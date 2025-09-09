　
社會 社會焦點 保障人權

逢甲賭場被抄掉！美女荷官發牌ing遭24警衝場　賭客問：這局怎算

▲▼ 。（圖／民眾提供）

▲台中逢甲一間德州撲克體驗館，私下進行博弈，日前遭警方查緝。（圖／民眾提供）

記者許權毅／台中報導

台中市逢甲商圈一處德州撲克體驗館以現金換籌碼方式營運，觸碰賭博罪底線。警方日前持搜索票前往查緝，現場有賭客比拚，一名美女荷官也正在發牌，被24名警力嚇呆，還有賭客偷偷問「這局該怎麼算？」讓人啼笑皆非，結果都被依賭博罪送辦。

據了解，該店平時自稱「德州撲克體驗館」，賭客實際上以現金換取籌碼後，入場賭博，贏得籌碼可以兌換回現金，此模式已經涉及賭博。該店客人每次需以3400元現金換取30萬點籌碼，店家會「抽頭」400元作為佣金，賺取不法利益。

▲▼ 。（圖／民眾提供）

▲24名員警當時強勢進入店內，要求在場人員「不准動」。（圖／民眾提供）

7月下旬，警方獲報後出動24名警力，持搜索票前往，發現該店正好有賭客進行博弈，立即進入喝斥在場人員「手都不要動」，讓6、7名賭客嚇壞了，正在發牌的荷官林女（24歲）也不敢動，一旁負責人張男（27歲）等人也呆住，乖乖就範。

好笑的是，有賭客當時緊握籌碼，想在該局比個輸贏，結果被員警衝場，牌也不用打了，尷尬地詢問「那這局該怎麼算？」一度讓現場氣氛相當尷尬。警方幽默表示：「這裡不是公海，通通扣回去。」

現場查扣查扣近40萬元現金、不法籌碼及相關賭具，張姓負責人總計16人遭警方帶回，警詢後依賭博等罪嫌移送偵辦。

▲▼ 。（圖／民眾提供）

▲警方在現場查扣大量籌碼。（圖／民眾提供）

第六分局長周俊銘強調，本次查獲的賭博場所就位於學校周邊，賭博歪風恐影響學子身心，警方絕不容許此類不法行為存在，為維護社區純淨環境與校園周邊治安，將持續加強查緝力道，展現警方掃蕩決心。

台中驚傳街頭兇殺　男子遭亂刀砍死

台中驚傳街頭兇殺　男子遭亂刀砍死

台中市潭子區前天（7日）上午發生一起殺人案，41歲李姓男子於豐興路遭民眾發現躺臥血泊，台中地檢署獲報立即指揮大雅警分局蒐證調查，發現兇嫌是1名逾期居留的菲律賓籍男子，據了解，該李男疑與對方發生糾紛，遭男子持水果刀亂刀砍死，檢察官稍早完成複訊，依殺人罪嫌向台中地院聲請羈押。

2少女看電影被打　《進行曲》女星暖心視訊關心

2少女看電影被打　《進行曲》女星暖心視訊關心

即／台中餐酒館氣爆！女員工臉部燒傷恐毀容

即／台中餐酒館氣爆！女員工臉部燒傷恐毀容

台中2少女看電影被爆打　秀泰反駁消極處理指控

台中2少女看電影被爆打　秀泰反駁消極處理指控

東海女大生遭公車撞死　巨業至少賠償350萬

東海女大生遭公車撞死　巨業至少賠償350萬

