國際

日夫妻票選「性生活消失」原因曝光　「生了小孩」只排第三

日本3000位已婚民眾票選夫妻間性生活消失的原因，結果大公開。（示意圖，pexels提供）

▲日本3000位已婚民眾票選夫妻間性生活消失的原因，結果大公開。（示意圖，pexels提供）

圖文／鏡週刊

夫妻之間往往除了情感陪伴，偶爾也需要透過擁抱和牽手等肢體接觸來維繫親密情感。日本交友軟體公司近日邀請3000名已婚民眾票選夫妻間「性生活消失」的原因，其中「生了孩子」只排行在第三。

根據《まいどなニュース》報導，總部位於東京都港區的「Links 株式會社」近日公布一項關於「夫妻間性生活」的調查結果。根據調查，性生活消失的原因中，男性最多的是「被對方拒絕」，女性最多的則是「覺得麻煩、太累」。

調查期間為2025年3月，由該公司營運的已婚者交友軟體「已婚者俱樂部」，針對3000名用戶（男性1467人、女性1533人）進行線上問卷調查，受訪者的年齡分布為：20多歲149人、30多歲570人、40多歲960人、50多歲1321人。

在3000名已婚男女中，有1608人（男性737人、女性871人）表示「沒有性生活」。當被問及原因時，整體的前三名依次為：「覺得麻煩、太累」（27.67％）、「自己不想要了」（22.33％）以及「生了小孩」（21.33％）。若按性別區分，男性以「被對方拒絕」（79.46％）居首，女性則以「覺得麻煩、太累」（68.99％）最多，呈現出「男性想但被拒、女性則根本不想」的明顯對比。

在自由作答部分，雖然男女雙方都有不少人回答「沒有特別的理由」，但也有人提到「懷孕、生產」「育兒疲勞」「身體不適或疾病」等原因。此外，「年齡增長」與「勃起功能障礙（ED）」等因素也被部分人提及。

當被問到「對於沒有性生活這件事的感受」時，74.94％的人回答「並不特別不滿」。然而，男性的不滿比例（35.82％）卻是女性（15.96％）的兩倍以上，呈現出明顯的性別差異。從年齡層來看，年輕族群的不滿比例較高，而50多歲受訪者中，近8成回答「沒有不滿」，不過在所有年齡層中，男性的不滿比例都高於女性。

有50多歲的女性網友在該篇報導底下留言，「和老公一直都有固定性生活，直到我更年期停經就沒有了，雖然氣氛好的時候還是會嘗試親密一下，但是常常會因為我很痛而中斷，我雖然覺得夫妻之間還是需要肢體接觸，但實際上很困難，所以在路上看到看到同年齡、甚至年紀更大的夫妻手牽手、勾著手臂走在一起，我都覺得他們好厲害，也會有點羨慕。」

也有網友留言：「交往時間久了，就有很多人不再那麼體貼、用心了，這樣一來，當然也就提不起那種心情了吧。體貼並不只是送禮物或請吃飯那樣的事，能夠好好對話、互相傾聽、在對方疲倦時讓他休息，這些都是體貼，如果想要維持親密關係，平常的這些舉動其實更重要。」


※本文版權所有，非經授權，不得轉載。

日本神戶兵庫縣1名17歲的女高中生中村知子（化名），去年4月入學不久後，驚覺自己「只有物理老師的聲音聽不清楚」。父母、朋友及其他老師的聲音都能聽懂，唯獨這位5、60歲男性教師的講課聲，彷彿「聽進耳裡就消失」。

Links 株式會社夫妻間性生活鏡週刊

