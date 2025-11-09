　
2025年最後一波水逆來了！命理師警告：4星座恐成重災區

命理專家清水孟國際塔羅雲蔚老師表示，11月9日將迎來今年最後一波水逆，有4個星座的人各方面都可能受到影響。（示意圖／Pixabay）

▲2025最後一波水逆在今天報到，有4星座將受到影響。（示意圖／Pixabay）

圖文／CTWANT

今（9日）天起將迎來2025年最後一波水逆，一路到11/29結束！命理專家清水孟國際塔羅雲蔚老師表示，這期間越是堅信方向的人，越要學會停下檢查地圖；越仰賴溝通合作的人，越需慎言與傾聽；越追求心安的人，越得整理內在與家園；越想把事情做到完美的人，越該放過自己。

雲蔚老師特別指出，有4個星座將面臨水逆重災，可能在職場、家庭、身體、財務等方面受到影響；但值得注意的是，這波水逆並非完全不好，也是提醒這些人回頭修補、重新校準，將會比出發時更強大。

TOP4 處女座

當前水星逆行期間，生活與工作的節奏可能出現紊亂。你可能會在職場上遭遇行程延宕、檔案遺失或指令反覆變動，導致情緒緊繃、效率下滑。身體方面也不容忽視，尤其是腸胃功能與睡眠品質，若過度追求完美，反而容易感到疲憊與壓力。人際溝通方面，與同事之間的誤解可能增加，細節上的分歧也可能引發摩擦。

因應之道是將任務分段處理，預留彈性時間，並將重要資料備份於多個位置。同時，放下對完美的執著，專注於「完成」任務，能有效減少焦慮。這段時間也適合重新檢視日常流程，調整工作方法，並重新建立健康的生活習慣，將混亂的能量轉化為重整與成長的契機。

TOP3 雙魚座

這段水星逆行可能觸動你對家庭、居住環境與心理安全感的深層關注。居家設備可能故障、房屋修繕或搬家計畫容易遇到阻礙，家庭成員之間也可能因瑣事起爭執，舊有的矛盾再度浮現。你可能變得格外敏感，容易陷入過往的情緒記憶，甚至開始懷疑自己過去的選擇是否正確。若在工作中還需為家人奔波，壓力感將更加明顯。

因應之道是重新整理居家空間與重要文件，檢查保固條款、房產合約、水電設施是否安全無虞。與家人溝通時，盡量保持冷靜，避免情緒化反應，以事實為基礎進行交流。這段時間也非常適合回顧與療癒內在，釐清真正的需求，並重建能讓你感到安心的支持系統。讓心穩定下來，是此刻最重要的事。

TOP2 雙子座

留意水星逆行特別牽動你的人際關係與合作領域，尤其在溝通方面容易出現誤解與摩擦。你可能覺得對方無法理解你的立場，或自己也誤會了對方的意思，導致進度延誤、情緒緊張。過去的戀人或前合作對象也可能突然出現，帶來未解的課題，既可能引發混亂，也可能是重新對話與修復的契機。

建議你在簽署合約或進行合作時，務必仔細檢查條款細節，避免僅憑口頭協議就做出承諾。在感情上先放慢腳步，釐清彼此真正的需求與期待；在工作上則要保留書面紀錄，確保每個關鍵環節都有依據可循。這段時間是重新調整互動方式的好時機。若雙方願意坦誠溝通，關係有機會更進一步；但若同樣的問題一再出現，也許是時候重新思考這段關係的價值與未來方向。

TOP1射手座

這次水星逆行正好落在射手座的重點領域，使得原本有條不紊的生活節奏與計畫安排可能突然失控。你可能會遇到出國延誤、考試報名出錯、法律文件缺漏、國際合作溝通受阻，甚至出版進度延宕等狀況。原本充滿信心的方向，可能因資訊混亂或數據不一致而讓你感到動搖。

在人際互動上，說話容易不經思考、被誤解，或因爭辯過激而讓關係緊張。建議你在處理重要事務時務必反覆確認細節，像是護照、機票、學業資料與法律文件都要備份妥當。溝通時放慢語速、耐心聆聽，避免情緒主導對話。這段時間也非常適合重新檢視你的人生方向與信念系統，調整思考方式，為未來的成長鋪路。

◎民俗信仰僅供參考，請勿過度迷信！

