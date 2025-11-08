北市洗車場地下室成「士九」賭場　警逮13賭客...查扣現金23萬

記者邱中岳／台北報導

北市萬華分局西園路派出所，在日前接獲線報，轄區內有一處洗車場疑似地下室出入複雜，可能有賭場隱身在內，警方在7日下午4時許，發現洗車場又開始有大批人員進出，所以當即派出警力前往查緝，並且直接進入地下室，逮捕13名賭客以及4名工作人員，另外還有提供場地給賭場經營的洗車場老闆以及賭場老闆等人。

警方調查，日前接獲線報指出，北市萬華區西園路一處洗車場，出入人員複雜疑似經營賭場，警方在7日見人潮湧現，立刻持搜索票前往執行查緝，現場查獲有13名賭客，2名工作人員以及經營賭場的59歲陳姓老闆、提供場地的46歲翁姓洗車場老闆，查扣賭資18萬餘元、抽頭金5萬餘元及賭具象棋、骰子等。

▲北市萬華分局查獲「士九」賭場，逮捕13名賭客，2名工作人員以及2名老闆，查扣賭資18萬。（圖／記者邱中岳翻攝）



警方追查，該賭場藏身於洗車場的地下室，並不是每天都有營業，且以洗車場掩護而不易被察覺，地點隱蔽且鮮為人知，故而吸引熟客上門，當場查獲的13名賭客，全數依違反社會秩序維護法函送裁罰，另4名工作人員、老闆則依刑法賭博罪移送地檢署偵辦。

據了解，該賭場以象棋「士九」為賭局，以每位賭客輪流當莊的方式提供其他賭客下注，每次最低投注額是2千元，賭客贏了錢之後，賭場就會抽取「三分」當作抽頭金。萬華分局表示，賭博易衍生重利、暴力討債等治安問題，警方將持續掃蕩不法賭博場所，以淨化社會風氣及維護社區治安。