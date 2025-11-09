「4G吃到飽」爆聯合下架？經銷通路紛停售　NCC表態：服務持續

▲近來，4G通訊技術資費出現變化。（示意圖／CTWANT資料照）

圖文／CTWANT

雖然各家電信業者都在推廣5G服務，但目前全台仍有高達1700萬名4G吃到飽用戶。近來，由於遠傳、台灣大哥大先後宣布停止經銷通路銷售4G資費方案，引發用戶擔憂萬一中華電信跟進，屆時國內三大電信商同步停銷4G方案，等同於「強制轉5G」。對此，中華電信當前最大股東交通部出面表態「沒有收到相關通知」，國家通訊傳播委員會（NCC）也表態會與電信業者持續溝通，「確保不同用戶仍有多元選擇。」

近日，國民黨籍立委王鴻薇透過臉書公開指出「4G吃到飽恐被聯合壟斷下架」，並表示遠傳與台灣大哥大從本月開始全面停售經銷通路4G吃到飽資費方案，只剩直營門市與網路申辦。並宣稱「目前市場觀望，中華電信也極可能跟進」。說法引發部分消費者恐慌，認為4G資費越來越難辦，接下來就是逼用戶「只能使用5G高昂資費」。

面對質疑，中華電信的大股東交通部部長陳世凱在5日指出，目前尚未收到任何關於中華電信「4G資費要下架」的通知，目前中華電信的各種4G資費專案都還在順利營運中。陳世凱同時承諾將與中華電信進一步溝通，提醒做網路資費的決策時「應多站在消費者立場思考」。

NCC主秘黃文哲也出面澄清，目前4G服務持續正常運作，並未出現聯合壟斷或強迫升級的情況。他表示NCC將與電信業者保持溝通，避免造成民眾心理壓力，並確保不同用戶仍有多元選擇。

針對這次風波，台灣大哥大解釋所謂「停銷4G方案」，僅是針對經銷通路的銷售策略進行調整，消費者仍能透過直營門市、加盟店、客服專線或官方網站等各種管道申辦4G方案。遠傳電信則指出，目前經銷商停銷的，僅有4G月租「699方案」，公司仍提供399、499、599等不同價位的4G吃到飽方案，並搭配多元5G資費，以滿足不同客群需求。

