　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

新北推動AI親職共育機器人　侯友宜：助力家庭教育新模式

▲新北推動AI親職共育機器人。（圖／新北市新聞局提供）

▲侯友宜頒發230位卸任會長感謝狀、231位新任及108位連任會長當選證書。（圖／新北市新聞局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府今（9日）舉辦「2025學年度公私立高中職暨國民中小學家長會長授證暨感恩大會」並發表全國首創「幸福親子守候讚」AI親職共育機器人，協助家長了解教養、情緒溝通及學校參與等疑問。新北市長侯友宜頒發230位卸任會長感謝狀、231位新任及108位連任會長當選證書，感謝家長會長們與新北市一同關心孩子的成長。

侯友宜表示，家長在教育創新上扮演關鍵的角色，感謝家長、學校與市府齊心為孩子的學習努力，特別感謝家長會長們將愛給了全校的孩子，許多會長們更用自身長才支持孩子學習，有木國小家長會長曾詠麟勇奪壺鈴世界錦標賽6金1銀後，陪伴孩子鍛練體能；三民高中家長會長王羽傑則協助學校免費清洗校園冷氣，用一技之長完善校園設備；文化國小家長會長陳昱蓁以自己的香氛專業設計課程，治癒孩子心靈。

▲新北推動AI親職共育機器人。（圖／新北市新聞局提供）

▲侯友宜出席家長會長授證典禮，推全國首創AI親職共育機器人。

授證大會上也發表「幸福親子守候讚」AI親職共育機器人，侯友宜說，隨著時代進步，將AI科技工具結合教育知識庫及SEL（社會情緒學習）素養，讓家長們透過AI了解孩子的學習狀況，也協助家長在面對孩子及自己的情緒時，找到好的溝通方式，增進親子關係。此外，科技輔助也讓老師協助學生找到人生方向，達到適性教育。

侯友宜也說，在孩子的學習上，除了推動智慧化輔助工具陪伴孩子學習，市府也積極完善校園硬體建設，不僅今年教育投資經費達755億元，這六年來更投入超過300億元改善硬體建設，且今年再編列8億元汰換校園課桌椅、置物櫃與飲水機，全面提升校園設備，未來還會持續投入資源，讓孩子們有優質學習環境。

▲新北推動AI親職共育機器人。（圖／新北市新聞局提供）

【更多新聞】

►撞擊畫面曝！瑞芳聯結車轉彎「騎士迎面撞上」　卡輪下送醫不治

►富貴角海域捕明蝦「立發168號」翻覆6人落海　船長等3人失蹤

►狠男押人打3針海洛因棄屍核二廠！一審判無期　3共犯1人暴斃

►用LINE徵才誘騙少女6度性交易　馬伕上次緩起訴這回栽了

►手機掉車上！女上山掃墓祭祖迷路　「給祖先吃的蘋果」救她一命

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/07 全台詐欺最新數據

更多新聞
446 2 2716 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
70歲長者短短5天「重回50歲」！醫師曝驚人研究：狀態顯著進
鳳凰還沒來雨先炸！共伴發威「紫爆雨砸半個台灣」　4天警戒範圍
那對夫妻妮妮突不適送醫！　醫告知「進加護病房觀察」Nico崩
「很遺憾不能繼續帶你們」　古久保健二最後一次全隊集合哭了

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

從產地到舞台　霧峰草地音樂會以文化軟實力拚觀光

從追訴罪犯到守護尊嚴　前檢察官沈淑宜轉任律師推意定監護

新北推動AI親職共育機器人　侯友宜：助力家庭教育新模式

企業ESG結合食農教育　新北打造永續學習場域新典範

新北市圖第二總館邀民眾命名　三重分館「城視跨閱」懷舊迎新

屏東萬丹新增登革熱病例　鄰近村民78人快篩皆陰性

87歲嬤拿雨傘當拐杖迷路街頭　東港警貼心泡茶安撫助團圓

未戴安全帽、闖紅燈違規仍多　屏東警專案取締

南投縣地價稅開徵！繳納期限順延至12/1　每逾3日多付1%滯納金

中台灣祠堂建築典範　百年市定古蹟張廖家廟秋季祭祖

《再見愛人5》李施嬅「眼睛開刀4次」　男友「私下幫她保險」完全沒說！

李光洙為贏「用臉玩躲避球」XD　穿指壓拖鞋被笑「像剛出生長頸鹿」

姜河那接受「女友和異性去旅行」　Rain脫口「瘋了嗎」開演情境劇

黃尚禾哽咽憶顏正國：教會我誠懇做人　李千娜爆哭道別「盡力守護你的家人」

TSMC特製鞋太狂！　魏哲家一亮相全場暴動：明年一定買得到

張忠謀「身體不適」未出席運動會！　黃仁勳曝「會和他聯絡」

看護騎電動三輪車載她看病！休旅車切西瓜猛撞畫面曝　99歲嬤慘死

Lulu登記結婚…爸媽感動落淚！　陳漢典超緊張「連住址都忘記」

從產地到舞台　霧峰草地音樂會以文化軟實力拚觀光

從追訴罪犯到守護尊嚴　前檢察官沈淑宜轉任律師推意定監護

新北推動AI親職共育機器人　侯友宜：助力家庭教育新模式

企業ESG結合食農教育　新北打造永續學習場域新典範

新北市圖第二總館邀民眾命名　三重分館「城視跨閱」懷舊迎新

屏東萬丹新增登革熱病例　鄰近村民78人快篩皆陰性

87歲嬤拿雨傘當拐杖迷路街頭　東港警貼心泡茶安撫助團圓

未戴安全帽、闖紅燈違規仍多　屏東警專案取締

南投縣地價稅開徵！繳納期限順延至12/1　每逾3日多付1%滯納金

中台灣祠堂建築典範　百年市定古蹟張廖家廟秋季祭祖

謝志偉PO保護蕭美琴維安合照　「為何有此維安？中國要怪自己」

彰化驚傳母女雙亡！未接獲家暴通報　社會處：啟動關懷機制

從產地到舞台　霧峰草地音樂會以文化軟實力拚觀光

女客酒吧喝醉「遭服務生性侵」！旅館崩潰掙扎：不是說不會亂來？

法國BBC報導台灣捐80億歐元？　駐法代表：想像力比巴黎鐵塔還高

鳳凰還沒來雨先炸！共伴發威「紫爆雨砸半個台灣」　4天警戒範圍曝

從追訴罪犯到守護尊嚴　前檢察官沈淑宜轉任律師推意定監護

70歲長者短短5天「重回50歲」！醫師曝驚人研究：狀態顯著進步

「鷹眼」傑瑞米雷納陷性騷風波！　遭中國女導演控私發大量不雅照

國民姐夫變身「狀況哥」　吳永盛扛先發要守到對手洋將覺得煩

李千娜爆哭送別顏正國　承諾：盡力守護你的家人

地方熱門新聞

外送專法公聽會！業者喊：外送員非低薪血汗　月入可達6萬6

林俊憲安南區後援會成立五千人力挺、初選氣勢直線攀升

連江北竿鄉民受傷！海巡署出艇緊急醫療後送

麻豆消防結合武術與市集推防災運動城市帶動在地安全意識

永福里「苦茶油文化體驗節」　推廣健康好油

台南市府公布南科教育量能：多校可供選擇、預留校地再擴建

桃園社造博覽會登場　即起迄11/16日

台東汽車遭射擊毀損　台東分局成立專案積極偵辦

太子爺也3D回春福安宮百年神像以科技復刻原貌

五股27戶「合力自拆」違建　助污水接管

新北「蜂蜜廚神2」競賽登場　青農推甜蜜創意料理

2026新北消防形象月曆亮相　侯友宜號召市民響應公益

龍山寺捐贈消防救援裝備　侯友宜：善行守護城市安全

台南鹽水坔頭港空屋起火！25平方公尺燃燒幸無人傷亡

更多熱門

相關新聞

企業ESG×食農教育　新北打造場域教案新典範

企業ESG×食農教育　新北打造場域教案新典範

金寶電子公司與新北市深坑區農會攜手合作，將企業ESG理念與食農教育議題結合，5日號召50位企業同仁走入深坑茶園，透過採茶、製茶、米食製作與茶品品鑑等一系列實作課程，親身體驗「從田間到餐桌」的食農精神，理解在地茶農文化與友善耕作模式，展現企業關懷地方、實踐永續農業共好的行動力。

新北市圖第二總邀命名　三重分館懷舊迎新

新北市圖第二總邀命名　三重分館懷舊迎新

網路約砲被要求戴眼罩　嗨完驚見她是平頭男！

網路約砲被要求戴眼罩　嗨完驚見她是平頭男！

新北「蜂蜜廚神2」競賽登場　青農推甜蜜創意料理

新北「蜂蜜廚神2」競賽登場　青農推甜蜜創意料理

朋友新開火鍋店！妹子捧場「爛醉遭撿屍」

朋友新開火鍋店！妹子捧場「爛醉遭撿屍」

關鍵字：

新北市家長會長AI親職共育教育創新學習環境

讀者迴響

熱門新聞

鳳凰大甩尾轉彎逼台　影響時間延後了

國道2死車禍後「預拌車又翻」！在地驚：抓交替？

女大生生日趴慘遭壽星性侵！5男同學圍觀不救

估台中、苗栗登陸！鳳凰颱風「最快這天消散」

曾馨瑩今晨發聲　還原「婆婆過世仍去慶生」真相

鳳凰暴風圈侵襲率2縣市達91%　本島均超過7成

通背拳傳人被打到看人重影　完全好不可能

日氣象廳：鳳凰颱風將「橫穿整個台灣」

女主播拒用免治馬桶　肛門科醫師也不用

朱茵被騙拍王晶三級片！劇情全是激情大尺度

黃明志口供曝光！謝侑芯「進廁所神秘30分鐘」卻身亡

范姜彥豐婚變上直播「1舉動不OK」！　陶晶瑩搖頭

快訊／11級強風來了　今午後變天

快訊／普發1萬分流登記最終日　送件人次衝破400萬

中國網紅堅持《一拳超人》訓練法千天　作者驚呆

更多

最夯影音

更多
《再見愛人5》李施嬅「眼睛開刀4次」　男友「私下幫她保險」完全沒說！

《再見愛人5》李施嬅「眼睛開刀4次」　男友「私下幫她保險」完全沒說！
李光洙為贏「用臉玩躲避球」XD　穿指壓拖鞋被笑「像剛出生長頸鹿」

李光洙為贏「用臉玩躲避球」XD　穿指壓拖鞋被笑「像剛出生長頸鹿」

姜河那接受「女友和異性去旅行」　Rain脫口「瘋了嗎」開演情境劇

姜河那接受「女友和異性去旅行」　Rain脫口「瘋了嗎」開演情境劇

黃尚禾哽咽憶顏正國：教會我誠懇做人　李千娜爆哭道別「盡力守護你的家人」

黃尚禾哽咽憶顏正國：教會我誠懇做人　李千娜爆哭道別「盡力守護你的家人」

TSMC特製鞋太狂！　魏哲家一亮相全場暴動：明年一定買得到

TSMC特製鞋太狂！　魏哲家一亮相全場暴動：明年一定買得到

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

新手保暖湯品一步到味！

新手保暖湯品一步到味！

「文里補習班」開課啦！今天來冬令進補！一起製作暖呼呼又營養的麻油薑絲菇菇湯

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面