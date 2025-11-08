赴韓當練習生！學長發文罵「人品差還騙感情」　前韓團成員吉贏了

▲台灣少年吳宸宇勇闖韓國演藝圈，遭高中學長發文潑髒水。（圖／翻攝自節目社群）



記者許宥孺／高雄報導

來自屏東漁村的吳宸宇，曾遠赴南韓參加選秀節目，星路備受看好，不過吳宸宇的許姓高中學長卻在Threads上發文，貼出吳宸宇的照片並指涉他「騙感情」、「人品差」。吳宸宇不忍遭到抹黑提告，法院審理後，認定許姓男子侵害吳宸宇的個資，依《個人資料保護法》判處許男有期徒刑3月，得易科罰金，全案可上訴。

判決指出，許姓男子是吳宸宇的高中學長，兩人畢業後都沒有再聯絡，吳宸宇2024年遠赴南韓發展後，許男卻在社群平台張貼吳宸宇的照片，並發文抨擊「都沒有人說他嗎...他人品很差，騙感情的都出來了，他把別人弄到吃藥抑鬱症，就是我覺得他沒有那個資格當愛豆，憑什麼她可以過得光鮮亮麗卻把別人的人生毀掉」，文章還附上吳宸宇的照片。

吳宸宇發現後，委由律師提告，高雄地方法院審理後認為，演藝人員常以藝名發展，是為保護個人隱私，避免過往與公益無關的私事被揭露，然而許姓男子發文揭露吳宸宇的真名並張貼照片，不僅毀損他人名譽，也不法揭露個人資訊隱私。

法官考量許男坦承犯行，依《個人資料保護法》判處有期徒刑3月，得易科罰金，全案可上訴。

吳宸宇來自屏東車城鄉，因懷有星夢，大學休學服役後便前往南韓參加節目試鏡，出演選秀節目《Project 7》，他的聲線療癒，曾在節目中演唱IU夯曲《Love wins all》，又因相貌帥氣被視為寶藏男孩，原預計以SWEET:CH團體成員出道，但今年2月因健康因素與經紀公司終止合約。