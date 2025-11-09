坑殺觀光客！西門90元小泡芙一盒賣220　他傻眼：被當盤子

▲「西門町商圈」是外籍旅客最常遊覽的景點之一。（示意圖／翻攝自台北市政府觀光傳播局官網）

圖文／CTWANT

不少外國遊客來台旅遊，會造訪夜市、台北101、西門町等景點，而近日就有一位民眾發現，西門町的伴手禮店疑似「把客人當盤子」，一盒小泡芙竟要價220元，讓他無奈直呼「希望外國人不要對台灣印象很差」，引起網友討論。

這名民眾在Threads發文表示，他日前到西門町一家伴手禮店逛逛，發現架上放著小泡芙，旁邊標示「買5送1」以及「220元」，而這也讓他忍不住質疑，「我是沒有去問到底多少，但這樣的標示，外國人都會認為一盒220吧！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO感嘆，「誰都不希望到國外被當盤子吧，這些其實便利商店都會買得到，希望外國人不要對台灣印象很差。」

貼文曝光後，不少鄉民紛紛在底下留言，「觀光客不就這樣」、「這樣標總不可能說5送1只要220吧」、「對比了Google地圖上的內裝照片，看樣子應該是打著整間全品項都是『買5送1』的噱頭，Google評論也有說買貴了的評價，所以是真的賣貴」、「貼紙下面是另一款餅乾，我覺得應該是放錯了」、「八成是1盒220，但一個願打一個願挨，就跟現在日本買東西也是一樣，不會自己比價就等著被盤」。

也有人指出，「昨天在酷澎買18包才234」、「貴就是買方便」、「我看日本跟韓國人都很聰明會去家樂福掃貨」、「店家買5送1寫的跟220元差不多大，我覺得沒問題，至於老外怎麼誤解，現在手機翻譯都能直拍了」、「可能學美國吧，美國常常沒有建議售價，在機場免稅後還比超市貴」、「你出國到觀光區，也是被宰」、「各國都一樣，觀光區都比較貴，還有那個點的房租超貴」。

延伸閱讀

▸ 騎士神級載貨！巨大水塔橫躺後座「只見雙腳撐地」 網驚：台版真魔術表演

▸ 普發1萬還不還債？蔡阿嘎怒喊「你全家都有錢」 GPT一句話讓他死心

▸ 原始連結