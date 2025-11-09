　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

氣象署估明午後發布海警　明後天北東慎防共伴效應

▲▼鳳凰颱風。（圖／氣象署提供）

▲鳳凰颱風。（圖／氣象署提供）

記者周湘芸／台北報導

鳳凰颱風今天將增強為強颱，但周三接近台灣就會減弱為輕度颱風，中央氣象署預計明天午後發布海上颱風警報。受東北季風影響，今天午後變天，明、後天東北季風及颱風可能產生共伴效應，大台北、宜花有局部豪雨等級以上降雨。

中央氣象署預報員張承傳表示，鳳凰颱風預計今晚到明天通過呂宋島，明天進入南海，周二、周三北轉朝台灣海峽前進，再往東北移動，目前仍是中度颱風等級，今天白天朝呂宋島前進過程中，可能達到強颱等級，預計明天中午後發布海上颱風警報。

[廣告]請繼續往下閱讀...

張承傳指出，鳳凰颱風今晚登陸呂宋島時，強度將被地形破壞，明天進入南海可能減弱，後續北轉由於垂直風切大，可能再度減弱，周三接近台灣將為輕度颱風等級，周四逐漸往東北方海面，可能減弱為熱帶性低氣壓或溫帶氣旋。

▲▼未來一周天氣。（圖／氣象署提供）

▲▼未來一周天氣。（圖／氣象署提供）

▲▼未來一周天氣。（圖／氣象署提供）

張承傳表示，今天天氣穩定，上半天多雲到晴，下午東北季風增強，基隆北海岸、大台北及東北部降雨增多，且雨區擴大，花東及恆春也有零星雨，其他地區多雲到晴；白天西半部及台東高溫30至33度，宜花東27至28度。 

他表示，明、後天東北季風及颱風外圍環流影響，可能有共伴效應，基隆北海岸、大台北地區、東半部及恆春半島有大雨或豪雨，尤其大台北、宜花有局部豪雨等級以上降雨，桃園以南為局部短暫雨。周三颱風接近，環境轉為西南風至南風，大雨及局部豪雨轉移到中南部及花東地區，北部及東北部為背風面，雨勢趨緩，有局部短暫陣雨。

他指出，周四鳳凰颱風移動到東北方海面，各地降雨趨緩，環境轉為東北風，中部以北及東北部有短暫陣雨，其他地區降雨較為局部。周五、周六回到東北風環境，北部、東北部及東部有局部短暫雨，花東及恆春為零星雨，其他地區多雲到晴。

▲▼未來一周天氣。（圖／氣象署提供）

▲未來一周天氣。（圖／氣象署提供）

溫度方面，張承傳表示，明天東北季風及颱風外圍環流帶來降雨影響，北部轉涼，明天至周六北部高溫僅23至24度，低溫前期為22度，周六起僅剩20度；花蓮前期高溫23至24度，後期24至26度；中南部明天仍有30度，後期略降為26至28度。

另外，他也說，今、明天風浪增大，台南以北、基隆北海岸、台東及離島有平均風力6級、陣風8級，明天苗栗、台中、彰化、澎湖及恆春有平均風力9級、陣風11級機率；明天各海面風浪增大，周二、周三有機會更為增強。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/07 全台詐欺最新數據

更多新聞
446 2 2716 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
預計320萬人受惠！　成人免費健檢從40歲下降至30歲
氣象署預估明午後發海警！　慎防共伴效應
不用免治馬桶遭酸「沾到大便」　日本女主播反擊：完全沒沾到！
快訊／韓籍男來台「家族旅遊」！　陳屍北投某溫泉會館
快訊／中國籍漁船海上翻覆　南韓緊急搜救！2船員死亡
鳳凰颱風來襲！北市部分山區滑落　李四川：11月的颱風都不好惹

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

氣象署估明午後發布海警　明後天北東慎防共伴效應

基隆-石垣島渡輪估下周送件　業者將推淡季促銷價

止痛藥分2種！藥師勸「先判斷疼痛分級」：輕微疼痛選單方止痛藥

一票人錯誤習慣！行動電源「3大致命行為」：立刻停用

國際瀕危諾氏鷸現身將軍濕地　連續十年造訪七股將軍鹽灘濕地

鳳凰可能走百年罕見3.31%路徑　氣象署：類似丹娜絲

明天起「提早1小時搭高鐵」沒換票不給過　1情況仍有彈性

為何雙11「沒有以前這麼熱？」　網點出1原因：本來就一堆特價

陽明山季節限定「向天蝦大爆發」　學者揭原因：颱風過後維持10天

獨／陽明山「彩虹季」11月最常見　2時段最佳觀賞地點曝

李光洙為贏「用臉玩躲避球」XD　穿指壓拖鞋被笑「像剛出生長頸鹿」

姜河那接受「女友和異性去旅行」　Rain脫口「瘋了嗎」開演情境劇

黃尚禾哽咽憶顏正國：教會我誠懇做人　李千娜爆哭道別「盡力守護你的家人」

《再見愛人5》李施嬅「眼睛開刀4次」　男友「私下幫她保險」完全沒說！

TSMC特製鞋太狂！　魏哲家一亮相全場暴動：明年一定買得到

看護騎電動三輪車載她看病！休旅車切西瓜猛撞畫面曝　99歲嬤慘死

張忠謀「身體不適」未出席運動會！　黃仁勳曝「會和他聯絡」

Lulu登記結婚…爸媽感動落淚！　陳漢典超緊張「連住址都忘記」

料理鼠王嘉義版！30cm大老鼠鹹酥雞攤忘情狂吃　崩潰畫面曝

氣象署估明午後發布海警　明後天北東慎防共伴效應

基隆-石垣島渡輪估下周送件　業者將推淡季促銷價

止痛藥分2種！藥師勸「先判斷疼痛分級」：輕微疼痛選單方止痛藥

一票人錯誤習慣！行動電源「3大致命行為」：立刻停用

國際瀕危諾氏鷸現身將軍濕地　連續十年造訪七股將軍鹽灘濕地

鳳凰可能走百年罕見3.31%路徑　氣象署：類似丹娜絲

明天起「提早1小時搭高鐵」沒換票不給過　1情況仍有彈性

為何雙11「沒有以前這麼熱？」　網點出1原因：本來就一堆特價

陽明山季節限定「向天蝦大爆發」　學者揭原因：颱風過後維持10天

獨／陽明山「彩虹季」11月最常見　2時段最佳觀賞地點曝

犯人都愛她！薔薔受封「獄中情人」簽名能換草蓆　男星認證：我坐過牢

黃明志遭扣留6天明期滿！　大馬警方不放人...宣布：將申請二度延扣

高雄情侶口角女子泥醉墜河　男友心急垂降救援雙雙受困

預計320萬人受惠！　成人免費健檢從40歲下降至30歲

聽到呼救聲...宜蘭永鎮濱海公園傳男子落海　海巡警消持續搜尋

從投手到強打！林安可引日媒高度關注　憧憬柳田悠岐打擊風格

熱火「萬金油」拉上先發！　教頭史波斯卓解釋原因

金塊轟129分！勇士近5戰4敗　格林自責防守失靈：我的失敗

苦吞2連敗的勇士有救了　「咖哩大神」柯瑞明戰溜馬有望復出

氣象署估明午後發布海警　明後天北東慎防共伴效應

【豆腐渣陷阱】汐止貨車甩出一地豆腐渣　害3騎士輾過慘摔

生活熱門新聞

鳳凰大甩尾轉彎逼台　影響時間延後了

曾馨瑩今晨發聲　還原「婆婆過世仍去慶生」真相

日本預估鳳凰路徑曝！中國：恐成西北太平洋風王

鳳凰「今將變強颱」達顛峰　最快發海陸警報時間曝

鳳凰估將登陸穿台　2地防驚人雨勢

快訊／11級強風來了　今午後變天

鳳凰逼近！2縣市暴風圈侵襲機率破7成

「鳳凰決定硬幹」撞中央山脈　可能像山陀兒死在台灣

高雄女闖診間嗆醫師缺錢　公審文曝光「騙很大」

鳳凰明升級強颱！下周「穿台」海陸警齊發　連2天雨最猛

鳳凰侵台　粉專曝2重點要觀察

身分證「被拿去盜領普發1萬」他急挽救慘了

今晚變天！　鳳凰「共伴效應」最劇時間曝

網友疑惑：台灣沒熊害？真實狀況曝光

更多熱門

相關新聞

鳳凰颱風來襲　李四川：11月的颱風都不好惹

鳳凰颱風來襲　李四川：11月的颱風都不好惹

氣象專家吳德榮表示，颱風鳳凰預估今晚以強颱之姿登陸呂宋島，北轉接近台灣過程中持續減弱，周二及周三（11、12日）在鳳凰與東北季風「共伴效應」影響下，北部及東半部有發生「大量致災雨」潛勢，今天（9日）為「風雨前的寧靜」，各地為晴朗、白天熱早晚涼天氣。台北市副市長李四川也說，台北市部分地區山坡滑落，感謝工務局大地處利用這幾天好天氣，日夜趕工，可以在明天全部噴漿完成，「從我的經驗，11月颱都是不好惹的，請大家做好防颱準備。」

鳳凰可能走百年罕見3.31%路徑　氣象署：類似丹娜絲

鳳凰可能走百年罕見3.31%路徑　氣象署：類似丹娜絲

鳳凰來襲！台中「超超前部署」

鳳凰來襲！台中「超超前部署」

鳳凰升級超級颱風　菲律賓：將穿越台灣

鳳凰升級超級颱風　菲律賓：將穿越台灣

鳳凰估將登陸穿台　2地防驚人雨勢

鳳凰估將登陸穿台　2地防驚人雨勢

關鍵字：

天氣降雨溫度鳳凰颱風

讀者迴響

熱門新聞

鳳凰大甩尾轉彎逼台　影響時間延後了

女大生生日趴慘遭壽星性侵！5男同學圍觀不救

曾馨瑩今晨發聲　還原「婆婆過世仍去慶生」真相

通背拳傳人被打到看人重影　完全好不可能

日本預估鳳凰路徑曝！中國：恐成西北太平洋風王

范姜彥豐婚變上直播「1舉動不OK」！　陶晶瑩搖頭

黃明志口供曝光！謝侑芯「進廁所神秘30分鐘」卻身亡

紐約「超帥外送員」竟是金馬影帝

馬斯克想取代台積電？黃仁勳：想太簡單

鳳凰「今將變強颱」達顛峰　最快發海陸警報時間曝

鳳凰估將登陸穿台　2地防驚人雨勢

快訊／11級強風來了　今午後變天

中國網紅堅持《一拳超人》訓練法千天　作者驚呆

陪好萊塢女星13年繼承千億遺產！「最牛軟飯男」李春平病逝

鳳凰逼近！2縣市暴風圈侵襲機率破7成

更多

最夯影音

更多
李光洙為贏「用臉玩躲避球」XD　穿指壓拖鞋被笑「像剛出生長頸鹿」

李光洙為贏「用臉玩躲避球」XD　穿指壓拖鞋被笑「像剛出生長頸鹿」
姜河那接受「女友和異性去旅行」　Rain脫口「瘋了嗎」開演情境劇

姜河那接受「女友和異性去旅行」　Rain脫口「瘋了嗎」開演情境劇

黃尚禾哽咽憶顏正國：教會我誠懇做人　李千娜爆哭道別「盡力守護你的家人」

黃尚禾哽咽憶顏正國：教會我誠懇做人　李千娜爆哭道別「盡力守護你的家人」

《再見愛人5》李施嬅「眼睛開刀4次」　男友「私下幫她保險」完全沒說！

《再見愛人5》李施嬅「眼睛開刀4次」　男友「私下幫她保險」完全沒說！

TSMC特製鞋太狂！　魏哲家一亮相全場暴動：明年一定買得到

TSMC特製鞋太狂！　魏哲家一亮相全場暴動：明年一定買得到

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

新手保暖湯品一步到味！

新手保暖湯品一步到味！

「文里補習班」開課啦！今天來冬令進補！一起製作暖呼呼又營養的麻油薑絲菇菇湯

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面