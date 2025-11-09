鳳凰估將登陸穿台　2地防驚人雨勢

▲鳳凰颱風來勢洶洶。（圖／NOAA）



記者陳俊宏／台北報導

氣象粉專提醒，北部、東部周一、周二需特別留意鳳凰颱風環流與東北風共伴效應，預估會帶來相當驚人的雨勢；而周三、周四西半部的天氣，則取決於鳳凰減弱速度與北轉角度，若減弱較慢、路徑又靠近西部，風雨將會顯著增強。

「觀氣象看天氣」臉書提到，鳳凰逐漸進逼，周三、周四將穿過台灣；依據中央氣象署最新路徑，鳳凰颱風幾乎維持前幾報的走向，預計在今晚登陸菲律賓呂宋島後，進入南海逐漸北上，朝台灣西部靠近，並在周三晚上登陸西部地區。

觀氣象看天氣說，前一次11月登陸為1967年吉達颱風，上一次登陸台中以北的中颱為1986年韋恩颱風，上一次登陸台中以北的輕颱為2002年娜克莉颱風。

觀氣象看天氣表示，目前鳳凰的底層已建立，正在鞏固眼牆中，預估在登陸菲律賓之前，強度有機會達到強烈颱風等級；出海後雖略為減弱，但目前看來，菲律賓西方海域的海溫條件仍有利它短暫重整結構，維持中度颱風左右的強度。

▼最新鳳凰颱風路徑潛勢預報圖。（圖／氣象署）



文中指出，不過，隨著鳳凰逐漸北上，來到台灣海峽南側，海溫及海水熱含量將明顯降低，且會受到東北風冷空氣的影響，強度有可能下降至輕度颱風；部分模式甚至顯示，它可能在登陸前減弱為熱帶低壓。

觀氣象看天氣提到，因此從南海到台灣海峽這一段路，將是決定鳳凰強度與走向，進而影響台灣天氣的關鍵階段，特別是對西半部地區的影響最為明顯。

該粉專提醒，至於北部與東部，周一、周二需特別留意颱風環流與東北風共伴效應，預估會帶來相當驚人的雨勢；而周三、周四西半部的天氣，則取決於鳳凰減弱速度與北轉角度，若減弱較慢、路徑又靠近西部，風雨將會顯著增強；北部天氣則需持續觀察它的實際移動路線。

該粉專說，可以確定的是在上述4天內，各海面風浪都將明顯增強，各地沿海需注意約10級強陣風，其中澎湖、苗栗至雲林沿海可能出現11–12級陣風；內陸陣風則要視颱風實際狀況而定，登陸點附近內陸可能有9-10級陣風；北部及東北部因角隅流則可能達到8–10級。

觀氣象看天氣提醒，請特別注意風浪、陣風及強降雨，加強防颱準備，避免前往海邊活動，並留意颱風最新動態。