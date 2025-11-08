　
社會 社會焦點 保障人權

女大生慘遭壽星硬上！5同學圍觀不救　「一個個輪流來」成噩夢　

▲▼少女,女學生,女大生,女高中生,女國中生。（圖／取自pakutaso）
▲生日趴上壽星性侵女大生，其他人竟都不救。（示意圖／取自pakutaso）

記者郭玗潔／屏東報導

高雄一名女大生小美(化名)參加同班洪姓男同學的生日趴，卻慘遭洪男性侵，當時周遭5名男同學不但見死不救，還在一旁圍觀、聊天嬉鬧，其中陳姓男同學更趁機撫摸小美的胸部。全案經最高法院審理，將洪男依強制性交罪處4年徒刑；陳男依強制猥褻罪，處10月徒刑，緩刑3年，並向公庫付15萬元、接受法治教育3場次。其他人則無罪。全案定讞。

檢方調查，小美和洪、陳等人為大學同班同學，因洪男生日，邀小美參加生日派對，小美於是在2021年9月4日晚間9點，搭著陳男的車到林姓男同學位於屏東的家中，慶祝洪男生日。

當晚小美與大家一起歡唱、喝酒、玩遊戲，到了凌晨5點，小美不勝酒力，先到樓上房間休息，洪男假借關心跟進房，竟不顧小美抗拒，爬上床強行性侵得逞。

此時陳、林等5人上樓找兩人，開燈撞見洪男正性侵小美，經小美要求把燈關掉後，眾人既未阻止洪男也未離去，在一旁聊天、嬉鬧、觀看，其中4人還趁機猥褻小美，陳、林更輪流對小美指侵。

直到洪男宣布「好了，停下來了，要一個一個來」，眾人陸續退出房間，由陳先裸身進房猥褻小美，經小美跑到廁所傳訊給朋友求救，陳男被小美拒絕後，才向小美道歉，並陪她去搭計程車離開。小美也將洪男等共5人告上法院。

一審法官依洪、陳、林3人共同犯強制性交罪，各處8年、5年、7年6月徒刑，其餘2人無罪。全案上訴到二審，法官認為小美因部分證詞不一致，僅能確定她遭洪男性侵後，陳男在一旁目睹也起色心，在洪男完事後伸手撫摸她胸部，改依洪男犯強制性交罪，處4年徒刑；陳男犯強制猥褻罪，處10月徒刑，緩刑3年，並向公庫付15萬元、接受法治教育3場次。林男等其他人則無罪。

檢方上訴，認為小美對遭林男指侵指證歷歷，且被起訴5人都承認在洪男性侵時，在旁圍觀，小美對女友人求助時，也說遭5人輪流碰觸，諮商時更表示洪男對她說的那句「一個一個輪流來」，是困擾她最深的記憶，都可證稱小美遭洪性侵時，其餘4人有在旁猥褻她，陳、林有對她指侵。

最高法院審理，法官檢視相關證詞和證據後，認為小美部分證詞確有重大瑕疵，不得作為本案犯罪證據，在場6人也都否認洪男說過一個一個來等情，因證據不足，駁回上訴，維持二審判決。全案定讞。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：性侵害就是犯罪,請撥打110、113。

11/06 全台詐欺最新數據

