地方 地方焦點

新北市圖第二總館邀民眾命名　三重分館「城視跨閱」懷舊迎新

▲新北市圖第二總館邀全民命名。（圖／新北市立圖書館提供）

▲新北閱讀新里程，三重分館活動揭幕邀全民命名。（圖／新北市立圖書館提供）

記者郭世賢／新北報導

新北市圖書新地標邁入新里程碑！未來將座落於三重的新北市立圖書館第二總館預計於2031年完工，為讓市民共同參與新館誕生的過程，新北市立圖書館自今（9日）起至11月23日舉辦「命名活動」，邀請全民集思廣益，一起為新北閱讀新地標命名，迎接21世紀新型態圖書館的到來。

新北市立圖書館指出，已有47年歷史的三重分館長年陪伴在地居民，隨著第二總館計畫正式啟動，舊館即將走入歷史。為紀錄三重分館數十年來的珍貴回憶，同時讓民眾更了解新館願景，新北市立圖書館於11月9日至12月20日推出「城視跨閱－懷舊‧迎新」系列活動，內容包括「藍圖映閱」首獎藍圖展、「眾聲參閱」議題工作坊、命名活動及「圖書館之友回娘家」等，邀請民眾共同見證新北閱讀新章啟程。

活動今（9日）於三重分館正式啟動，現場展出「藍圖映閱」第二總館首獎藍圖，讓民眾搶先一窺未來新館雛形。展區設有《記憶之線》與《願景之網》互動牆，民眾可留下對舊館的回憶與對新館的想像，也能透過臉書提案方式參與命名活動。同時，圖書館也推出「城市有書香｜Library for City」建築美學工作坊，邀請建築界重量級人物龔書章教授，被譽為「城市的觀察者、空間的詩人」以建築師的視角，分享如何從建築美學與城市設計出發，打造屬於每個人心中的理想圖書館。

「眾聲參閱」議題工作坊將於11月16日、23日與29日舉行，主題涵蓋「Library for People」、「Library for All」及「Library for Future」，分別從市民體驗、青銀共創與親子共學角度，帶領民眾重新想像圖書館的空間樣貌，並以共創、攝影、拼貼及繪本互動方式，開啟全民參與的新閱讀想像。

隨著年底到來，三重分館也將以懷舊形式向市民告別。12月6日及13日舉辦「圖書館之友沙龍茶會」，邀請歷屆創作者回娘家；12月13日至20日推出「時光留閱‧回顧展」，展出歷年「悅讀一夏」活動成果，讓民眾在回望與期盼之間，共同見證新北閱讀地標的轉身。

新北市立圖書館表示，第二總館將融合永續、共融與智慧科技等概念，成為集閱讀、學習、交流與城市文化於一體的現代化圖書館。詳細活動資訊與報名方式，請上「新北市立圖書館」官網查詢。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。

