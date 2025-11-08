　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

北市洗車場地下室成「士九」賭場　警逮13賭客...查扣現金23萬

記者邱中岳／台北報導

北市萬華分局西園路派出所，在日前接獲線報，轄區內有一處洗車場疑似地下室出入複雜，可能有賭場隱身在內，警方在7日下午4時許，發現洗車場又開始有大批人員進出，所以當即派出警力前往查緝，並且直接進入地下室，逮捕13名賭客以及4名工作人員，另外還有提供場地給賭場經營的洗車場老闆以及賭場老闆等人。

警方調查，日前接獲線報指出，北市萬華區西園路一處洗車場，出入人員複雜疑似經營賭場，警方在7日見人潮湧現，立刻持搜索票前往執行查緝，現場查獲有13名賭客，2名工作人員以及經營賭場的59歲陳姓老闆、提供場地的46歲翁姓洗車場老闆，查扣賭資18萬餘元、抽頭金5萬餘元及賭具象棋、骰子等。

▲▼北市萬華分局查獲「士九」賭場，逮捕13名賭客，2名工作人員以及2名老闆，查扣賭資18萬。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲北市萬華分局查獲「士九」賭場，逮捕13名賭客，2名工作人員以及2名老闆，查扣賭資18萬。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方追查，該賭場藏身於洗車場的地下室，並不是每天都有營業，且以洗車場掩護而不易被察覺，地點隱蔽且鮮為人知，故而吸引熟客上門，當場查獲的13名賭客，全數依違反社會秩序維護法函送裁罰，另4名工作人員、老闆則依刑法賭博罪移送地檢署偵辦。

據了解，該賭場以象棋「士九」為賭局，以每位賭客輪流當莊的方式提供其他賭客下注，每次最低投注額是2千元，賭客贏了錢之後，賭場就會抽取「三分」當作抽頭金。萬華分局表示，賭博易衍生重利、暴力討債等治安問題，警方將持續掃蕩不法賭博場所，以淨化社會風氣及維護社區治安。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/06 全台詐欺最新數據

更多新聞
512 2 8011 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／熊闖入JR車站！　列車緊急停駛
北海道巨大棕熊追車！「一拳打凹引擎蓋」　驚悚畫面曝
《全明星》女星「這週已去5次醫院」！身體亮紅燈：比預期嚴重
犂記30歲女員工手捲攪拌機　驚悚畫面曝
南韓大咖男模35歲癌逝！　病發2年內奪命
范姜彥豐婚變上直播「1舉動不OK」！　陶晶瑩搖頭：非常扣分

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

台東縣性騷案10個月22件！空軍志航基地10件居冠　多為女性通報者

北市洗車場地下室成「士九」賭場　警逮13賭客...查扣現金23萬

未用「推擠棒」員工手捲攪拌機畫面曝　台中犂記：沒按照SOP

國3貨車追撞釀2死「遺體掛車頭」菲移工喪命　電腦斷層查死因

聊天太嗨互譙三字經！鄰報案「有人吵架」　警逮通緝犯抄出毒品

騙12歲女兒日本賣淫！泰國生母入境台灣　警證實桃園賣淫10月被捕

快訊／殺紅眼砍姊妹「1死1傷」！三重男認懊悔　法院裁准羈押禁見

快訊／國3竹崎路段混凝土車翻覆！水泥流滿地　現場畫面曝光

司機恍神！台市中山區公車撞施工告示牌　乘客一家三口受傷送醫

快訊／台中131年犂記餅店傳意外！　員工手指卡進攪拌機遭壓碎

Lulu登記結婚…爸媽感動落淚！　陳漢典超緊張「連住址都忘記」

王傳一乖乖入伍「醫生爸早知體位正常」　自豪拍《莒光園地》：退伍拍就要收錢了

另一視角曝！屏東特斯拉高速撞水泥車噴飛　再衝撞機車釀1死7傷

顏正國癌逝..李千娜愕然：我們這麼親　與黃尚禾聊到哭「我們的緣分他給的」

桃園大樓藏應召站！警攻堅逮12女　拉衣擋胸急喊「我在睡覺」

鳳凰來襲！風未到雨先來　專家：11/12恐登陸中南部　全台風強雨彈炸3天

鳳凰颱風北轉3路徑「不排除通過台灣」　2地降雨劇烈

台東縣性騷案10個月22件！空軍志航基地10件居冠　多為女性通報者

北市洗車場地下室成「士九」賭場　警逮13賭客...查扣現金23萬

未用「推擠棒」員工手捲攪拌機畫面曝　台中犂記：沒按照SOP

國3貨車追撞釀2死「遺體掛車頭」菲移工喪命　電腦斷層查死因

聊天太嗨互譙三字經！鄰報案「有人吵架」　警逮通緝犯抄出毒品

騙12歲女兒日本賣淫！泰國生母入境台灣　警證實桃園賣淫10月被捕

快訊／殺紅眼砍姊妹「1死1傷」！三重男認懊悔　法院裁准羈押禁見

快訊／國3竹崎路段混凝土車翻覆！水泥流滿地　現場畫面曝光

司機恍神！台市中山區公車撞施工告示牌　乘客一家三口受傷送醫

快訊／台中131年犂記餅店傳意外！　員工手指卡進攪拌機遭壓碎

樂天女孩中空全被拍！衣服太低胸「超兇上圍包不住」事業線都看光

陽柏翔返台首戰太想表現「身體僵硬」　盼今天打出漂亮的安打

台東縣性騷案10個月22件！空軍志航基地10件居冠　多為女性通報者

快訊／山形縣「熊闖入JR車站」！　列車緊急停駛

曾寶儀拱爸爸再來《夜市王》好偷吃　張啟樂拋妻棄女現身活動少賺十萬

快訊／鳳凰颱風逼近！ 東琉線10日船班異動　11、12日停航

安世半導體爭議有解？　陸商務部：同意荷蘭派員磋商

「DNA之父」華森辭世！34歲獲諾貝爾獎　告別傳奇與爭議人生

《全明星》女星「這週已經去5次醫院」！身體亮紅燈：比預期嚴重

《惡靈古堡9》預購驚現「里昂內褲」　證實爆料玩家喊：秘密揭曉

【軍事打擊】美軍轟炸運毒船3死影片曝！　美防長：我們會殺了你們

社會熱門新聞

貨車追撞「遺體掛車頭」！2死者身分曝

沒掛號問病情遭拒竟辱醫「缺錢」！醫師超狂背景曝

噁男公園強拉女清潔工逼口交　判決出爐

1家4口墾丁慶生變死別　26歲特斯拉爸相驗結果曝

高雄女沒掛號衝診間！問病情遭拒嗆醫

滴管餵毒迷姦傳播妹害亡！淫男羈押抗告遭駁

偷拍2女兒洗澡7年！狼父下場出爐

即／台中犂記餅店員工手指卡攪拌機遭壓碎

北市中山區爆討債衝突　2人遭砍送醫

前龍亨幹部選妃進貢太子集團　首腦大讚台妹

知名模特經紀險被「太子集團」騙去柬埔寨！　被告驚見熟面孔

「最美檢察官」攜5司法官轉行當律師

大樓藏應召站警攻堅　女拉衣擋胸急喊：我在睡覺

快訊／百萬保母車「華中橋」凌晨翻覆！　車頭全毀6傷

更多熱門

相關新聞

萬華警攻堅「士九」象棋賭場！賭客喊餓要吃泡麵

萬華警攻堅「士九」象棋賭場！賭客喊餓要吃泡麵

北市萬華分局西門町派出所警員日前接獲線報，康定路一處民宅藏有俗稱「士九」的象棋博弈類賭場，警方在8日下午前往查緝，在裡面當場逮捕負責人、負責「清注」、把風的員工等3人，另外還有19名賭客，有賭客因為賭博忘了飢餓，直到警員攻堅才直喊要吃泡麵。

潮州警查獲「九仔生」賭場　逮16人扣16萬元

潮州警查獲「九仔生」賭場　逮16人扣16萬元

德州撲克賭場開在台大對面！　

德州撲克賭場開在台大對面！　

暗藏民宅的賭場現　警方查扣20萬賭資

暗藏民宅的賭場現　警方查扣20萬賭資

賭場荷官發牌ing被衝場　賭客：這局怎麼算

賭場荷官發牌ing被衝場　賭客：這局怎麼算

關鍵字：

洗車場賭場士九

讀者迴響

熱門新聞

王子、粿粿疑「裸擁照」瘋傳！　名嘴比對：衛浴設備相同

百人「情義重天」送別顏正國

《星光》女星淚控遭小16歲國手家暴！「還出軌好友」心死：不可能和解

中颱鳳凰暴風圈擴大　3縣市首當其衝

鳳凰颱風「周三晚登陸中部」　周一上午海警、周二陸警

貨車追撞「遺體掛車頭」！2死者身分曝

沒掛號問病情遭拒竟辱醫「缺錢」！醫師超狂背景曝

還是護國神山夠力！　3因素減弱「強大怪物」鳳凰颱風

網紅雪碧爆啦啦隊黑幕！富商圈「包養價目表」瘋傳

川普宣布減肥藥降價　藥廠代表「當場暈倒」

鳳凰颱風路徑西修「不排除穿越台灣」　下周一起豪雨連3天

噁男公園強拉女清潔工逼口交　判決出爐

網友疑惑：台灣沒熊害？真實狀況曝光

誠品年度舊書拍賣會最低1折起

退休師反年改喊繳不起房貸　他酸：月領5萬真苦

更多

最夯影音

更多
Lulu登記結婚…爸媽感動落淚！　陳漢典超緊張「連住址都忘記」

Lulu登記結婚…爸媽感動落淚！　陳漢典超緊張「連住址都忘記」
王傳一乖乖入伍「醫生爸早知體位正常」　自豪拍《莒光園地》：退伍拍就要收錢了

王傳一乖乖入伍「醫生爸早知體位正常」　自豪拍《莒光園地》：退伍拍就要收錢了

另一視角曝！屏東特斯拉高速撞水泥車噴飛　再衝撞機車釀1死7傷

另一視角曝！屏東特斯拉高速撞水泥車噴飛　再衝撞機車釀1死7傷

顏正國癌逝..李千娜愕然：我們這麼親　與黃尚禾聊到哭「我們的緣分他給的」

顏正國癌逝..李千娜愕然：我們這麼親　與黃尚禾聊到哭「我們的緣分他給的」

桃園大樓藏應召站！警攻堅逮12女　拉衣擋胸急喊「我在睡覺」

桃園大樓藏應召站！警攻堅逮12女　拉衣擋胸急喊「我在睡覺」

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

新手保暖湯品一步到味！

新手保暖湯品一步到味！

「文里補習班」開課啦！今天來冬令進補！一起製作暖呼呼又營養的麻油薑絲菇菇湯

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面