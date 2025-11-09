外交部：中國通緝沈伯洋典型「跨境鎮壓」　對國際規範公然挑戰

▲中國重慶市公安局發布警情通報，指民進黨立委沈伯洋建立黑熊學院等從事分裂國家犯罪活動，決定依法追究其刑事責任。（資料照／記者湯興漢攝）



記者陶本和／台北報導

重慶公安局日前以涉「分裂國家罪」對民進黨立委沈伯洋立案調查，《央視》播岀紀錄片，稱收到大量針對沈伯洋的舉報線索；且對岸的法學教授更指出，可利用國際刑警組織，發出紅色通緝令，在全球對沈伯洋進行抓捕。對此，外交部9日晚間表示，這是中國典型的「跨境鎮壓」舉措，也是戕害人權的惡行，不但是對國際法與國際規範的蔑視與公然挑戰，更破壞國際秩序；同時，也訓令各駐外館嚴加防範，以及針對相關可能狀況精進既有「應處標準作業程序」（SOP），以確保旅外國人的安全。

外交部表示，這是中國典型的「跨境鎮壓」舉措，也是戕害人權的惡行，不但是對國際法與國際規範的蔑視與公然挑戰，更破壞國際秩序，外交部促請國際社會對於中國的不當行徑共同予以譴責，也呼籲中共懸崖勒馬，停止恫嚇台灣人民。

外交部指出，針對中國對我國國人施加「長臂管轄」及「跨境鎮壓」等威脅，我國政府正與國際社會加強合作，共同防範與杜絕此類無知、粗暴，並且挑戰國際秩序的不法行徑，以維護我國人應有的人權。

外交部重申，中華民國台灣主權獨立，屬於台灣人民，與中華人民共和國互不隸屬，中國對台灣沒有任何管轄權。對於被中國點名及可能遭到長臂管轄或跨境鎮壓的我國國人，外交部會持續加強宣導與因應，並強化跨部會協調合作，同時已訓令各駐外館處嚴加防範，以及針對相關可能狀況精進既有「應處標準作業程序」（SOP），以確保旅外國人的安全。