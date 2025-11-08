　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

赴韓當練習生！學長發文罵「人品差還騙感情」　前韓團成員吉贏了

▲台灣少年吳宸宇勇闖韓國演藝圈，遭高中學長發文潑髒水。（圖／翻攝自節目社群）

▲台灣少年吳宸宇勇闖韓國演藝圈，遭高中學長發文潑髒水。（圖／翻攝自節目社群）

記者許宥孺／高雄報導

來自屏東漁村的吳宸宇，曾遠赴南韓參加選秀節目，星路備受看好，不過吳宸宇的許姓高中學長卻在Threads上發文，貼出吳宸宇的照片並指涉他「騙感情」、「人品差」。吳宸宇不忍遭到抹黑提告，法院審理後，認定許姓男子侵害吳宸宇的個資，依《個人資料保護法》判處許男有期徒刑3月，得易科罰金，全案可上訴。

判決指出，許姓男子是吳宸宇的高中學長，兩人畢業後都沒有再聯絡，吳宸宇2024年遠赴南韓發展後，許男卻在社群平台張貼吳宸宇的照片，並發文抨擊「都沒有人說他嗎...他人品很差，騙感情的都出來了，他把別人弄到吃藥抑鬱症，就是我覺得他沒有那個資格當愛豆，憑什麼她可以過得光鮮亮麗卻把別人的人生毀掉」，文章還附上吳宸宇的照片。

吳宸宇發現後，委由律師提告，高雄地方法院審理後認為，演藝人員常以藝名發展，是為保護個人隱私，避免過往與公益無關的私事被揭露，然而許姓男子發文揭露吳宸宇的真名並張貼照片，不僅毀損他人名譽，也不法揭露個人資訊隱私。

法官考量許男坦承犯行，依《個人資料保護法》判處有期徒刑3月，得易科罰金，全案可上訴。

吳宸宇來自屏東車城鄉，因懷有星夢，大學休學服役後便前往南韓參加節目試鏡，出演選秀節目《Project 7》，他的聲線療癒，曾在節目中演唱IU夯曲《Love wins all》，又因相貌帥氣被視為寶藏男孩，原預計以SWEET:CH團體成員出道，但今年2月因健康因素與經紀公司終止合約。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/06 全台詐欺最新數據

更多新聞
512 2 8011 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
《唐伯虎點秋香》男星過世！　「死訊藏5年」好友證實
馬來西亞鞭刑有多可怕？　媒體人揭恐怖過程
全家開車出遊墜落3m溪谷　4人受困父母多處擦傷
獨力養7孫　嬤當車手遭判刑10月
趙露思生日前「疑將官宣新東家」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

廂型車走山路！撞破磚橋墜3米溪谷4輪朝天　1家4口驚險獲救

無牌自小客硬上五楊高架！拒警攔查一路逃　自撞護欄終被逮

獨力養7孫「1人身心障礙」嬤當車手判刑10月　法官讓她緩刑5年

赴韓當練習生！學長發文罵「人品差還騙感情」　前韓團成員吉贏了

淫教練松志彬性侵32童！90罪重判36年　法官：再收押2個月

三媽賜福田中馬拉松！任賢齊返鄉抬轎　小鎮湧進上萬跑者

軟爛男友討2萬遭拒變臉「拿刀恐嚇」女右手臂挫傷　涉家暴送辦

快訊／台中2男吵架！他水果刀刺友「臟器外露」　送醫搶命中

太子集團詐騙洗錢！2陸籍幹部多次來台　移民署：以旅遊觀光入境

士林犯保攜手拱北殿！邀馨生家庭體驗手作　擁抱溫暖新力量

Lulu登記結婚…爸媽感動落淚！　陳漢典超緊張「連住址都忘記」

王傳一乖乖入伍「醫生爸早知體位正常」　自豪拍《莒光園地》：退伍拍就要收錢了

顏正國癌逝..李千娜愕然：我們這麼親　與黃尚禾聊到哭「我們的緣分他給的」

另一視角曝！屏東特斯拉高速撞水泥車噴飛　再衝撞機車釀1死7傷

桃園大樓藏應召站！警攻堅逮12女　拉衣擋胸急喊「我在睡覺」

鳳凰來襲！風未到雨先來　專家：11/12恐登陸中南部　全台風強雨彈炸3天

鳳凰颱風北轉3路徑「不排除通過台灣」　2地降雨劇烈

廂型車走山路！撞破磚橋墜3米溪谷4輪朝天　1家4口驚險獲救

無牌自小客硬上五楊高架！拒警攔查一路逃　自撞護欄終被逮

獨力養7孫「1人身心障礙」嬤當車手判刑10月　法官讓她緩刑5年

赴韓當練習生！學長發文罵「人品差還騙感情」　前韓團成員吉贏了

淫教練松志彬性侵32童！90罪重判36年　法官：再收押2個月

三媽賜福田中馬拉松！任賢齊返鄉抬轎　小鎮湧進上萬跑者

軟爛男友討2萬遭拒變臉「拿刀恐嚇」女右手臂挫傷　涉家暴送辦

快訊／台中2男吵架！他水果刀刺友「臟器外露」　送醫搶命中

太子集團詐騙洗錢！2陸籍幹部多次來台　移民署：以旅遊觀光入境

士林犯保攜手拱北殿！邀馨生家庭體驗手作　擁抱溫暖新力量

鳳凰持續進逼！北市是否會放颱風假　市府：仍有不確定性

傳奇永遠閃耀！BWF致敬戴資穎配樂催淚　擁抱對手、幫撿球拍暖哭

《國寶》首映獲6分鐘鼓掌肯定　吉澤亮、橫濱流星令觀眾深陷歌舞伎魅力

ARKis太會玩！　私密旅遊心法全曝光

ITF旅展爆10萬人潮！「百萬刷手」搶訂極光、歐洲團　日本最夯

「好友港節市集」第3屆　策進會董事長：港人讓台灣文化更多元

《唐伯虎點秋香》男星過世！　「死訊藏5年才公開」好友證實

駁斥過期品換標疑雲　永悅生化發聲明自清

《醫療希望在花蓮》花蓮慈濟堅守東台灣　林欣榮帶領開創新醫路

廂型車走山路！撞破磚橋墜3米溪谷4輪朝天　1家4口驚險獲救

顏正國癌逝..李千娜愕然：我們這麼親　與黃尚禾聊到哭「我們的緣分他給的」

社會熱門新聞

女大生生日趴慘遭壽星性侵！5男同學圍觀不救

沒掛號問病情遭拒竟辱醫「缺錢」！醫師超狂背景曝

貨車追撞「遺體掛車頭」！2死者身分曝

噁男公園強拉女清潔工逼口交　判決出爐

1家4口墾丁慶生變死別　26歲特斯拉爸相驗結果曝

料理鼠王嘉義版　30cm老鼠鹹酥雞攤忘情狂吃

滴管餵毒迷姦傳播妹害亡！淫男羈押抗告遭駁

高雄女沒掛號衝診間！問病情遭拒嗆醫

即／台中犂記餅店員工手指卡攪拌機遭壓碎

「最美檢察官」攜5司法官轉行當律師

偷拍2女兒洗澡7年！狼父下場出爐

北市中山區爆討債衝突　2人遭砍送醫

前龍亨幹部選妃進貢太子集團　首腦大讚台妹

知名模特經紀險被「太子集團」騙去柬埔寨！　被告驚見熟面孔

更多熱門

相關新聞

女大生生日趴慘遭壽星性侵！5男同學圍觀不救

女大生生日趴慘遭壽星性侵！5男同學圍觀不救

高雄一名女大生小美(化名)參加同班洪姓男同學的生日趴，卻慘遭洪男性侵，當時周遭5名男同學不但見死不救，還在一旁圍觀、聊天嬉鬧，其中陳姓男同學更趁機撫摸小美的胸部。全案經最高法院審理，將洪男依強制性交罪處4年徒刑；陳男依強制猥褻罪，處10月徒刑，緩刑3年，並向公庫付15萬元、接受法治教育3場次。其他人則無罪。全案定讞。

竊賊騎車上國道　警機車追5公里逮人

竊賊騎車上國道　警機車追5公里逮人

賴邱自喊第一！民調滿天飛⋯柯志恩曝賭盤都出來了

賴邱自喊第一！民調滿天飛⋯柯志恩曝賭盤都出來了

心動高大特區1建案　一票卻搖頭：不建議

心動高大特區1建案　一票卻搖頭：不建議

國中師掐肩學生害「黑青」嗆辭幹部記過

國中師掐肩學生害「黑青」嗆辭幹部記過

關鍵字：

高雄吳宸宇threads人品

讀者迴響

熱門新聞

女大生生日趴慘遭壽星性侵！5男同學圍觀不救

王子、粿粿疑「裸擁照」瘋傳！　名嘴比對：衛浴設備相同

百人「情義重天」送別顏正國

《星光》女星淚控遭小16歲國手家暴！「還出軌好友」心死：不可能和解

范姜彥豐婚變上直播「1舉動不OK」！　陶晶瑩搖頭

鳳凰颱風「周三晚登陸中部」　周一上午海警、周二陸警

沒掛號問病情遭拒竟辱醫「缺錢」！醫師超狂背景曝

網友疑惑：台灣沒熊害？真實狀況曝光

網紅雪碧爆啦啦隊黑幕！富商圈「包養價目表」瘋傳

川普宣布減肥藥降價　藥廠代表「當場暈倒」

中颱鳳凰暴風圈擴大　3縣市首當其衝

誠品年度舊書拍賣會最低1折起

貨車追撞「遺體掛車頭」！2死者身分曝

還是護國神山夠力！　3因素減弱「強大怪物」鳳凰颱風

噁男公園強拉女清潔工逼口交　判決出爐

更多

最夯影音

更多
Lulu登記結婚…爸媽感動落淚！　陳漢典超緊張「連住址都忘記」

Lulu登記結婚…爸媽感動落淚！　陳漢典超緊張「連住址都忘記」
王傳一乖乖入伍「醫生爸早知體位正常」　自豪拍《莒光園地》：退伍拍就要收錢了

王傳一乖乖入伍「醫生爸早知體位正常」　自豪拍《莒光園地》：退伍拍就要收錢了

顏正國癌逝..李千娜愕然：我們這麼親　與黃尚禾聊到哭「我們的緣分他給的」

顏正國癌逝..李千娜愕然：我們這麼親　與黃尚禾聊到哭「我們的緣分他給的」

另一視角曝！屏東特斯拉高速撞水泥車噴飛　再衝撞機車釀1死7傷

另一視角曝！屏東特斯拉高速撞水泥車噴飛　再衝撞機車釀1死7傷

桃園大樓藏應召站！警攻堅逮12女　拉衣擋胸急喊「我在睡覺」

桃園大樓藏應召站！警攻堅逮12女　拉衣擋胸急喊「我在睡覺」

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

新手保暖湯品一步到味！

新手保暖湯品一步到味！

「文里補習班」開課啦！今天來冬令進補！一起製作暖呼呼又營養的麻油薑絲菇菇湯

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面