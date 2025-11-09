中國氣炸！蕭美琴歐洲議會演說　徐國勇：讓中國繼續不開心下去

記者詹詠淇／台北報導

副總統蕭美琴日前應邀出席「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）布魯塞爾年會，在外交部長林佳龍陪同下進入歐洲議會，以「台灣是世界在動盪變局中可信賴的夥伴」為題發表演說，不僅創下我國副元首訪問非邦交國史無前例的突破，也凸顯台歐關係正邁入新階段。中國駐歐盟使團則連用4次「嚴重」表達強烈反彈。對此，民進黨秘書長徐國勇今（9日）表示，「中國什麼都不開心，那也只有讓它繼續不開心下去吧」。

▲副總統蕭美琴於演講後，在外交部長林佳龍和我國駐歐盟兼駐比利時代表謝志偉大使陪同下與現場議員互動。（圖／翻攝自Facebook／林佳龍）

蕭美琴日前應邀至IPAC布魯塞爾年會發表專題演說，民進黨秘書長徐國勇今（9日）上午出席「第10屆電器盃節能公益路跑-鳴槍開跑」時表示，台灣的自由民主是全世界都肯定，所以蕭美琴到歐洲演講，對台灣來講是很重要的外交活動。蕭美琴能順利地在IPAC進行相關演說，全國民眾大家都很高興，「我們為她高興」，這是台灣自由民主在世界受到肯定最大的鼓勵。

至於中國對此不開心，徐國勇認為，「中國什麼都不開心，那也只有讓它繼續不開心下去吧」。

另針對民進黨台北市長人選，徐國勇說，選對會正在徵詢各方中，有好幾位都會一一地徵詢。

▲副總統蕭美琴在IPAC布魯塞爾年會的「台灣專題」場次發表演說。（圖／翻攝自Facebook／林佳龍）