南消三大隊辦安檢講習　強化火警自動警報設備檢修實務

▲台南市消防局第三大隊舉辦消防安檢講習，精進檢修與申報專業。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為培養消防安全檢查、檢修與管理的專業能力，並落實檢修申報等制度，台南市消防局第三大隊於6日辦理消防安檢講習，透過技術強化與法規更新，進一步提升安檢人員的實務能量。

火警自動警報設備被視為建築物消防設備的「火車頭」，在火災初期扮演關鍵角色。設備透過偵測煙、熱或光，在第一時間發出警報，替民眾爭取逃生與初期滅火的重要時間，也是啟動後續消防應變行動的核心。

此次講習特別邀請台南市消防設備士公會理事長陳俊鴻授課，講解火警自動警報與緊急廣播設備的鳴動原理、配線結構，並安排現場檢修實務操作，讓同仁從法令到設備系統運作都能完整掌握，強化面對現場狀況的問題解決能力。

第三大隊大隊長鄭誌峰表示，期盼專責檢查小組能將學到的內容運用在執法上，持續充實專業技能。消防局長李明峯也指出，隨著法令與時俱進，透過定期講習讓安檢人員更新法規知識十分重要，座談會更能回應同仁執勤時遇到的問題，藉由消防局協調提升查察效率。

市長黃偉哲表示，消防局的專業訓練一向是市府重視的重點，本次講習希望參與學員透過資深專技人員的深入講解，能「知法、用法」，回到法令的設計初衷進行執法，讓火災預防真正落實，保障民眾生命財產安全。