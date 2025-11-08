卓榮泰昨才動怒　賴士葆今喊廢NCC：一年過去有無這組織都無所謂

▲國民黨立委賴士葆。（資料照／記者李毓康攝）

記者蘇靖宸／台北報導

立法院會昨針對行政院7月提的通傳會（NCC）4名委員人事案行使同意權投票，藍、白兩黨團均投反對票，行政院長卓榮泰強硬表示非常遺憾，將重新思考未來合作模式。但國民黨立委賴士葆今（8日）表示，這次提名委員，完全失去中立專業的意義，一年過去有沒有這個組織都無所謂，NCC可以廢掉了。

NCC設7名委員，有4名委員自去年8月1日卸任後，缺額仍未補齊，影響部分業務運作。立法院會昨針對行政院7月提的NCC委員人事案行使同意權投票，但開票前國民黨團跟民眾黨團皆表態4個人選通通不同意，民進黨團則決議一致支持；最終投票結果，被提名人蔣榮先、程明修、黃葳威、羅慧雯皆為同意票50張、不同意票60張、無效票0張，未獲得超過全體立委2分之1的57票同意票，依法不同意為NCC委員。

▲立法院7日院會進行NCC委員人事同意權案開票。（圖／記者湯興漢攝）

對此，卓榮泰昨答詢時表示，立法院一直希望行政院盡速送出人選，「可是我們送出來，卻連一個都沒有」，他看到只有在野黨人選才會被通過，而行政院提出的人選一定被封殺，完全沒有誠信跟合作基礎。卓也強硬回擊，他非常遺憾，「不要說行政院沒有遞出橄欖枝，我把橄欖園的一半都遞出來了，結果沒得到任何善意回應，我覺得這是要讓我們重新思考未來合作模式」。

不過，賴士葆8日在臉書說，「NCC提名全數未過已經停擺一年，之前說沒有委員就沒iPhone可買也是騙民眾，這次提名委員不是專業不足，就是政治立場明顯，完全失去中立專業的意義，一年過去有沒有這個組織都無所謂的NCC，不如將業務歸回各單位，NCC可以廢掉了」。