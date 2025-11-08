　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

補充保費新制引反彈！衛福部突丟球黨團政院都不知　卓閣急滅火

▲行政院長卓榮泰出席施政總質詢。（圖／記者林敬旻攝）

▲行政院長卓榮泰。（圖／記者林敬旻攝）

記者陳家祥／台北報導

為了改善健保財政問題，調漲保費的做與不做，都是歷來行政團隊的棘手問題。日前衛福部長石崇良拋出的補充保費改革方案，內容直接衝擊到小資族、存股族引發民怨炸鍋，行政院6日上午先表態「不會為難小資族」滅火，接著卓揆晚間指示政策暫緩。據了解，此方案僅是內部提案，遠不到可做正式討論的程度，且政院也不知石崇良會選在這時丟出這個「震撼彈」，形同被突襲，卓揆趕忙上火線喊卡穩住民心。

現行健保費率為5.17%，另外還有6項補充保費來源，包含高額獎金全年超過當月投保金額4倍、兼職薪資所得超過公告最低工資，以及執行業務收入、利息所得、股利所得、租金收入等。目前僅規定每筆金額超過新台幣2萬元要繳2.11%補充保費，因此國人多會「拆單」處理，藉此規避。

衛福部長石崇良日前接受專訪時，拋出改革方案，包括補充保費的收取公式的調整，當中包含鎖定「租金、利息、股利」3項保費收入，從「單筆收費」改為「年度結算」，累積達2萬就需額外繳納；以2萬計算的話，粗估約多繳422元左右。估計影響人數約480萬人，約可增加健保財務100億至200億元，引發熱議。

此次石崇良拋出利息、股利、租金三項目補充保費改採「年度結算制」，據了解，內閣團隊有針對健保費調整一事進行討論、方案研擬，但僅僅是內部討論階段，只是其中一種可行做法，「事前也不知道石崇良會選在這個時間點拋出這個訊息」。雖然衛福部有到院做說明過，但還遠不到正式定案報院的程度，也都還沒報到立院黨團做進一步研商。

綠營人士指出，石崇良上任後接受媒體專訪，一定無法逃避健保費是否調漲的問題，但這案子確實沒有成熟到可以進入實質討論的階段，「只是在初步交換意見階段，還沒真正提到立院黨團討論，雖然輿論反彈，但還來得及改」。

綠營人士說，一樣都是2萬當基準，單筆、累積兩者的差異非常大，且若要用累積的，為什麼不是10萬、20萬？達成度有沒有做過調查？要有數據，如果2萬很容易達成，形同增加保費；如果是為了解決拆單躲避保費門檻而改採累積，但把門檻調高、影響的對象不會擴及到小資存股族的話，那也應該清楚說明。

知情人士表示，健保永續必定要進行財務改革，這也一直都在討論，「方向上大家都有共識，有不同選項，要就漲保費、不然就是調整補充保費，但細部都還在規劃中」，從健保署到衛福部都會有不同的討論，「階段只到這邊，沒有實質到院裡，還有一段蠻長的路要走」。

該人士說，政策制定不可能等到送出來到政院後才會讓社會知道，「社會知道這議題了，才會知道各界不同的立場，才會有更完善的內容進入到實質討論，有不同的聲音，方案才會更完善周全」。

就如同卓榮泰7日在立法院備詢時所說，衛福部長期以來要對健保財政全面改革，是很重大課題，用各種試算提出各種改革方案，自己先前知道的還沒有到這麼詳細，衛福部整體報告中有看到這樣的想法，但這個想法要經過衛福部跟行政院內部討論才會出來，公告就是要聽取社會各界意見。

▲▼衛福部長石崇良。（圖／記者鄭毓齡攝）

▲衛福部長石崇良。（圖／記者鄭毓齡攝）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/05 全台詐欺最新數據

更多新聞
481 2 6583 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
中颱鳳凰「暴風圈侵襲機率」曝光！　3縣市首當其衝
王子偷吃粿粿沒錢賠　好友郭書瑤沒關心！原因曝光
美聯銀棒獎出爐！賈吉5年內4度獲獎　洋基奪「年度最佳進攻球隊
高雄女「沒掛號衝診間」！問病情遭拒還惱羞：有這麼缺錢？
北捷踹嬤Fumi阿姨重現「名場面」　這次不拿三宅一生
快訊／東京電車鐵軌今早起火爆炸　影片曝光
快訊／百萬保母車「華中橋」凌晨翻覆！　車頭全毀6傷
台灣3:1擊敗中國！　U16女排亞錦賽爭隊史首冠
雪碧「仲介女模」歷史起底！　群組訊息疑涉性服務價格曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

補充保費新制引反彈！衛福部突丟球黨團政院都不知　卓閣急滅火

核三除役不到半年！　卓榮泰鬆口「核二、核三重啟有條件」

IPAC年度峰會布魯塞爾登場　蕭美琴前進歐洲議會發表演說

戴資穎宣布退役　賴清德感性回應：用汗水和毅力讓世界看見台灣

鄭麗文出席共諜追思會！她怒嗆「背棄中華民國」：乾脆加入共產黨

陳柏惟嗆「認祖歸宗是落後」！網挖他拜陳氏宗祠影片：肥料在說話

NCC人事遭封殺卓榮泰怒轟無合作基礎　民眾黨批政治算計甩鍋在野

快訊／勇鷹高教機煞車失效衝入草地　空軍：人員平安、飛機輕損

戴錫欽允蔣萬安為白營站台　許甫爭取選票不論黨籍、李明璇喊良性競爭

鳳凰恐侵台！政院要求部會督導花蓮縣府　週末前完成撤離前置作業

Lulu登記結婚…爸媽感動落淚！　陳漢典超緊張「連住址都忘記」

另一視角曝！屏東特斯拉高速撞水泥車噴飛　再衝撞機車釀1死7傷

顏正國癌逝..李千娜愕然：我們這麼親　與黃尚禾聊到哭「我們的緣分他給的」

桃園大樓藏應召站！警攻堅逮12女　拉衣擋胸急喊「我在睡覺」

鳳凰颱風北轉3路徑「不排除通過台灣」　2地降雨劇烈

鳳凰來襲！風未到雨先來　專家：11/12恐登陸中南部　全台風強雨彈炸3天

「海鷗」颱風強襲菲律賓！　「增至188死」近40萬人被迫撤離

補充保費新制引反彈！衛福部突丟球黨團政院都不知　卓閣急滅火

核三除役不到半年！　卓榮泰鬆口「核二、核三重啟有條件」

IPAC年度峰會布魯塞爾登場　蕭美琴前進歐洲議會發表演說

戴資穎宣布退役　賴清德感性回應：用汗水和毅力讓世界看見台灣

鄭麗文出席共諜追思會！她怒嗆「背棄中華民國」：乾脆加入共產黨

陳柏惟嗆「認祖歸宗是落後」！網挖他拜陳氏宗祠影片：肥料在說話

NCC人事遭封殺卓榮泰怒轟無合作基礎　民眾黨批政治算計甩鍋在野

快訊／勇鷹高教機煞車失效衝入草地　空軍：人員平安、飛機輕損

戴錫欽允蔣萬安為白營站台　許甫爭取選票不論黨籍、李明璇喊良性競爭

鳳凰恐侵台！政院要求部會督導花蓮縣府　週末前完成撤離前置作業

缺席世界大賽　道奇維西亞愛女不幸過世　：我們永遠愛妳

「不適合結婚」的3種人！沒準備好相愛　容易在婚姻裡崩潰

峮峮哭了！《冠軍之路》曝啦啦隊「自費飛東京」應援　激動落淚畫面全拍下

中颱鳳凰「暴風圈侵襲機率」曝光！　3縣市首當其衝

鳳凰颱風估週三晚西南部登陸　「南北最搖滾風雨」時間點曝光

美聯銀棒獎出爐！賈吉5年內第4度獲獎　洋基奪「年度最佳進攻球隊」

毒販騎車狂逃！雲林警海巡「偵防車封路」　30秒逮人神勇畫面曝

神偷30秒順手偷包！女賊大膽行竊揚長而去　受害者全家沒人發現

旅日「出發前2天」女伴交男友放鳥！　達人2建議

日本熊害13死！網友疑惑「台灣為何沒熊害」　真實狀況曝光

另一視角曝！屏東特斯拉高速撞水泥車噴飛　再衝撞機車釀1死7傷

政治熱門新聞

稱「麥可喬丹、麥可傑克森」同姓遭罵翻　陳柏惟：轉移焦點的肥料們

鄭麗文出席共諜追思會！吳思瑤：乾脆加入共產黨

卓榮泰鬆口「核二、核三重啟有條件」

陳柏惟嗆認祖歸宗是落後！拜陳氏宗祠影片被挖

戴資穎宣布退役　賴清德感性回應

IPAC年度峰會布魯塞爾登場　蕭美琴前進歐洲議會發表演說

扯！鄭麗文將出席「追思共諜」活動　民進黨：切勿敵我不分

協助太子集團核心成員關說入境？　林思銘：僅協助詢問流程

快訊／勇鷹高教機煞車失效衝入草地　空軍：人員平安、飛機輕損

股利、利息年結2萬要繳補充保費反彈大　行政院急喊卡

「挺郝正妹黨代表」董佳瑜接國際部主任　鄭麗文：給年輕人發揮舞台

補充保費新制引反彈！衛福部突丟球黨團政院都不知　卓閣急滅火

賴清德「親令經濟部不要綠電」？　總統府駁斥：內容嚴重不實

王世堅爆氣金句變抖音神曲　本人反應曝光

更多熱門

相關新聞

卓榮泰鬆口「核二、核三重啟有條件」

卓榮泰鬆口「核二、核三重啟有條件」

核電是否重啟再度成為國會焦點。行政院長卓榮泰7日在立法院答詢時表示，若未來法律完成修正，行政院將尊重專業判斷與科學依據，若評估結果顯示核二、核三廠具備安全重啟的可能，在符合法規的前提下，將請台電啟動自主安全檢測，再依最終檢測成果作出決定。

鳳凰恐侵台！政院要求部會督導花蓮縣府　週末前完成撤離前置作業

鳳凰恐侵台！政院要求部會督導花蓮縣府　週末前完成撤離前置作業

健保補充保費急煞車　卓榮泰指非定案：高收入者多負擔才是大原則

健保補充保費急煞車　卓榮泰指非定案：高收入者多負擔才是大原則

藍白封殺NCC人事　卓榮泰強硬反擊：重新思考未來合作模式

藍白封殺NCC人事　卓榮泰強硬反擊：重新思考未來合作模式

藍白再封殺NCC人事　民進黨團：徵詢在野黨團意見「是可行方向」

藍白再封殺NCC人事　民進黨團：徵詢在野黨團意見「是可行方向」

關鍵字：

行政院卓榮泰

讀者迴響

熱門新聞

王子、粿粿疑「裸擁照」瘋傳！　名嘴比對：衛浴設備相同

貨車追撞「遺體掛車頭」！2死者身分曝

鳳凰颱風路徑西修「不排除穿越台灣」　下周一起豪雨連3天

噁男公園強拉女清潔工逼口交　判決出爐

川普宣布減肥藥降價　藥廠代表「當場暈倒」

退休師反年改喊繳不起房貸　他酸：月領5萬真苦

黃仁勳現身「莉莉水果店」　老闆驚喜合照

還是護國神山夠力！　3因素減弱「強大怪物」鳳凰颱風

鳳凰甩尾北衝！1關鍵決定抵達強度

鳳凰颱風「全球模擬路徑」曝光！　北轉3因素路線更分歧

1家4口墾丁慶生變死別　26歲特斯拉爸相驗結果曝

北市中山區爆討債衝突　2人遭砍送醫

誠品年度舊書拍賣會最低1折起

稱「麥可喬丹、麥可傑克森」同姓遭罵翻　陳柏惟：轉移焦點的肥料們

高市：若台海衝突不排除動用「集體自衛權」

更多

最夯影音

更多
Lulu登記結婚…爸媽感動落淚！　陳漢典超緊張「連住址都忘記」

Lulu登記結婚…爸媽感動落淚！　陳漢典超緊張「連住址都忘記」
另一視角曝！屏東特斯拉高速撞水泥車噴飛　再衝撞機車釀1死7傷

另一視角曝！屏東特斯拉高速撞水泥車噴飛　再衝撞機車釀1死7傷

顏正國癌逝..李千娜愕然：我們這麼親　與黃尚禾聊到哭「我們的緣分他給的」

顏正國癌逝..李千娜愕然：我們這麼親　與黃尚禾聊到哭「我們的緣分他給的」

桃園大樓藏應召站！警攻堅逮12女　拉衣擋胸急喊「我在睡覺」

桃園大樓藏應召站！警攻堅逮12女　拉衣擋胸急喊「我在睡覺」

鳳凰颱風北轉3路徑「不排除通過台灣」　2地降雨劇烈

鳳凰颱風北轉3路徑「不排除通過台灣」　2地降雨劇烈

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

新手保暖湯品一步到味！

新手保暖湯品一步到味！

「文里補習班」開課啦！今天來冬令進補！一起製作暖呼呼又營養的麻油薑絲菇菇湯

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面