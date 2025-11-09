鳳凰可能走百年罕見3.31%路徑　氣象署：類似丹娜絲

▲鳳凰颱風。（圖／氣象署提供）

記者周湘芸／台北報導

鳳凰將增強為強颱，周三可能從中部附近登陸台灣。中央氣象署過去將影響台灣颱風路徑分為10大類，此次鳳凰類似第8或第9類，即通過台灣南部向東或東北進行，百年來僅3.31%及6.62%，上一次類似路徑為丹娜絲颱風，中南部影響顯著。

前中央氣象局科技中心顧問王時鼎過去將影響台灣地區颱風路徑分為10大類，氣象署以此分類彙整1911至2024年颱風資料，第1類為通過台灣北部海面向西或西北進行者，占12.47%；第2類為通過台灣北部向西或西北進行者，占13.23%；第3類為通過台灣中部向西或西北進行者，占12.72%；第4類為通過台灣南部向西或西北進行者，占9.92%。

[廣告]請繼續往下閱讀...

第5類為通過台灣南部海面向西或西北進行者，占17.81%；第6類為沿台灣東岸或東部海面北上者，占12.72%；第7類為沿台灣西岸或台灣海峽北上者，占7.12%；第8類為通過台灣南部海面向東或東北進行者，占3.31%；第9類為通過台灣南部向東或東北進行者，占6.62%；另有無法歸於的特殊路徑，占4.07%。

▲前中央氣象局科技中心顧問王時鼎過去將影響台灣地區颱風路徑分為9大類。（圖／氣象署）



鳳凰颱風今天凌晨2時的中心位置在北緯13.8度，東經126.4度，以每小時27公里速度，向西北西進行，中心氣壓930百帕，近中心最大風速每秒48公尺，瞬間最大陣風每秒58公尺，七級風平均暴風半徑250公里，十級風平均暴風半徑80公里。

氣象署預報員張承傳表示，鳳凰颱風目前預估路徑介於第8類及第9類之間，屆時將視其強弱程度偏北或偏南登陸，2路徑分別僅占歷史資料3.31%及6.62%。

張承傳說明，夏季颱風易受太平洋高壓影響，路徑比較多由東往西，秋冬形成的颱風因太平洋高壓較弱，加上北邊有低壓通過，接近大陸時，容易在南海附近就被拉上去，像第8、第9路徑對迎風面中南部影響就會較大，要慎防較強風雨，上次類似路徑為今年7月的丹娜絲颱風。