ET專訪／「7成市民有被剝奪感」　林岱樺拋3產業政策當「護國市長」

中央選舉委員會已敲定，2026年九合一選舉，將於明年（2026）11月28日舉行投開票。高雄市長陳其邁任期將屆，民進黨內初選競爭格外激烈，立委邱議瑩、賴瑞隆、林岱樺、許智傑都表態參戰；反觀國民黨幾乎已定於一尊，將由立委柯志恩出戰。為此，《ETtoday新聞雲》將陸續推出高雄市長挑戰者的專訪報導，帶讀者進一步認識參選人的故事、性格與政見。



2026大選剩下一年不到，民進黨部分在高雄想要延續「綠色執政」，除了柯志恩的強力挑戰，4名有意參選者還要經過初選強力檢驗。要從黨內初選脫穎而出，比人氣還要比政策，對於高雄近年的產業轉型，林岱樺近日接受《ETtoday新聞雲》專訪時強調，「訂單才是王道」，高科技勞動人口頂多占三成，還有七成人口苦哈哈，市民有很深的被剝奪感，再華麗詞藻也無法掩蓋，這是下任高雄市長必須要看到的。林岱樺斷言，「要真正能讓高雄賺到錢，演唱會經濟還不夠」。為此，她提出「三大護國產業」施政藍圖，誓言為傳統產業找出路。

「華麗詞藻無法掩飾衰敗」 林岱樺曝現況：訂單才是王道

過去曾有機會參選高雄縣長，最後因直轄市升格不了了之，在地方耕耘16年後，林岱樺再次投入市長選戰，她受訪時直言，「可以照顧市民的才有資格當市長」。林認為，國家政策長期重北輕南，且台美貿易談判後，高雄傳統產業是重災區，訂單才是王道，政府花很多時間規畫政策、編列預算，但拿不到訂單，人民就感受不到。林岱樺毫不客氣的說，現在高科技產業賺到飽，傳統產業賠很慘，這就是基層的現況，「華麗詞藻也無法掩飾傳產衰敗」。

林岱樺形容，這次參選是淬鍊也是昇華，自己特質就是堅毅、負責也願意照顧別人，「我是家中長女也是高雄長女，換我來照顧鄉親，而岡山造勢3萬人站出來，市民想表達，高雄要從派系藩籬走向市民做主，回歸民意基礎」。為了說服民意，林岱樺提出三大護國產業，包含高科技產業、軍工產業、海洋產業。

7成人口苦哈哈 林岱樺提「三大護國產業」找傳產出路

對於目前高雄飛速發展的演唱會經濟，林岱樺直言，演唱會經濟是讓世界看見高雄，但要真正能讓高雄賺到錢，演唱會經濟還不夠，要讓傳統產業重新復甦，高雄負債比例也還有提升空間，讓人民賺到錢、工廠活下去，比華麗詞藻更重要。高科技產值等於傳統產業、服務業、農業加起來，「但高科技勞動人口頂多占三成，七成人口苦哈哈」，下一任的市長的承接，必須要讓傳統產業找到出路。

為此，林岱樺提出所謂「三大護國產業」施政藍圖，她介紹，包含高科技業周邊的設備國產化，為高雄中小企業找出口，讓高雄產業更有群聚性，軍工產業也是一樣，不是商用無人機、無人艇而已，當美台談判時提到軍購，好幾千億的預算，「就要把它搶來高雄啊，能夠投入在地方產業，高科技是我們的護國產業，軍工產業也是護國產業，也就是我要做的護國市長」。

演唱會經濟還不夠 林岱樺提新興政策要讓遊客常態化

特別的是，林岱樺也提到海洋產業，利用「冷能（液化天然氣（LNG）氣化過程中釋放出的低溫能量）」經濟。高雄興達電廠現在一年1000萬公噸的天然氣進來，應該思考這大量冷能如何運用，她提出2個方向，第一、冷鏈物流園區，南高屏地區目前沒有冷鏈物流園區，可以運農產品、藥品，加工業也可以設置，變成一條龍。第二、置常態性的休憩娛樂設施，演唱會經濟一年了不起來高雄三次，透過冷能建置休憩娛樂設施，讓這些遊客變成常態性的。

高雄目前發展高科技產業，林岱樺不諱言，因為產業發展、台積電進駐，未來也許會有一、兩萬人領高薪，但也只不過佔總人口的三成，另外還有傳統產業、服務業、農業，如果下一任的市長不去照顧這七成的勞動人口，市民會有很深很深的資源剝奪感。陳其邁市長成功把產業轉型、有高薪行業進駐高雄，但別忘了有七成的人並沒有享受到高科技產業，七成市民所得沒有增加啊，這是下任市長要清楚看到的。