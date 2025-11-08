水墨巨擘林玉山、高一峰聯展免費展出！家屬捐贈畢生創作

▲高一峰的馬畫以「筆簡意賅，姿態生動」草稱。（圖／記者許宥孺翻攝）



記者許宥孺／高雄報導

創價美術館今（8）日起推出水墨聯合雙展，「悠然望玉山⸺林玉山藝術實踐」以及「逆風前行⸺高一峰紀念展」。林玉山的作品曾被指定為國寶，而高一峰則是戰後渡海來台藝術家，創價美術館與公私立美術館、藏家合作，精選55件林玉山大師作品展出；高一峰大師家屬則將104件創作與手稿捐贈給創價美術館典藏，雙展自即日起展出至明年3月6日，展期免費入場。

林玉山（1907-2004）的創作橫跨民間與學院、古典與前衛、本土與世界，也是同時代藝術家中，繼雕塑家黃土水（1895-1930）之後，其作品〈蓮池〉是唯一被指定為「國寶」的畫家。此次，創價美術館以「悠然望玉山⸺林玉山藝術實踐」為題，精選55件作品，依序梳理林玉山嚴謹的藝術實踐歷程，規劃畜獸、人物、風景等三個主題，見證其在台灣美術史上的貢獻與豐沛生命力。

高一峰（1915-1972）是一位勇於對抗時代巨流的藝術家，2025年適逢高一峰誕辰110年，創價美術館將家屬收藏、以及贈予之橫跨各時期的水墨、油畫、書法、手稿，規劃呈現「逆風前行⸺高一峰紀念展」，分別於早期創作、大漠風光、鄉野人物、動植物形象等範疇，精選104件重要作品展出，引領觀者回溯高氏的藝術脈絡，走入他逆風而行的生命軌跡。

▲創價美術館今日舉辦開幕剪綵儀式，雙展將一路展出至明年3月6日。（圖／記者許宥孺翻攝）



創價美術館今日下午舉辦雙展聯合開幕儀式，由林玉山兒子林柏亭、高一峰家屬楊燕敏共同主持。台灣創價學會理事長林釗致詞時表示，這是第4度舉辦林玉山畫展，此次與多所公私立美術館、私人藏家合作，呈現林玉山一生藝術實踐的歷程。2009年創價首次為高一峰舉辦巡迴展，今年適逢高一峰誕辰110周年，承蒙高一峰之子高燦、楊燕敏伉儷將其橫跨各時期之水墨、油畫、書法創作與手稿，捐贈給創價典藏，策展團隊精選重要作品，呈現高一峰逆風前行的生命軌跡。

▲AR互動區讓民眾體驗藝術作品的動態想像。（圖／記者許宥孺翻攝）



臺灣藝術大學羅振賢教授是林玉山、高一峰的學生，他說林老師始終親切溫暖，總是參與學生的畫展，鼓勵其創新的想法。而高一峰老師在藝專執教時，簡單幾筆便能詮釋欲表達之物象，令人印象深刻。高老師過世後，師兄高燦日日思索如何處置這批作品，如今看到由創價來典藏，感到安心。

為了拉近民眾與藝術間的距離，創價美術館與逢甲大學鄭月妹教授、何羽凡設計師合作，設置AR互動區，讓民眾體驗藝術作品的動態想像。雙展分別於創價美術館1、2樓舉辦，即日起展出至2026年3月6日，免費入場。