網路約砲被要求戴眼罩　嗨完驚見她是平頭男！騙砲男黑歷史曝

▲章姓男子以女性身份約砲，遭被害男子提告強制性交。(圖／示意圖)

記者陳以昇／新北報導

新北市新莊區一名章姓男子假扮女子化名「小咪」，日前在交友網站上約砲，成功與一名男網友開房間，事前還要求男網友要戴上眼罩，隨後用嘴口交，待結束男網友拿下眼罩，驚見一名小咪竟是平頭男，氣得對他提告，新北地檢署依強制性交罪將起訴章男。

據悉，今年6月間，章姓男子在網路交友軟體「JustDating」用女子照片化名「小咪」，與被害男子相談甚歡，於是相約到樹林區一家旅社碰面；當天27日，被害男子先到旅社開好房間，再進去浴室洗澡沐浴，章男晚了約20分鐘後到達。

章姓男子為了不讓男兒身份曝光，先拿了眼罩放在房間門把上，傳訊息要求被害男子戴上眼罩後他才進門；章男進到房間後，與被害男子躺在床上，開始用舌頭挑逗男子身體，再用嘴口交直至射精，結束後章男才表示可以拿下眼罩。就在被害男子拿下眼罩瞬間，竟發現「小咪」是名平頭眼鏡男，事後怒提告。

章姓男子到案後，坦承當初在註冊交友軟體時，就設定用女生身份，包含照片、自我簡介，導致被害男子被矇騙；據悉，章男有網路騙砲前科，2022年就因同樣手法騙砲後被提告，遭依強制性交罪判刑2年、緩刑4年，沒想到章男仍舊再度犯案，新北地檢署依強制性交罪將他起訴。