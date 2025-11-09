鳳凰颱風將「橫穿整個台灣」！　日氣象廳路徑曝登台時間點

▲日本氣象廳預測，鳳凰將會穿越整個台灣。（圖／日本氣象廳）



記者王佩翊／編譯

颱風「鳳凰」預計9日晚間登陸菲律賓，隨後大轉彎朝北往台灣方向直撲而來。鳳凰已增強至超級颱風，威力驚人，不容小覷。根據日本氣象廳預測路徑，鳳凰將於12日、13日最靠近台灣，且有望登陸，甚至從西台灣橫穿整個台灣，再往沖繩移動。

根據日本氣象廳觀測，鳳凰颱風9日上午9時位在菲律賓東部（北緯14.2度，東經124.9度），以每小時30公里的速度往西北西方移動，中心氣壓為950百帕，近中心最大風速每秒45公尺，瞬間最大陣風每秒60公尺。

氣象廳預測，鳳凰預計9日晚間從菲律賓呂宋島東部的奧羅拉省強勢登陸，隨後穿越菲律賓東部，屆時中心氣壓預計降至935百帕，威力不容小覷。

鳳凰10日離開菲律賓後，路徑便會轉北，並一路往台灣靠近。預計13日從台灣南部登陸，對台影響最大，甚至會穿越台灣，並從台灣東邊離開，往沖繩方向移動。

菲律賓全國各地已發布熱帶風暴警報，當局面臨嚴峻考驗，已緊急疏散東部及北部地區超過10萬名民眾，同時被迫取消逾300架次的國內外航班。呂宋島東南部地區更是拉響最高等級的5號熱帶風暴警報，連首都馬尼拉都會區也進入3號警報狀態。