新北推動AI親職共育機器人　侯友宜：助力家庭教育新模式

▲侯友宜頒發230位卸任會長感謝狀、231位新任及108位連任會長當選證書。（圖／新北市新聞局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府今（9日）舉辦「2025學年度公私立高中職暨國民中小學家長會長授證暨感恩大會」並發表全國首創「幸福親子守候讚」AI親職共育機器人，協助家長了解教養、情緒溝通及學校參與等疑問。新北市長侯友宜頒發230位卸任會長感謝狀、231位新任及108位連任會長當選證書，感謝家長會長們與新北市一同關心孩子的成長。

侯友宜表示，家長在教育創新上扮演關鍵的角色，感謝家長、學校與市府齊心為孩子的學習努力，特別感謝家長會長們將愛給了全校的孩子，許多會長們更用自身長才支持孩子學習，有木國小家長會長曾詠麟勇奪壺鈴世界錦標賽6金1銀後，陪伴孩子鍛練體能；三民高中家長會長王羽傑則協助學校免費清洗校園冷氣，用一技之長完善校園設備；文化國小家長會長陳昱蓁以自己的香氛專業設計課程，治癒孩子心靈。

▲侯友宜出席家長會長授證典禮，推全國首創AI親職共育機器人。

授證大會上也發表「幸福親子守候讚」AI親職共育機器人，侯友宜說，隨著時代進步，將AI科技工具結合教育知識庫及SEL（社會情緒學習）素養，讓家長們透過AI了解孩子的學習狀況，也協助家長在面對孩子及自己的情緒時，找到好的溝通方式，增進親子關係。此外，科技輔助也讓老師協助學生找到人生方向，達到適性教育。

侯友宜也說，在孩子的學習上，除了推動智慧化輔助工具陪伴孩子學習，市府也積極完善校園硬體建設，不僅今年教育投資經費達755億元，這六年來更投入超過300億元改善硬體建設，且今年再編列8億元汰換校園課桌椅、置物櫃與飲水機，全面提升校園設備，未來還會持續投入資源，讓孩子們有優質學習環境。