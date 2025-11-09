　
秋老虎發威！氣象署公布10月氣溫「創74年新高」　比均溫高2.2度

▲▼熱浪,陽光,夏日,夏天,炎熱,天氣,極端高溫,中暑,烈日,防曬,遮陽,行人,路人,悶熱,天氣配圖。（圖／記者李毓康攝）

▲10全台月均溫高達27.4度，比平均值還要高。（圖／資料照）

記者施怡妏／綜合報導

這周末秋老虎發威！各地天氣晴朗，為白天熱（各地區最高氣溫皆達33度以上）、早晚涼的天氣，中央氣象署於臉書粉專「報氣候 - 中央氣象署」貼出統計資料，10月全台平均氣溫高達27.4度，較氣候平均值25.2度高出2.2度，創1951年以來同期新高，且全台17個測站達同期最高。

中央氣象署於臉書粉專「報氣候 - 中央氣象署」指出，受到太平洋高壓籠罩影響，10月上旬至中旬各地氣溫偏高，全台共有17個測站創下歷年同期最高氣溫紀錄，11個平地站月平均氣溫，創1951年以來同期最高。

粉專指出，其中台北站在10月高溫達35度以上的日數就有9天，與9月一樣皆達同期最多。全台平地測站平均高溫日數為1.3天，遠高於氣候平均值0.1天。

雖然氣溫居高不下，但降雨情形則呈現南北落差，粉專指出，全台10月平均累積雨量為153.5毫米，較氣候平均值（中位數）133.9毫米多出19.6毫米，主要集中在19日至29日間，受到東北季風、風神颱風外圍環流與低壓帶影響，北部與東北部地區降雨顯著，其中淡水站累積雨量創同期新高。

不過，整體降雨日數卻反而偏少，平均僅有8.2天，低於氣候值10.8天。嘉義、台南、大武與東吉島等測站更是出現歷年同期最少的降雨日數。

本次氣候資料主要依據11個代表性平地測站統計，包括基隆、宜蘭、台北、新竹、台中、台南、花蓮、成功、台東、大武與恆春。

