修、余奕慶等桌球新秀，還有全運會金牌跆拳道教練蔡毓恩、翁小珮、吳姵瑩及世大運、亞運跆拳道國手徐晧祐，2024巴黎帕運桌球男子銀牌選手程銘志也特別出席。共同見證台南人才訓練系統的茁壯。

陳亭妃表示，體育即國力，台南各項運動過去成績豐碩，但隨著其他縣市培訓制度逐漸完善，選手與教練容易外流，經驗無法在台南傳承，「這是非常可惜的，我們希望建立更多保障與機制，讓選手無後顧之憂。」她強調：「台南的孩子敢拚，台灣就會更強。我們一定要給他們最好的環境與制度，讓下一個站上國際舞台的選手，仍然來自台南。」