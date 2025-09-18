台大對面藏德州撲克賭場！三度被抄學生也來玩　慘被斷水斷電

▲大安警方查獲賭場就在台灣大學對面，光今年就查獲逾30名賭客送辦 。（圖／記者張君豪翻攝、下同）

記者張君豪／台北報導

位於台灣大學附近羅斯福路、新生南路口的「RS Poker 公館德州撲克競技協會」，遭轄區大安警方認定經營非法德州撲克賭場，長期以合法撲克博弈競賽掩護不法。大安警方指出，光是今年1月、5月及7月，大安分局已三度查獲該協會場所有賭博行為，累計帶回賭客與工作人員約30人，雖然每次僅查獲賭資數萬元，但在場賭客不乏在學大學生，對校區學風傷害頗鉅，大安分局17日下午會同北市都發局，對該賭場實施「斷水斷電」。

警方調查發現，現場設有櫃檯，打牌民眾於賽事結束後就在櫃台以籌碼換現金，雖然業者辯稱只是「博弈競賽獎金」，但仍被警方認定是賭博，加上業者屢勸不聽，疑似鎖定台大及周遭大學生作為攬客對象，對校園周邊治安危害甚鉅。大安分局17日下午會同北市都發局，對該賭場實施「斷水斷電」強制措施，希望徹底斬斷營運條件，防止死灰復燃。並市府與警方打擊不法的決心，更以維護台大周邊安全、杜絕學生誤入歧途為執法目標。

警方強調，凡是假借合法名義從事不法活動，均將依法究辦並嚴加處置，並將持續結合市府相關單位及社區力量，全力維護校園周邊及社區安全。

