健保補充保費急喊卡　許宇甄批政治投機：行政團隊橫向溝通崩壞

衛福部長石崇良日前拋出將針對利息、股利、租金3項目的補充保費改採「年度結算制」，估計影響480萬人，被視為拿存股族開刀，引發強烈反彈，行政院長卓榮泰急指示政策暫緩。對此，國民黨立委許宇甄今（8日）說，此次完全暴露行政團隊橫向溝通的崩壞，行政團隊各行其是，在沒共識、沒配套、沒說明的前提下倉促拋案，再由行政院倉皇滅火收場，這樣只是把政策當風向球，試探民意反彈程度後再調整方向，根本是政治投機。

針對卓榮泰暫緩健保「年度結算制」，許宇甄8日表示，石崇良甫上任就保證不漲一般保費，卻背後悄悄準備調高二代健保補充保費，結果短短7小時就被卓榮泰喊停，這種投石問路的政策操作，不僅荒腔走板，完全暴露行政團隊橫向溝通的崩壞，行政團隊各行其是，在重大政策思考上呈現斷裂、失序，已是結構性治理危機。

許宇甄指出，健保當然需要改革，但改革必須建立在完整規畫、扎實評估與充分社會溝通之上，而不是在「沒共識、沒配套、沒說明」的前提下倉促拋案，再由行政院倉皇滅火收場。這樣的操作不叫改革，只是把政策當風向球，試探民意反彈程度後再調整方向，根本是政治投機。

許宇甄說，回顧99年的健保改革，當時健保收入與支出出現嚴重失衡，累積缺口超過千億元，當年健保總額支出已達4432億元，時任衛生署長楊志良真在政治及社會的巨大壓力下推動二代健保。雖然家戶總所得計算方式引發社會爭議，最後無法如期上路，但整個改革邏輯、財務模型、費率精算、社會溝通皆有完整脈絡，是一套可以檢驗、能辯論、有根據的改革。

許宇甄批評，今年健保總額支出已暴增到9286億元，比99年支出超過一倍，財務壓力不容忽視，但民進黨政府這幾年一直高喊改革，卻從未拿出完整方案，當真正面臨財務缺口時，不敢動費率、不敢檢討制度、不敢處理結構問題，只敢挑小資族、存股族來開刀，「這不是改革，而是把這群人當成肥鵝、羔羊宰割」。

許宇甄再指出，補充保費原始制度設計，是避免一次性調漲一般保費造成被保險人過高負擔，因此才增加與資本所得連動的費收機制。然而制度運作十多年，早已偏離健保「按保險精神、依照所得能力公平負擔醫療成本」的初衷，變成政府向存股族、小資族徵收的準稅捐。

許宇甄說，這本來就是一項不得已、且不完美的政策折衷方案，如今健保財務出現缺口，民進黨政府不檢討制度設計本身的極限，不檢討行政浪費、藥品浪費、部分醫療行為失衡，也不檢討中央各部會的財源分攤責任，卻第一時間再度鎖定補充保費開刀，當然會引爆強烈不滿。