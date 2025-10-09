萬華警攻堅「士九」象棋賭場！逮19賭客　有人喊餓要吃泡麵

記者邱中岳／台北報導

北市萬華分局西門町派出所警員日前接獲線報，康定路一處民宅藏有俗稱「士九」的象棋博弈類賭場，警方在8日下午前往查緝，在裡面當場逮捕負責人、負責「清注」、把風的員工等3人，另外還有19名賭客，有賭客因為賭博忘了飢餓，直到警員攻堅才直喊要吃泡麵。

▲民宅私設「士九」象棋博弈賭場，警攻堅逮人他喊要吃泡麵。(圖／記者邱中岳翻攝）

警方調查，63歲的陳姓男子利用萬華區康定路一處民宅經營賭場，並找來負責理賠「清注」的61歲黃姓男子以及把風的38歲林姓男子當員工，招攬賭客前往聚賭，警方獲悉後在8日下午4時許前往破門攻堅。

警方當場查獲19名賭客正在下注「士九」的象棋類博弈遊戲，每次由賭客輪流當莊讓其他人下注，賭場都抽取百分之三的利潤，現場光抽頭金就達12萬，另外還有賭資15萬。

另外，賭場裡還有提供飲料、泡麵等飲料食品供賭客使用，警方在現場進行盤查以及清點賭資時，有賭客因為賭到沒時間吃飯，竟然向警方提出吃泡麵的請求。

警方當場查扣監視器主機及螢幕各1台、鏡頭3顆、象棋1副等相關證物。全案詢後將賭客依違反《社會秩序維護法》裁處；負責人及兩名工作人員依涉嫌刑法賭博罪移送台北地檢署偵辦。