國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

「無法判讀老師聲音」日女學霸期末考剩2分　就醫才知代誌大條

日本神戶兵庫縣1名17歲的女高中生耳多朵出狀況，害她成績一落千丈。示意圖（Pakutaso提供）

▲日本神戶兵庫縣1名17歲的女高中生耳朵出狀況，害她成績一落千丈。示意圖（Pakutaso提供）

圖文／鏡週刊

日本神戶兵庫縣1名17歲的女高中生中村知子（化名），去年4月入學不久後，驚覺自己「只有物理老師的聲音聽不清楚」。父母、朋友及其他老師的聲音都能聽懂，唯獨這位5、60歲男性教師的講課聲，彷彿「聽進耳裡就消失」。

《共同社》報導，中村形容「聲音是聽得到的，但無法理解成語言」。她因此無法跟上課程，期末考僅拿2分，讓過去學業名列前茅的她深感挫折。之後，她在網路上發現與自己情況相符的症狀「聽解困難症」（LiD，Listening Difficulties）。該症狀患者聽力檢查正常，但因大腦處理語音時出現障礙，導致在嘈雜環境或面對特定音色時，雖聽得到卻聽不懂。研究顯示，全球約每100人中就可能有1人受影響。

確診後，中村向學校申請錄音課程並以文字轉錄App輔助學習，但最初遭以「侵犯其他學生隱私」為由拒絕。她與母親歷經5個月奔走，向學校與教育委員會反覆說明LiD的特性與需求，最終獲得准許。今年3月，她首次在物理課上使用轉錄App，驚訝地發現「老師的聲音終於能進到腦中」，重新理解了課程內容。

然而，類似遭遇並非個案。媒體調查147名患者及家屬後發現，過去1年內約2成的人曾在學校或職場遭遇拒絕協助的情況。有人被禁止使用降噪耳機或文字轉錄工具，理由包括「外觀不合宜」或「他人會覺得奇怪」。

近畿LiD／APD（聽覺處理障礙）當事者會代表渡邊歡忠指出，日本直到2024年才制定診斷指南，社會對LiD仍極度陌生。「政府與學校總說『沒有前例』，但沒有前例本來就是理所當然的。」他呼籲社會理解，「合理調整並非特權，而是讓患者能與健聽者站在同一起跑線的必要措施。」

渡邊強調，LiD並非罕見疾病，「可能就有你身邊的人正面臨同樣困擾」。他呼籲大眾，在面對提出協助需求的人時，「不要急著拒絕，而是先問一句：『你是怎麼聽到聲音的？』從對話開始理解，才是最好的支持。」


