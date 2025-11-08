補充保費新制引反彈！衛福部突丟球黨團政院都不知　卓閣急滅火

▲行政院長卓榮泰。（圖／記者林敬旻攝）



記者陳家祥／台北報導

為了改善健保財政問題，調漲保費的做與不做，都是歷來行政團隊的棘手問題。日前衛福部長石崇良拋出的補充保費改革方案，內容直接衝擊到小資族、存股族引發民怨炸鍋，行政院6日上午先表態「不會為難小資族」滅火，接著卓揆晚間指示政策暫緩。據了解，此方案僅是內部提案，遠不到可做正式討論的程度，且政院也不知石崇良會選在這時丟出這個「震撼彈」，形同被突襲，卓揆趕忙上火線喊卡穩住民心。

現行健保費率為5.17%，另外還有6項補充保費來源，包含高額獎金全年超過當月投保金額4倍、兼職薪資所得超過公告最低工資，以及執行業務收入、利息所得、股利所得、租金收入等。目前僅規定每筆金額超過新台幣2萬元要繳2.11%補充保費，因此國人多會「拆單」處理，藉此規避。

衛福部長石崇良日前接受專訪時，拋出改革方案，包括補充保費的收取公式的調整，當中包含鎖定「租金、利息、股利」3項保費收入，從「單筆收費」改為「年度結算」，累積達2萬就需額外繳納；以2萬計算的話，粗估約多繳422元左右。估計影響人數約480萬人，約可增加健保財務100億至200億元，引發熱議。

此次石崇良拋出利息、股利、租金三項目補充保費改採「年度結算制」，據了解，內閣團隊有針對健保費調整一事進行討論、方案研擬，但僅僅是內部討論階段，只是其中一種可行做法，「事前也不知道石崇良會選在這個時間點拋出這個訊息」。雖然衛福部有到院做說明過，但還遠不到正式定案報院的程度，也都還沒報到立院黨團做進一步研商。

綠營人士指出，石崇良上任後接受媒體專訪，一定無法逃避健保費是否調漲的問題，但這案子確實沒有成熟到可以進入實質討論的階段，「只是在初步交換意見階段，還沒真正提到立院黨團討論，雖然輿論反彈，但還來得及改」。

綠營人士說，一樣都是2萬當基準，單筆、累積兩者的差異非常大，且若要用累積的，為什麼不是10萬、20萬？達成度有沒有做過調查？要有數據，如果2萬很容易達成，形同增加保費；如果是為了解決拆單躲避保費門檻而改採累積，但把門檻調高、影響的對象不會擴及到小資存股族的話，那也應該清楚說明。

知情人士表示，健保永續必定要進行財務改革，這也一直都在討論，「方向上大家都有共識，有不同選項，要就漲保費、不然就是調整補充保費，但細部都還在規劃中」，從健保署到衛福部都會有不同的討論，「階段只到這邊，沒有實質到院裡，還有一段蠻長的路要走」。

該人士說，政策制定不可能等到送出來到政院後才會讓社會知道，「社會知道這議題了，才會知道各界不同的立場，才會有更完善的內容進入到實質討論，有不同的聲音，方案才會更完善周全」。

就如同卓榮泰7日在立法院備詢時所說，衛福部長期以來要對健保財政全面改革，是很重大課題，用各種試算提出各種改革方案，自己先前知道的還沒有到這麼詳細，衛福部整體報告中有看到這樣的想法，但這個想法要經過衛福部跟行政院內部討論才會出來，公告就是要聽取社會各界意見。

▲衛福部長石崇良。（圖／記者鄭毓齡攝）