ET專訪／林岱樺提王金平、陳建仁：沒人說宗教治國　卻無限挑惕我

中央選舉委員會已敲定，2026年九合一選舉，將於明年（2026）11月28日舉行投開票。高雄市長陳其邁任期將屆，民進黨內初選競爭格外激烈，立委邱議瑩、賴瑞隆、林岱樺、許智傑都表態參戰；反觀國民黨幾乎已定於一尊，將由立委柯志恩出戰。為此，《ETtoday新聞雲》將陸續推出高雄市長挑戰者的專訪報導，帶讀者進一步認識參選人的故事、性格與政見。

民進黨立委林岱樺近來積極備戰2026高雄市長選舉，但她過往與宗教團體的關係密切，包括與通法寺住持釋煌智，設立以林父為名的基金會，被指涉是在協助備戰選戰。有關外界對她與宗教團體過從甚密的疑雲，林岱樺接受《ETtoday新聞雲》專訪時氣憤地說，有人刻意在抹黑她，並列舉前監察院長陳履安、國民黨前主席吳伯雄、前立法院長王金平，甚至前副總統陳建仁的宗教關係，她反問，「怎沒人說他們宗教治國呢？反而在我個人，在信仰上無限上綱的挑惕我」。

「我覺得宗教這個東西，已經有人刻意的抹黑我啦！」林岱樺接受訪問時，被問及與宗教團體的關係時氣憤地說，慈濟當時出來時，是誰在幫忙？陳履安是總統候選人，他也是從法鼓山剛開始時，大力扶持的。

林岱樺接著列舉，佛光山跟吳伯雄的關係，王金平跟各個宗教道場的關係，甚至陳建仁是天主教的聖騎士，基督教最典型則是前總統李登輝，「怎麼會沒有人說他們跟宗教關係很密切，他們沒有宗教治國呢」？

林岱樺說，陳建仁不也是常常講「博愛」兩個字，他在講「大愛」兩個字；王金平更是如此，他對於佛法的修為，在衝突對立的立法院，可以折衝，看他有一種包容的修為；而李登輝是基督教，他也常常引用聖經的話來安定民心。

林岱樺表示，她認為有人惡意的在放大，宗教是美好的事情，只要有人類都有宗教，即使是非洲的部落群族，也都一定有宗教產生，更何況是我們現在的民主法治的社會；她說，美國總統是怎麼就職的，是手按著聖經就職，怎麼就沒有人說他跟宗教有關，或是扯不清的關係？

「在台灣誰敢按著聖經啊？」林岱樺說，歐美國家更是每個人都是以基督教、天主教為主，怎麼會沒有人說，「其實已經污名化了，一個宗教對於一個社會安定力量，洗滌人心的一個很無價的功能，真的是無價的」。

林岱樺氣憤說，大家反而一直挑替她跟宗教的關係，不就是因為她是一個慈悲、清淨、平等？她說，為何大家都說她的服務好，因為平等，「只要願意、不嫌棄林岱樺，願意跟我握手，我就會真誠的看著你，有什麼困難，你願意信任我，你願意託付給我，我不管你的背景」。

林岱樺強調，她要成為大家信任，百分百被檢視的市長，才能成為百分百承擔市政的市長，存著這樣的心、正念的心、清淨的心，「這就是我跟宗教，宗教告訴我要慈悲，我要清淨，我要平等」。

另外，由於2019年立法院在處理攸關同婚法案《司法院釋字第七四八號解釋施行法》的表決時，身為民進黨立委的林岱樺投下「反對票」；但如今她將挑戰高雄市長，她態度180度大轉彎，不僅公開支持同婚，還成為同志婚禮的證婚人。

林岱樺在接受訪問時說，政治人物都是需要進化的，要說改變也是，但她認為是進化，社會在改變，政治人物也是要跟著社會與時俱進。

林岱樺強調，後來她也跟一些年輕朋友、同婚的夥伴們對話，所以她可以理解，他們的性向是先天或後天都不管，他們在追求愛的時候一樣是愛，追求他們的相知相伴的伴侶過程中，都希望也能受到法律的保障，他們的醫療權、撫養權、財產的保障權等，「有同婚伴侶找她擔任證婚人啊，我也是欣然接受，感謝他們願意接受我，也讓我給予祝福」。