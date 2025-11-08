115年總預算尚未付委不影響　軍公教年終獎金2月6日入帳

▲儘管115年總預算尚未付委，但行政院日前公布軍公教年終獎金將在2月6日入帳。（圖／記者周宸亘攝）



記者陳家祥／台北報導

行政院人事行政總處在10月2日公告「114年軍公教人員年終工作獎金發給注意事項」，其中，公教人員的發薪日期為115年2月6日一次發給，軍職人員部分，則由國防部視實際需要另訂發給日。雖然明年度總預算尚未付委審查，但不影響入帳日期。

人總指出，114年1月31日以前已在職人員至12月1日仍在職者，以發給1.5個月的年終工作獎金為計算基準。若於2月1日後各月份到職人員，如12月1日仍在職者，以及12月份到職且當月未離職者，按實際在職月數比例計支，並均以12月份所支待遇基準為計算基準。

依規定，有幾種狀況不發給年終工作獎金。包括：年終考績被列為丙等者；年度中受記過以上之懲戒處分判決確定者，或平時考核經獎懲相互抵銷後累積達一大過。

此外，若年度中平時考核經獎懲相互抵銷後累積達記過2次，或累積曠職達4日者，發給3分之1數額；年度中平時考核經獎懲相互抵銷後累積達記過1次，或累積曠職達3日者，發給3分之2數額；年度中受申誡之懲戒處分判決確定者，發給4分之3數額。

而軍公教人員除了年終工作獎金外，另外還有考績獎金，發放時間原則上也是農曆春節前。甲等可領到1個月考績獎金、乙等0.5個月，平均7成5的軍公教考績可列甲等。